Vålerenga utklasset Lyn, men venter fortsatt på toppnivået

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Joda, det var mye glede i garderoben etter 4-0-seier i byderbyet mot Lyn. Men trener Nils Lexerød var kritisk til førsteomgangen og har enda ikke sett det beste av laget sitt.

Karina Sævik scoret to, Felicia Rogic ett, mens et selvmål av Lyn-stopper Trine Skjelstad Jensen førte til det siste. Alle målene kom etter pause i det som var et slags 16.mai-oppgjør for damene.

Utnyttet dødballene

- Vi visste det ville ta tid å bryte ned Lyn. Til slutt er det fullt fortjent at vi vinner 4-0, sier Andrine Tomter til Dagsavisen. Hun slo corneren som førte til selvmålet og 2-0. Da var kampen i praksis avgjort.

- Dødballene er viktig for oss og vi har ikke hatt så mye uttelling på de som ønsket. Det er deilig at vi nå har litt mer, sier Tomter.

Målet kom noen få minutter etter at Karina Sævik scoret på straffe etter å ha selv blitt felt.

Kort tid etter 2-0 prikket Felicia Rogic inn 3-0. Dagens vakreste scoring var svensken fornøyd med.

Guro Pettersen (t.v.) var tilbake i VIF-målet mot Lyn. (Oskar Wikestad)

- Karina gir meg en fin pasning som det bare var å fyre løs på. Jeg siktet høyt for da er det vrient for keeperen å ta den. At den skulle gå så langt ut mot krysset var kanskje ikke helt intensjonen, sier hun beskjedent til Dagsavisen.

Karina Sævik la på til 4-0 i sluttminuttene og nådde med det ti mål i serien. Det holder til førsteplass på toppscorerlisten. I tillegg er Vålerenga tilbake til snittet de holdt på nesten fire mål per kamp, etter det målløse oppgjøret mot Rosenborg.

- Det er mye mål i oss, forsikrer Andrine Tomter.

- Vi er distinkte på siste tredel og da kommer kvalitetsforskjellen til syne, sier trener Nils Lexerød til Dagsavisen.

Ingen god førsteomgang

Alle målene kom altså etter pause, men før burde det også ha kommet noen. Da var nemlig Lyn på hugget mot et Vålerenga som ikke fant rytmen.

- De skapte noen farligheter, men da er det godt å ha en god Guro Pettersen bak der, sier Tomter. Hun reddet forsøk fra både Anna Aahjem og Kamilla Melgård som begge burde sendt Lyn i ledelsen.

- Aahjem og Melgård er farlige på kontringer og det visste vi om. Det er en førsteomgang der vi ikke er på det nivået vi skal være. Lyn ligger i 5-4-1 og vi er ikke aggressive nok og sliter med gjennombruddene på siste tredel. Selv om vi scorer fire skaper vi ikke nok målsjanser. Lyn har blitt bedre og bedre utover sesongen og de gjør det godt syns jeg, sier Nils Lexerød.

Må fortsette å forbedre seg

Seier i derbyet med fire mål og null baklengs, i tillegg til tabelltopp i en til nå ubeseiret sesong skinner like mye som været over hovedstaden i søndag. Likevel er det mye å gå på, ifølge VIF-treneren.

- Jeg har til gode å se en fullkommen god prestasjon denne sesongen, sier Lexerød før han korrigerer seg litt.

- Det har nok vært et par stykker da. Men det er en lang sesong og vi må fortsette å forbedre oss. Og det er deler i dag som er bedre enn sist mot Røa, for eksempel at vi har lengre angrep og vrir spillet mer. På den andre siden må vi jobbe med å bli bedre i flere faser av spillet samtidig, sier han.

21. mai er neste kamp for VIF, da blir det bortekamp på Nadderud.

---

FAKTA

Toppserien kvinner, 9. serierunde søndag:

Vålerenga – Lyn 4-0 (0-0)

Intility Arena: 917 tilskuere.

Mål: 1-0 Karina Sævik (str. 54), 2-0 Trine Skjelstad Jensen (selvmål 60), 3-0 Felicia Rogic (67), 4-0 Sævik (84).

Dommer: Abdulhadi Al-Fahad, Ekholt.

Gult kort: Trine Skjelstad Jensen, Lyn.

Vålerenga (3-2-3-2): Guro Pettersen – Ingibjörg Sigurdardóttir (Laura Guldbjerg fra 87.), Stine Ballisager, Andrine Tomter (Ane Jørgensen fra 87.) – Janni Thomsen, Ylinn Tennebø – Thea Bjelde (Elizabeth Pechersky fra 73.), Stine Brekken, Olaug Tvedten (Emma Iversen fra 83.) – Karina Sævik, Felicia Rogic (Johanne Østby Haug fra 88.).

Lyn (3-4-2-1): Sandra Rød Ask – Cornelia Fladberg, Trine Skjelstad Jensen, Iselin Sandnes Olsen – Josefine Birkelund (Jenny Røsholm Olsen fra 67.), Julie Jorde, Selma Hernes, Emilie Closs – Kamilla Melgård, Kristin Holmen (Monica Nedgård Isaksen fra 89.) – Anna Aahjem.

Øvrige resultater søndag: Arna-Bjørnar – Røa 1-1, LSK Kvinner – Åsane 3-1, Brann – Rosenborg 1-4.

Utsatt: Avaldsnes – Stabæk (pga. reiseproblemer grunnet dårlig vær).

---