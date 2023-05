Spillerbørs Vålerenga: Jatta banens beste

MAGNUS SJØENG – 5: Men hva skjedde på det frisparket som gikk inn rett etter pause? Skuddet fra 21 meter skulle jo ikke gå rett i mål. Mulig han ble forstyrret av Stefan Strandbergs bevegelse, eller sola midt i trynet. Kanskje begge deler? Ellers trygg og god og tok med stoisk ro det lille som kom.

VEGAR EGGEN HEDENSTAD – 5: Skrek ut i smerte og måtte bæres av banen med en skulderskade fem minutter før pause. Før det hadde han som vanlig vært trygg defensivt, men vi fikk for sjelden se innleggsfoten hans.

STEFAN STRANDBERG – 6: La frisparket som sendte Vålerenga i ledelsen. Rar opptreden på frisparket som ga RBK-utligning. Ellers styrte han troppene med støe bein. Også involvert i situasjonen som ga straffespark. Kaptein!

HENRIK HEGGHEIM – 5: Vant mange hodedueller og spilte med mindre risiko enn sist. Hadde noen spennende sekunder da ballen hans traff hånda inne i egen 16-meter, men i motsetning til RBK-supporterne kunne dommer og VAR-mannskapet reglene. Ball som kommer fra egen kroppsdel er ikke hands.

LEONARD ZUTA –: Reserven for Simen Juklerød ble skadet etter et kvarter og ble byttet ut med Magnus Bech Riisnæs.

PETTER STRAND – 6: Måtte igjen omstille til nye arbeidsoppgaver og det er han god på. Serverte en flott nesten-målgivende da Magnus Bech Riisnæs skjøt i stanga.

ODIN THIAGO HOLM – 5: Er blitt sentral midtbanespiller igjen, som han var mot Lillestrøm, men var ikke like drivende i denne kampen. Litt for mange fysiske duelltap. Avsluttet som indreløper da Oldrup Jensen tok den sentrale rollen.

HENRIK BJØRDAL – 7: Også han måtte tilpasse seg nye oppgaver. Skal ha all ære av VIFs ledermål da han kom på et herlig 50-metersløp og la innlegget som sendte VIF i tet. Satte straffesparket elegant midt i mål.

DANIEL HÅKANS – 5: Viste fram sine en mot en-egenskaper, men de kunne vi sett enda mer av.

SEEDY JATTA – 8: Leverte dagens høyeste hopp da han headet Vålerenga i ledelsen og scoret i sin andre kamp på rad. Har også et tempo som et tregt RBK-forsvar slet med. Skaffet straffespark da steget hans ble for kjapt for André Hansen. Nå er han Vålerengas frontspiss! Og banens beste på Lerkendal.

MOHAMED OFKIR – 6: Sendte Vålerenga i ledelsen da han utfordret trøndernes forsvarssvakhet og kom seg foran med god margin. Jakter muligheter hele tiden og har den fysikken som kler slike oppgjør som dette.

MAGNUS RIISNÆS – 6: Kom inn for Leonard Zuta etter 18 minutter, men ble plassert som høyre indreløper. Og der trives han. Kunne fått sin første scoring i Eliteserien, men det gode og kontrollerte skuddet hans gikk stang ut. La corneren som endte med straffe og 3-1-ledelse.

FREDRIK OLDRUP JENSEN – 6: Inn etter 41 minutter for en skadet Vegar Eggen Hedenstad. Er stor i hode- og duellspillet. Starter som en slags tredje stopper før han tar ankerrollen på midtbanen. Vinner den avgjørende hoduellen som skaper straffesituasjonen.

TORGEIR BØRVEN: Spilte de åtte siste minuttene for Daniel Håkans.

AARON KIIL OLSEN: Spilte de åtte siste minuttene for Seedy Jatta. Andre kamp på rad som spiss-innhopper!