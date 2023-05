Ulrik Ferrer scoret fem da Frigg vant timålskamp: – Vil slite med å sove

GRORUD (Dagsavisen): Superspissen scoret ikke mindre enn fem ganger i kveldens oppgjør, og da fortjener man å ta med seg matchballen hjem. Lagkamerat Samuel Gray kom med den til han.

– Nei, sånt driver jeg ikke med, sier Ferrer til Dagsavisen og sparker vekk ballen før han fortsetter:

– Fem mål i en seniorkamp tror jeg ikke jeg har gjort før, sier Ferrer.

Fem mål i dag betyr ni mål på fem kamper denne sesongen og 78 mål totalt for klubben. Femmålsscoreren avslører et stort mål for den kommende sesongen.

– Jeg skal nå 100 mål for klubben. Det skal mye til å få meg bort fra Frigg, sier Ferrer.

Ble nesten psyket ut

Det var fest i form av fotball under Frigjøringsdagens kveldssol på Grorud. Kampen ble snudd hele fire ganger og det sto faktisk 3–3 da det gjensto ti minutter av ordinær tid. Så ble Ferrer felt og etter to forsøk fra straffemerket scoret han sitt 75. for klubben. Det ble to forsøk fordi Vegard Storsve var for tidlig ute fra streken da han reddet det første skuddet.

– Jeg ble nesten psyket ut av en fyr bak meg. Da tenkte jeg at det blir strak vrist midt i mål, men jeg bommet totalt på ballen, sier Ferrer som i stedet kunne se ballen gå limt ned i hjørnet.

Minuttet etter straffen scoret Ferrer alene med keeper før det ble ytterligere to scoringer på overtid. En kamp som sto uavgjort etter 80 minutter endte dermed med firemålsseier for Frigg.

– Det er lettere å score det sjette og sjuende enn det første. Ulrik kommer til å score 30 denne sesongen. Han scorer fem i dag, men kjenner jeg han rett vil han slite med å sove i kveld etter den første straffemissen, sier Magnus Aadland og ler.

Grorud scoret tidlig

Grorud-kaptein Karim Bata scoret etter bare fem minutter, på en dødball. Hjemmelaget kom klart best i gang i kveldssola og scoret på sin første sjanse. Shreeraam Sritharan skaffet frisparket som førte til scoring, men backen ble skadet i situasjonen og måtte gi seg tidlig.

Det var en frustrerende start på kampen for Frigg som slet med pasningsspillet i innledningen. Magnus Aadland var meget aktiv på sidelinjen, som han alltid er når ting ikke går helt som han vil. Laget spilte for tregt og feil vei. Den karismatiske treneren var krystallklar med røsten: – Spill fremover, ropte han.

– Det er ganske tydelige beskjeder fra sidelinja. Vi gjør alt det motsatte av det vi har øvd på i oppkjøringen til sesongen, sier Ulrik Ferrer om starten på kampen.

Kjenner Aadland-fotballen

Han har spilt under Aadland i snaue ti år og kjenner fotballen hans godt. Det er det ikke alle som gjør. Midtstopperne Jørgen Solvang Nilsen og Øyvind Heia er ferske i laget og ikke helt vant til spillestilen. En støttepasning var en for mye.

– Når stopperne våre løper sidelengs mot kantene, frakter ballen ti meter og spiller den i beina på en stillestående back, er det å be om trøbbel. De har noen uvaner som må avvennes og det tar tid å få spilt inn de prinsippene vi skal følge, sier Aadland.

– I mine ti år under Magnus har jeg hørt ordene «spill mot press» noen ganger før, ja, sier Ferrer og humrer.

Det tok litt tid, men etter hvert fant Frigg rytmen og gjorde mer av det Aadland ønsket. Fra forsvaret opp i mellomrom, der Peder Nomell fikk mye rom. Fra hans mellomstasjon skulle ballen helst i lengderetningen mot Grorud-forsvaret.

– Jeg syns vi er gode når vi tør å gjøre det. Vi har øvd mye på det, sier Magnus Aadland.

Da Frigg lyktes med dette fikk hjemmelaget problemer. Filip Mardal ble snytt for straffe da han ble klippet ned i feltet, men kort tid senere kom utligningen. Flotte kombinasjoner på venstrekanten førte til en rettvendt Samuel Gray på kanten. Han slo inn langs bakken og Ulrik Ferrer var akkurat der han skulle være.

Dobbelt stolpetreff

Herfra og ut førsteomgangen var Frigg gode. De spilte seg til flere store målsjanser. Ebrima Sawaneh skjøt i innsiden av stolpen fra seksten meter, ballen trillet langs streken og selvfølgelig var Ulrik Ferrer først på returen. Men også han satt ballen i stolpen, fra nesten død vinkel.

Momentumet lå enda hos Frigg og nye sjanser oppsto. Ikke alle mål er like fine, og Friggs ledermål var definitivt ikke det vakreste, men det teller like mye. Ebrima Sawaneh pirket ballen over streken på hjørnespark.

Da var det en sterk lukt av Frigg-ledelse til pause, men slik ble det ikke. Grorud-back Jacob Barrow, som kom inn for Sritharan tidlig i kampen, slet i det defensive mot Friggs venstreside, men da han fikk vist seg fram offensivt var han langt mer imponerende. Han kom fri på høyresiden og slo millimeterpresist inn mellom forsvaret og keeper. Edmund Owusu løp ballen enkelt i mål ved bakre stolpe.

Frigg mobiliserte etter Groruds snuoperasjon

En flott avslutning på den første omgangen for Grorud, og starten på den andre likeså. Etter nesten 20 minutter pause var det igjen Grorud som startet best. Edmund Owusu og Rino Falk Larsen kom to mot en etter at Frigg mislyktes i frispillingen, sistnevnte var iskald alene med Egil Borgen Evensen og sendte Grorud-rekruttene opp i ledelsen igjen.

– Det er perioder der vi blir satt under press og da går gutta tilbake til ryggmargsrefleksen sin som de har fått med seg litt herfra og litt derfra. Vi må få avvent dem alt det rælet de kommer med. Det er litt forskjellige strategier de bruker. Vi ser det spesielt i frispillingen under press. En ting er å svare riktig når jeg spør dem om hva de skal gjøre i slike situasjoner, en annen ting er å faktisk utføre det under press, sier Aadland.

Jonas Halsne erstattet en skadet Jørgen Solvang Nilsen og etter hvert fant Frigg tilbake til seg selv. Når laget er direkte og rettvendt kommer de raskt til sjanser. Det handlet om å velge de rette løsningene, ofte var det å finne Peder Nomell i mellomrom. Han spilte igjennom Ulrik Ferrer som scoret igjen, men flagget var oppe for offside.

Utligningen skulle likevel komme. Et sterkt forarbeid av Ebrima Sawaneh, han fikk ballen inn i et felt preget av kaos. Ballen lå løs før Peder Nomell fikk tuppet inn kveldens sjette scoring.

– De beste generasjonene mine har vært kjent som veldig gjennombruddshissig. Det er da vi er gode, sier Aadland.

To straffeforsøk

Og dette lyktes Nomell og Frigg med utover i kampen. Nomell ble stadig satt opp i mellomrommet og Ulrik Ferrer var slu som en rev da han lekte med offsidelinja. Det lå et nytt mål i lufta for bortelaget som også lyktes i gjenvinningen og festet et grep på Groruds banehalvdel.

– Vi er nødt til å være truende når vi besitter ballen. Det er viktig at motstanderen føler at vi er skumle. Da bare klarerer de ballen til oss som er i overtall. Jeg er veldig fornøyd med spillet på siste tredel i dag, sier Frigg-treneren.

Gjennombruddet i jakten på ledelse kom fra Varg Støvland. Han slo en fantastisk diagonalpasning i et snevert bakrom der Samuel Gray kom flygende. Backen satt ballen i tverrligger før Ulrik Ferrer ble felt av Vegard Storsve på andreballen. Grorud-keeperen vant duellen da han reddet straffesparket, men linjedommer Radek Rzeszuto løftet flagget. Han mente Storsve var for tidlig ute fra streken og da fikk Ferrer en ny sjanse. Storsve var etter denne også, men ballen snek seg inn.

75, 76, 77 og 78

For fjerde gang i kveld var kampen snudd. Og bare minuttet senere ble det avgjort. Nok en gang var suksessoppskriften å være direkte i bakrom. Ulrik Ferrer sikret seg hat trick og mål nummer 75 for klubben i samme slengen. Og det var faktisk tid for et fjerde og femte for toppscoreren også. Filip Mardal og Ebrima Sawaneh serverte han begge to dypt inne i overtiden.

– Mot slutten ser det ut som vi skal score i hvert eneste angrep. Men det er lettere å score det sjuende enn det første. Vi får se om vi er like målfarlige neste uke, avslutter Magnus Aadland. Da er det et nytt andrelag i form av Ullern 2 som kommer til Tørteberg mandag 20.00.

---

Kampfakta

3. divisjon avdeling 1, runde 5 mandag 8. mai

Grorud 2 – Frigg 3–7 (2–2)

Grorud match kunstgress, 105 tilskuere

Dommer: Morten Andersen-Gott, Øvrevoll Hosle IL

Mål: 1–0 Karim Bata (6.), 1–1 Ulrik Ferrer (29.), 1–2 Ebrima Sawaneh (37.), 2–2 Edmund Owusu (45.), 3–2 Rino Falk Larsen (49.), 3–3 Peder Nomell (65.), 3–4 Ulrik Ferrer (81., straffe), 3–5 Ulrik Ferrer (83.), 3–6 Ulrik Ferrer (90.), 3–7 Ulrik Ferrer (90.)

Gule kort: Edmund Owusu, Sigurd Normann, Grorud. Marius Cassidy, Frigg.

Grorud 2:

Vegard Storsve – Herman Paulsrud, Eivind-Luciano Dauto (Almas Samrat fra 63.), Sebastian Sørlie Henriksen (Gift Kayembe fra 46.), Musa Sanyang – Karim Bata, Rino Falk Larsen (Fredrik Finnøy fra 63.), Hassan Yusuf, Shreeraam Sritharan (Jacob Barrow fra 7.) – Elias Nahiry (Deni Magomadov fra 70.), Edmund Owusu

Frigg:

Egil Borgen Evensen – Marius Cassidy, Jørgen Solvang Nilsen (Jonas Halsne fra 53.), Øyvind Heia, Samuel Gray – Benjamin Rio-Moe (Christian Aagesen fra 86.), Varg Støvland, Filip Mardal, Peder Nomell (Håkon Krohg fra 90.) – Ebrima Sawaneh, Ulrik Ferrer

---