VIFs drømmestart fortsetter – snudde og slo Røa

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Det var nemlig Geir Nordby og co. som tok ledelsen på Intility Arena onsdag kveld. Tuva Lotte Espås var heldig med sitt frispark som gikk via et VIF-bein og i mål etter halvtimen.

Men Vålerenga malte på, ble ikke stresset og scoret en gang før pause og en gang etter. 2-1 holdt til tre poeng, som gjør at Nils Lexerød og hans mannskap fortsatt er ubeseiret i Toppserien.

Fasit etter ni kamper er sju seirer og to uavgjorte, og 23 poeng er seks foran Rosenborg, som har en kamp mindre spilt.

To vidt forskjellige scoringer

I kampen, som er fremskyndet fra 2. september for å tilrettelegge for Vålerengas deltakelse i mesterligakvalifiseringen i høst, kom Røa best ut. De var best innledningsvis og tok ledelsen 1-0 etter 27 minutter.

Røa fikk frispark på 20 meter og Tuva Lotte Espås sto ved ballen. Hun fikk ikke noe voldsomt drømmetreff og ballen gikk via et Vålerenga-bein i muren. Men det var nok til å sette Jalen Tompkins ut av spill. Ballen trillet inn bak en utspilt Tompkins og til 1-0 til gjestene.

To minutter senere var Vålerenga nære ved å utligne. Felicia Rogic kom, litt ut av intet, alene med Hildegunn Sævik. Røa-keeperen satte nok Rogic litt ut ved å komme ut på 13-14 meter, og forsøket til den svenske VIF-angriperen gikk til side for mål.

34 minutter var spilt da Røa var farlig frempå igjen. Et innlegg fra Sarah Suphellen havnet i beina på Kristin Haugestad, som prøvde seg på halvvolley. Forsøket var bra, men det gikk to-tre meter over mål.

To minutter før pause var lagene like langt. En herlig stikker på ett-touch fra Janni Thomsen fant Karina Sævik på løp i bakrom. Sævik dro på utsøkt vis av Ida Fjordbakk med en herlig dragning, før hun plasserte ballen i lengste hjørne til 1-1.

Det var Sæviks åttende seriemål for sesongen. Hun deler førsteplassen på toppscorerlista med Anna Aahjem (Lyn). 1-1 var også stillingen til pause.

Store sjanser og snudd kamp

Vålerenga tok initiativet fra start i 2. omgang og skapte et par farligheter tidlig. Sævik var svært nære ti minutter ut i omgangen da hun kom alene med navnesøster Sævik i Røa-målet. VIF-Sævik fikk til en god avslutning, men Røa-Sævik fikk noen fingertupper på forsøket og slo den ut til corner. En glitrende redning av Røa-keeperen!

Og etter halvspilt 2. omgang fikk Vålerenga betalt for det intense presset. Olaug Tvedten slo en nydelig stikker gjennom til Thea Bjelde, som tidlig så at Røa-Sævik sto langt ute. På iskaldt vis la Bjelde ballen over Røa-målvakten, i en nydelig bue, og i mål til 2-1.

70 minutter sto på kampuret da det var smått utrolig at det ikke sto 3-1. Ingibjørg Sigurdardottir slo en pen stikker til Janni Thomsen, som fikk ball inne i Røas 16-meter. Hun fant Rogic, som bare skulle sette ballen i det åpne målet fra fire meter, men ballen sleivet av foten til svensken.

På tampen måtte VIF-innbytter Mawa Sesay hjelpes av banen etter en duell. Da hadde hun vært på banen i under ti minutter. Det var ubehagelige scener, men det så ut til å gå greit med Sesay.

Røa skapte et par halvfarligheter på tampen, men Vålerenga holdt unna for sesongens syvende seier.

Lagene skal i aksjon igjen søndag. Da tar VIF-kvinnene imot Lyn til nok et byderby, mens Røa skal til Bergen for å møte tabelljumbo Arna-Bjørnar.

Kampfakta:

Toppserien, runde 9

Vålerenga – Røa 2-1 (1-1)

Intility Arena, 454 tilskuere

Mål: 0-1 Tuva Espås (27), 1-1 Karina Sævik (43), 2-1 Thea Bjelde (65).

Dommer: Fatemeh Zangeneh, Nordstrand.

Vålerenga (3-2-3-2): Jalen Tompkins – Ingibjörg Sigurdardóttir, Stine Ballisager, Laura Guldbjerg – Janni Thomsen, Ylinn Tennebø (Andrine Tomter fra 89.) – Stine Brekken, Thea Bjelde (Mawa Sesay fra 80.), Olaug Tvedten – Karina Sævik, Felicia Rogic.

Røa (3-2-3-2): Hildegunn Sævik – Ida Jeanett Fjordbakk (Cassandra Bogere fra 79.), Mia Svendsen, Sarah Suphellen – Anya De Courcy, Solveig Engås – Ragne Svastuen, Kristin Haugstad, Oline Fuglem – Birgitte Bjørlykhaug (Martine Midtbø fra 64.), Tuva Espås.

