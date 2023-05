Røa er topp fire i Toppserien

Verken Arna-Bjørnar eller Røa maktet å sette ballen i nettet før pause. Dermed viste resultattavla 0-0 midtveis.

Lena Soleng Hansen var uheldig og satte ballen i eget mål noen minutter ut i andre omgang. Sælen sørget for balanse i regnskapet da hun satte inn 1-1 ett minutt før slutt. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 1-1.

Det betyr at Røa holder seg på 4. plass på tabellen i Toppserien, bak topplagene Vålerenga, Rosenborg og LSK Kvinner.

Arna-Bjørnars Nora Nøss pådro seg gult kort. For Røa fikk Kristin Haugstad og Anya De Courcy gult kort.

Etter søndagens kamp er Arna-Bjørnar nummer ti på tabellen med fire poeng, mens Røa er på fjerdeplass med 13 poeng.

Karoline Marie Jensen var dommer i kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag.

Arna-Bjørnar spiller neste kamp mot Lyn 21. mai, mens Røa spiller neste kamp mot LSK Kvinner.

---

FAKTA

Toppserien kvinner, 9. serierunde søndag:

Arna-Bjørnar – Røa 1-1 (0-0)

Arna idrettspark: 215 tilskuere.

Mål: 0-1 Lena Soleng Hansen (selvmål 52), 1-1 Linnea Sælen (90).

Dommer: Karoline Marie Jensen, Furuflaten.

Gult kort: Nora Nøss, Arna-Bjørnar, Anya De Courcy, Kristin Haugstad, Røa.

Arna-Bjørnar (3-4-2-1): Hanne Larsen – Lena Soleng Hansen, Stine Hovland, Helle Stenersen – Linnea Sælen, Nora Nøss, Marie Andresen (Anna Nigardsøy fra 62.), Tomine Svendheim – Miljana Ivanovic, Sofie Bjørnsen (Vilde Vedeler fra 70.) – Sigrid Aas.

Røa (3-2-3-2): Hildegunn Sævik – Solveig Engås, Mia Svendsen, Sarah Suphellen – Anya De Courcy, Martine Midtbø – Ragne Svastuen, Kristin Haugstad (Cassandra Bogere fra 69.), Oline Fuglem – Julie Hoff Klæboe, Tuva Espås.

Øvrige resultater søndag: LSK Kvinner – Åsane 3-1, Vålerenga – Lyn 4-0.

Senere kampstart: Brann – Rosenborg (16.45).

Utsatt: Avaldsnes – Stabæk (pga. reiseproblemer grunnet dårlig vær).

---