Loulanti-show da Nordstrand maltrakterte KFUM 2

EKEBERG (Dagsavisen): Nidal Loulanti kom fra Oppsal i september i fjor og gjorde seg bemerket umiddelbart for Nordstrand med scoring i debuten mot Os. Mål ble det også i hans tredje kamp (to mot Grei), fjerde (ett mot Frøya) og sjette (ett mot Skeid 2), og på hans seks kamper med klubben i fjor ble det fem mål.

Og angriperen har ikke sett seg tilbake siden. I år har det blitt seks mål på seks kamper – ett i kamp to mot Skånland (2-0), to i kamp fem mot Mjølner (4–1) og nå tre i kamp seks mot KFUM 2 (7-1).

Totalt står Loulanti med elleve mål på de 12 første kampene med Nordstrand, etter at han scoret 14 på 73 i Oppsal! To målgivende ble det også søndag på Loulanti, som er en av de mest brennhete spillerne i 3. divisjon om dagen.

– Ja, han nærmer seg jo flere mål enn tiden i Oppsal på de få kampene hos oss. Nidal gjør det bra for oss er viktig. Han er en målsnik og har en teft og en nese for mål, og er i fin form. Men han kan fortsatt bli bedre på ting, som alle andre. Det er faser i spillet hvor både han og vi må bli bedre og skape enda mer, selvfølgelig. 7–0 er knallbra, sier Thomas Holm til Dagsavisen etter kampen.

Loulanti selv var fornøyd – naturlig nok – etter kjempekampen.

– Tre mål og to assists, når kan jeg ha hatt det sist? Må ha vært da jeg var liten. Og jeg tror fort at jeg ikke har scoret hat trick siden jeg spilte i Vålerenga som ung. Det kjennes bra, jeg er fornøyd, selv om det er fortsatt litt ting å jobbe med. Jeg mister ballen litt her og der, men jeg kan ikke klage etter tre mål og to målgivende, sier han.

Målbonanza!

Vi kunne skrevet mye om denne kampen, men for at det ikke skal bli en novelle, holder vi oss til de sju scoringene.

Bare fire minutter var spilt da Nordstrand tok ledelsen. Loulanti kom seg fri på 16 meter og fikk ball av Trygve Solberg Aarstad. Loulanti plasserte ballen lekkert i lengste hjørne til 1–0.

2–0 var et faktum etter 12 minutter. Loulanti fikk ball ute til venstre og kom seg inn i KFUM-boksen. Han chippet ballen lekkert inn på bakerste stolpe, der Oliver Midtgård ventet. Kapteinen stanget enkelt inn Nordstrands andre.

2–0 ble til 3–0 fem minutter senere. Andreas Vedeler bokset hull i luften på et frispark og det gjorde at ballen havnet i føttene på Edvard Vestby, som ventet på bakre stolpe. Han ble nærmest truffet på leggen, men ballen gikk likevel i mål til 3–0.

Etter det roet kampen seg noe, men Nordstrand skulle få en til før pause. 44 minutter var på kampuret da Loulanti scoret sitt andre – via en KFUM-forsvarer og i mål. Gjestene vant ball høyt i banen, Loulanti fikk ball på 25 meter og skjøt. Den gikk via en hvit og rød og bak en utspilt Vedeler i KFUM-buret. Alle gode spillere har jo litt flaks?

4–0 var også stillingen til pause.

– Vi var effektive i 1. omgang og scoret på nesten alt vi skapte. Mye flyt, er oppsummeringen fra Holm om de første 45.

Tre i 2. omgang

KFUM 2 tok av de tre A-lagsspillerne i Kristoffer Harrison, Thomas Klemetsen Jakobsen og Yasir Sa’Ad i pausen. Nordstrand derimot fortsatte å kjøre på og gikk opp til 5–0 etter 55 minutter. Luka Fajfric fant Loulanti i boks, som vartet opp med en lekker såledragning før han dro av enda en KFUM-forsvarer. Til slutt fikk Loulanti skutt, under beina på Vedeler og i mål. Hat trick!

Og Nordstrand var ikke ferdige der. 6–0 sto det da Loulanti stakk gjennom Midtgård, som var klinisk alene med Vedeler og banket ballen i lengste fra 20 meter på utsøkt vis.

Og på overtid fastsatte Anujan Rajendram sluttresultatet til 7–0. Midtgård dro seg ned til linja og slo inn, og på bakre ventet innbytter Rajendram. Han hadde null problem med å sette ballen i mål fra fem-seks meter. Dermed endte det 7-0!

– Vi spiller mot et ungt lag, men vi vinner fortjent selvfølgelig og trøkker til og gjør jobben. Så var vi litt mer effektive enn vanlig. Etter kampen snakket vi om å nullstille så fort som mulig. Jeg minnet de på Lyn i fjor og jobbet med å få de ned på jorda igjen. Det er lov å feire når man vinner kamper, uansett hvor mye og mot hvem, må ha den gleden, men vi er seriøse og må nullstille, sier han.

– Samtidig er vi ydmyke. KFUM kom ungt og bytter seg enda yngre, men det er sterkt av oss å vinne 7–0. Man skal ikke undergrave den prestasjonen, for det er mange som kommer til å få problemer på Ekeberg.

Ligger ikke på latsiden

Nå venter 17. mai og et par fridager for Holm og co., men:

– Gutta har fått treningsprogram og skal ikke ligge på sofaen i de tre-fire dagene vi skal ha fri. Vi må ha fullt fokus.

Tre nye poeng gjør at de har heng på de to lagene foran på tabellen i Follo og Skånland (16 poeng). Nordstrand er nummer tre med 14 poeng etter seks kamper – fire seire og to uavgjorte.

– Jeg har ikke fokus på noen andre lag, bare på oss. Vi kan slå alle, men senker vi oss bitte litt, kan vi tape for alle og. Det er bare tøffe kamper i denne avdelingen, så vi må ta en kamp av gangen.

– Gutta er sultne, 16–2 i målforskjell er best i avdelingen. Jeg synes 14 poeng er greit, vi har fått som fortjent. Vi burde slått Tromsø 2, mens vi kunne tapt for Sarpsborg 2. Men vi er i god form og ser solide ut, og nå får vi tilbake et par spillere til og, sier Holm.

– Vi er fornøyde med seriestarten. To uavgjorte hvor vi kanskje burde ha vunnet, men det begynner å løsne nå. Det er gøy å se. Vi tar en kamp av gangen. Vi er i rute og er fornøyde, sier Loulanti.

Klar for Lyn-revansje

Nå venter Lyn i cupen for Nordstrand, et Lyn-lag som snøt dem for opprykk til 2. divisjon i fjor. Det sitter fortsatt i for Holm og Loulanti.

– Vi satser på å kjøre på. Vi må være samlet kollektivt og ta de fra starten av. Gutta er klare og motiverte, vi tenker fortsatt på kampen som var i fjor, sier Loulanti.

– Det er kun fokus på Lyn nå. Lyn hjemme i fjor (0-4 i avgjørende opprykkskamp) er en av de verste opplevelsene i fotballen som jeg har hatt. Vi må gjøre ting annerledes fra den kampen, ingen tvil. Men jeg føler vi er på et bedre sted nå enn i fjor. Samtidig har Lyn også hatt en god progresjon og ser bra ut, sier han og avslutter:

– Det blir en veldig fin ramme rundt kampen med fotballens dag og forhåpentligvis mye folk. Tapte på tribunen og banen, ønsker å vinne begge steder, målsettingen vår. Deltar ikke hvis man ikke vinne.

---

KAMPFAKTA

KFUM 2-Nordstrand 0–7 (0–4)

Norsk Tipping-ligaen avd. 6, serierunde 6

Ekeberg, 50 tilskuere

Mål: 0–1 Nidal Loulanti (5), 0–2 Oliver Midtgård (12), 0–3 Edvard Vestby (17), 0–4 Loulanti (44), 0–5 Loulanti (55), 0–6 Midtgård (64), 0–7 Anujan Rajendram (91).

Gule kort: Fredrik Graham Hansen, Nordstrand.

KFUM: Andreas Vedeler – Patrick Bjørkli, William Silfver-Ramage (Fredrik Løvåsen etter 66), Kristoffer Lassen Harrison (David Vang etter 46), Magnus Mehl – Noah Jacobsen, Sander Barbosa, Alexander Hanssen, Shahamattullah Malekze (Tinius Skattum-Dahl etter 76) – Thomas Klemetsen Jakobsen (Saladin Lekhal etter 46), Yasir Sa’Ad (Ola Nessheim etter 46).

Nordstrand: Christopher Tobiassen – Edvard Vestby (Christian Njøten etter 57), Mohammed Abbas (Jakob Jørgensen etter 62), Miran Kuci, Ola Hognerud – Trygve Solberg Aarstad, Runar Frøhaug Johnsen (Anujan Rajendram etter 46), Fredrik Graham Hansen (Thomas Reinfjord etter 46) – Nidal Loulanti, Oliver Midtgård, Yazdani Kamara (Luka Fajfric etter 46).

---