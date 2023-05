Ingen scorer mer enn Start og Skeid: – Det ligger an til å bli underholdende

Nordre Åsen (Dagsavisen): Ingen scorer flere mål enn Start i 1. divisjon. På de seks første kampene har sørlendingene funnet veien til nettmaskene hele 13 ganger. Like bak følger Skeid, med ti fulltreffere. Det er ingen grunn til å tro at det blir en kjedelig fotballkamp når de to lagene barker sammen på Nordre Åsen lørdag, klokka 15.00.

– Det kan jo hende det blir litt mål her i morga også, smiler Skeid-trener Gard Holme da Dagsavisen møtte han etter fredagens treningsøkt.

Det var som vanlig en rolig økt, med godt humør på Nordre Åsen. Spillergruppa så ut til å kose seg sammen på feltet. Forhåpentligvis blir det litt å smile for også under kampen i morgen.

– Det er vel ikke noen arena i norsk toppfotball det blir scora mer mål enn her. Så jeg tror ikke det blir forandring på det nå. Det ligger an til å bli en underholdende fotballkamp, legger han til.

Start ligger i øyeblikket på fjerdeplass, med ni poeng. Skeid innehar tiendeplassen, med sine seks poeng.

Johnny Buduson og lagkameratene koste seg på fredagens trening, i solskinnet på Nordre Åsen. (Haakon Thon)

Mange mål - begge veier

For ikke bare har de to lagene scoret mye. De har også delvis slitt med å holde tett bakover. Kun to lag i serien har sluppet inn mer enn Skeid (10), mens Start har ni baklengs så langt. Start er dermed det laget med flest mål i sine kamper så langt (22). I Skeids kamper har det blitt scora 20 mål.

Kun Start og Jerv har flere mål i sine kamper, enn oksene fra Torshov, etter en sesonginnledning Gard Holme betegner som «midt på treet».

Men Skeid-treneren godt fornøyd med stegene laget har tatt defensivt.

– At vi har sluppet inn ti mål farges jo litt av kampen mot Sandnes Ulf, som vi taper 4-1, etter at vi fikk en mann utvist, men det var unødvendig å slippe inn tre etter det, erkjenner han.

– Bortsett fra det syns jeg vi har tatt store steg defensivt. Vi har egentlig et ålreit forsvarsspill, så lenge vi ligger lavt i ramma, og kompakt. Det er bra, legger han til.

Positiv utvikling

Holme syns utviklinga i det defensive spillet har vært veldig god det siste året. For i starten av forrige sesong sleit Skeid vesentlig mer.

– I starten av forrige sesong var vi veldig ustabile i forsvar, og vi slapp inn mål på alt mulig rart. Vi slipper fremdeles inn mye mål, men det handler også litt om at vi er offensive, forklarer han.

Han mener at vinden snudde allerede i fjor sommer.

– Vi gjorde det allerede fra sommeren i fjor da. Og så handler det om spillerlogistikk totalt sett - at vi har et bedre lag i forsvar nå enn vi hadde i fjor. Større, og sterke lag, som gjør at vi ikke slipper inn like mye på dødball og innlegg. Selv om Fredrik (Berglie) forsvant ut, har vi fått erstatta han bra, forteller Holme.

Til tross for at Skeid avslutta forrige sesong godt, fikk de en litt ustabil oppkjøring, og også starten av seriespillet var uryddig, mener Holme.

– Men vi er bedre nå enn vi var i de første seriekampene - spiller bedre fotball nå. Og så har vi vært litt for ustabile, og var det gjennom vinteren også, og det dro vi med oss litt inn i sesongstarten. Men det begynner å komme seg nå, slår han fast.

– Hvor har dere mest å gå på defensivt?

– I overgangsfasen. Der har vi vært for ustabile. Det må vi gjøre noe med framover, svarer han.

Selv om Gard Holme er fornøyd med mye av det Skeid har levert defensivt, er han klar på at de fremdeles har en jobb å gjøre. (Haakon Thon)

– Vi tør mer nå

At laget har tatt noen steg defensivt fikk man kanskje et godt svar på da laget spilte 0-0 borte mot Fredrikstad sist, men i forrige hjemmekamp slapp de inn to mot Moss (2-2). Så bombesikker kan man nok ikke være - ennå. Samtidig kan Holme konstatere at laget er i ferd med å finne igjen den gode formen de hadde i andre halvdel av forrige sesong. Også offensivt.

– Vi må jo være fornøyd med at vi har scora bra med mål, og vært gode på dødball. Betydelig framgang der, fra i fjor. Jeg syns vi åpna de første kampene litt reservert - litt forsiktige. Så snakka vi mye om det, og så har det egentlig løsna litt etter det. I hvert fall i angrepsspillet vårt, at vi tør å spille mer den fotballen vi har spilt det siste halvåret i hvert fall, og da har det sett ganske bra ut, sier Holme.

– Hva tenker du om de to siste kampene mot Moss og Fredrikstad?

– Litt ambivalent. Etter at vi havna under mot Moss, som har gjort det bra, så er vi godt fornøyd med at vi kom tilbake, og fikk med oss ett poeng, men så har vi jo samtidig lyst til å vinne mot de laga der hjemme. Det er det ikke noe tvil om, sier han før han ser mot forrige kamp mot FFK.

– Der følte vi at vi fortjente å vinne, så det er litt surt. Men samtidig har vi vært på Fredrikstad stadion for fjerde gang på rad, og vi har stort sett spilt bra fotball, og tapt. Så det er i hvert fall bra at vi spiller god fotball, og får med oss uavgjort. Det er jo et bra fotballag, så det var et steg i riktig retning.

En helt annen motstander

Men Start på lørdag blir en helt annen utfordring. For FFK er faktisk det laget i ligaen som har scora færrest mål av samtlige (3). Start er i andre enden av den tabellen.

– De kommer 3-5-2, og er et bra spillende fotballag. Det er ikke tilfeldig at de har scora mange mål. Mange 3-5-2-lag kan bli litt omstendelige, og baktunge, men Start er ganske flinke til å være dynamiske og offensive. Har mye bakromstrussel. Både spisser, vingbacker, og indreløpere som drar igjennom. Men de de er ikke bunnsolide i defensiv boks, eller på overganger imot. De har slitt litt med det, analyserer Skeid-sjefen.

Skeid har et tett kampprogram framover. Etter Start hjemme på lørdag reiser de til Kongsvinger 16. mai. Deretter venter Mjøndalen hjemme.

Skaderapport Skeid

Sulayman Bojang - brista foten mot Sandnes Ulf - ikke med mot Start.

Morten Renå Olsen - brista foten i en treningskamp mot Ull/Kisa før sesongen - aktuell for benken mot Start.

Emil Tjøstheim - sliter med ryggen - tilbake i trening.

Per-Magnus Steiring - slitt med litt sliten betent hamstring. Ikke strekk, men nesten - tilbake på benken mot Start. Høyaktuell for spill.

