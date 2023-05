Drømmefrispark sikret Kjelsås-seier: – Har øvd på det i tre år

Grefsen stadion (Dagsavisen): Etter en litt tam førsteomgang hjemme mot Aalesund 2 våknet Kjelsås til liv etter pause, og rundspilte gjestene fra Sunnmøre etter hvilen. Men avslutningene gikk rett på gjestene målvakt, eller utenfor, gang på gang. Jens Bonde Aslaksrud, Rasmus Eggen Vinge, Jacob Blixt Flaten, Eivind Frøhaug Willumsen, og Leo Bech Hermansen forsøkte seg alle sammen - med samme utfall hver gang - bom.

– Det føltes jo ut som det skulle være en av de dagene hvor det ikke går. Jeg syns førsteomgangen består av to gode perioder, og én litt for lang, som ike er riktig ogd nok, men full kontroll selvfølgelig. I andre syns jeg vi «gønner» på. Trøkk, trøkk, trøkk, og brenner noen kjempestore, som er litt sånn; «hva i alle verdens dager?», sier Kjelsås-trener Eivind Kampen til Dagsavisen etter at laget hans til slutt klarte å ro i land en 1-0-seier.

Overlegne i andre omgang

Men det så faktisk ikke ut som det skulle komme. Til tross for at Kjelsås beleiret 16-meterer til Aalesund 2 etter pause. Ola Bjørnland slo det ene gode innlegget, etter det andre, men Aalesund 2 sto imot, lenge.

– Vi får mye gode skuddleger, som vi bør få mer ut av. Det mangla den siste kvaliteten, siste treffet, siste stang inn. Alt mangla ... eller alt mangla ikke, men det siste lille for å få den in i buret mangla gjennom hele matchen, smiler en letta Kjelsås-sjef.

De største sjansene var det Rasmus Eggen Vinge, og Leo Bech Hermansen som fikk. Eggen Vinge dro til med en avslutning, hvor han heller burde trilla ballen inn til Jens Bonde Aslaksrud, som sto helt aleine foran mål. Skuddet gikk utenfor. Da var det bare spilt ni minutter av andre omgang.

Saken fortsetter under bildet.

Rasmus Eggen Vinge, som var Kjelsås beste spiller i første omgang, var så nære å sende blåtrøyene i ledelsen tidlig i andre omgang. Like utenfor bildekanten til høyre befinner også en helt ledig Jens Bonde Aslaksrud seg. (Haakon Thon)

Kun et par minutter etter Eggen Vinges kjempesjanse blåste Eivind Frøhaug Willumsen ballen over fra 14 meter. Da Leo Bech Hermansen fikk stå helt aleine på fem meter, etter ett av utallige gode innlegg fra Ola Bjørnland denne kvelden, men utrolig nok satte avslutningen rett på Michael Lansing i AaFK-målet, trodde de flest at det ikke kom til å gå.

Saken fortsetter under bildet.

Det lå lenge an til å bli en frustrerende kveld for Kjelsås. (Haakon Thon)

– Veldig fortjent

Men så steppet Victor Emanuel Halvorsen opp. 78 minutter var spilt da Kjelsås fikk frispark, og 18 år gamle Halvorsen la kula til rette.

Fra 20 meter limte han ballen i vinkelen, og sikret 1-0-seier til Kjelsås.

– Han har øvd fryktelig mye på det der, så det var veldig fortjent at han fikk det til å kamp også, sier Kampen.

Hovedpersonen kan bekrefte at dette er noe han har venta lenge på.

– Alltid deilig å score, og at det var frispark gjorde det ekstra deilig også, i hvert fall for meg. Jeg har øvd på det to til tre ganger i uka, i tre år nå. Det viser seg at det lønner seg å trene på ting, for å bli god på det. Så det at jeg endelig fikk sjansen, og satt den, var veldig deilig for min del, smiler matchvinneren i prat med Dagsavisen etter kampslutt.

Fotballskoene er tatt av, og den hvite sokken er blodig.

– Er det fra skuddet?

– Ja, jeg tror det, ler kveldens lykkeligste på Grefsen stadion.

– Hva tenker du om matchen fram til scoringa?

– Vi var ordentlig påskrudd. Fin og rolig samtale i pausen, og vi visste hva vi skulle ut å gjøre. Det viste seg å lønne seg det.

Saken fortsetter under bildet.

Victor Emanuel Halvorsen ble kveldens helt. (Haakon Thon)

Mangler ro foran mål

Men han så det samme som alle andre, og frykta det skulle bli en frustrerende kveld.

– Vi hadde ikke vært veldig fornøyde om vi ikke hadde vunnet denne, for vi styrte hele kampen. Så det at vi fikk den scoringa, og klarte å ro det i land, var ekstremt deilig. Vi har slitt litt offensivt denne sesongen. Vi er ikke rolige nok foran mål, forklarer han.

Det er trener Eivind Kampen helt enig i.

– Fem mål på fem kamper. Vi trenger å få hull på den byllen, sier han.

Kjelsås-treneren kunne likevel være svært fornøyd med mye. Tredje strake seier på hjemmebane, og igjen slipper de til veldig lite defensivt.

Kunne rana med seg ett poeng

Men til tross for at Aalesund 2 hadde null og niks å komme med i andre omgang, dukka det plutselig opp en ganske stor mulighet på tampen. Aalesund 2 fikk avslutta skrått ute til høyre, men det knallharde skuddet snek seg på utsiden av stanga.

– Den ser ekkel ut. Det er ganske spiss vinkel, men jeg hoppa over et par slag der, så det er unødvendig, sier Kampen, og slår seg mot hjertet, før han oppsummerer kampen kjapt.

– Førsteomgang blir litt mer stykka opp. Vi klarer ikke å holde det momentet som vi har i andreomgangen. Det var temaet i pausen. True dem litt mer i de store romma, og enda litt mer tempo. Og det syns jeg vi fikk til skikkelig bra. Vi kveler ut alt av den kluten de hadde bak der. Sånn logisk sett skal jo det her bli veldig komfortabelt, forteller han.

På tampen av kampen var Patrick Sebastian Siu Askengren (18) nær sin første A-lagsscoring, men headingen ble reddet av Lansing. I tillegg kom Marius Castberg Stølan inn, og fikk sine første minutter for A-laget.

Med mandagens seier klatrer Kjelsås opp på ni poeng, og ligger på en fjerdeplass i sin avdeling, i 2. divisjon. Neste kamp spilles borte mot Brattvåg, på søndag.





---

KAMPFAKTA

Kjelsås - Aalesund 2. lag 1-0(0-0)

Grefsen stadion: 268 tilskuere.

Mål: 1-0 Victor Emanuel Halvorsen (78).

Kjelsås: William Da Rocha - Martin Helmer Rusten, Simen Olafsen, Sigurd Tinius Tveter Martinussen, Ola Bjørnland - Jacob Blixt Flaten, Eivind Frøhaug Willumsen, Rasmus Eggen Vinge, Victor Emanuel Halvorsen - Jens Bonde Aslaksrud, Leo Bech Hermansen.

---