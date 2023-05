Lyns stortap: - Vi gjør egentlig en god kamp

INTILITY ARENA (Dagsavisen): – Dette var absolutt ingen 4-0-kamp, sier Julie Jorde til Dagsavisen etter at laget har fått summet seg. Hun forteller om en skuffet gjeng som så at Vålerenga var effektive med sjansene sine, mens de selv var ineffektive.

Det som kunne ha blitt

– Det hadde blitt en annen kamp om vi hadde scoret på noen av sjansene før pause. Det er kjipt og surt at vi ikke får med oss noe, og at det til slutt ender som det gjør. Jeg føler vi var gode fram til de tar ledelsen. Før det skapte de ingenting og vi styrte det meste. Vi viser tidvis at vi kan spille vårt spill også mot de beste lagene, sier 19-åringen.

Det var en jevnspilt og sjansefattig kamp som utspilte seg. Lyn var nærmest da Anna Aahjem stakk igjennom Kamilla Melgård i bakrom, men Vålerengas keeper Guro Pettersen fikk avverget scoring. Det siste kvarteret før pause kom det flere gode Lyn-muligheter.

– Frem til det første målet gjør vi egentlig en veldig god kamp. Vi har tre gode situasjoner selv som vi kunne fått mer ut av, sier trener Oddbjørn Sindland.

I tillegg til Melgård-sjansen var det Julie Jordes skudd fra skrått hold og Anna Aahjems sjanse rett før pause som var nærmest. Josefine Birkelund fikk også en mulighet på corner, men Lyn utnyttet ikke mulighetene sine. Det handlet ikke om udyktighet, heller en god sisteskanse mellom Vålerengas stenger.

– Det er veldig bra keeperspill av Guro. Hun redder oss ved et par anledninger der, sier Vålerengas Andrine Tomter.

Vendepunktet

Vålerenga kom til mer angrepsspill etter hvilen, og da kom også situasjonene. Vendepunktet ble da Emilie Closs lagde straffe med en skubb i ryggen på Karina Sævik. Hun satt den sikkert og litt senere doblet Vålerenga ledelsen da Lyn var uheldige i egen boks.

– Det er godt mulig det er riktig med straffe, men jeg syns det er veldig billig. Det er to dødballer og da blir det vanskelig. Vålerenga er veldig effektive, sier Oddbjørn Sindland.

Selv om det ble fire baklengs er han fornøyd med mye av forsvarsspillet der Maria Fink igjen var ute med sykdom. Det var jo ikke en del av planen. Cornelia Fladberg måtte ned på stopperplass, noe hun løste utmerket, sier Sindland.

– Det er den beste prestasjonen vi har levert på denne banen, i hvert fall i min tid. Jeg har vært med på mye rart her, men i dag leverer vi en ganske god kamp. Noe annet positivt er at Monica Isaksen er tilbake etter nesten ett år ute med kneskade, sier han.

Kan få revansje på Ullevaal

– Det er ingenting å grave seg ned for, dette her. Det er mye positivt å bygge videre på inn mot Arna-Bjørnar neste helg, LSK borte og ikke minst kampen mot Vålerenga på Ullevaal 3. juni, sier Julie Jorde.

Hun gleder seg til det som blir en spesiell kamp og håper på et stort oppmøte fra de som er glad i Lyn.

– Vi ser hva Klanen og Vålerenga får til her, 900 tilskuere eller noe. Jeg håper Bastionen kan svare med noe av det samme, sier Jorde.

Ullevaal stadion er midt i Lyn-land og det frister nok mer å ta turen dit enn ut til Grorud, der laget har sin midlertidige hjemmebane.

Det er fortsatt nesten tre uker til den kampen. Arna-Bjørnar og LSK skal møtes før den tid. Det er ingen 16. mai-runde i Toppserien. Det er med blandede følelser hos Sindland.

– Jeg liker at det er kamper ofte, når det går en uke mellom slagene syns jeg det er litt lenge, sier treneren. Det er nettopp en uke til neste, Arna-Bjørnar på Grorud søndag 21. mai.