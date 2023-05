Kåffa må fortsatt vente på årets første seier etter Start-comeback på Ekeberg

KFUM ARENA (Dagsavisen): Ingen av årets fire første kamper har endt med seier for Kåffa, og onsdagens kamp var den tredje på hjemmebane. Det har endt med uavgjort og tap, og da var det på tide for KFUM Oslo å ta sin første seier for sesongen. Motstander var Start, som er et lag Kåffa har slitt med å slå på Ekeberg de siste årene.

Mot Start var det laget fra Kristiansand som kom best i gang, og hadde en god mulighet tidlig da tidligere Kåffa-spiss Alagie Sanyang kom på et innlegg på bakerste stolpe, men headingen gikk via en Kåffa-spiller og ut til corner som Kåffa fikk rensket unna.

Kåffa-trener Johannes Moesgaard beholdt de fleste fra Åsane-kampen, som spesielt siste halvtimen var positiv. Men igjen er den øverste spissplassen rotert på, der Remi-André Svindland i denne kampen får prøve seg i den dyptliggende spiss-rollen. En rolle som ikke er optimal for han heller, og der han ofte lå litt for lavt til å kunne sette i gang noe toppress.

Svindland sendte Kåffa i ledelsen

Lite skjedde de første 20 minuttene, der det var mye feilpasninger og slurv på offensiv banehalvdel hos begge lag. Men i det vi rundet 20 minutter fikk Robin Rasch en god skuddmulighet fra like utenfor 16-meteren, etter at ballen ble lagt tilbake til han. Med en så god fot som Rasch har, var skuddet skuffende svakt rett på keeper.

Fem minutter før pause kom Kåffas ledermål, praktisk talt ut av ingenting. Start prøvde å spille seg ut, der Vito Wormgoor spilte en pasning til Emir Derviskadic. Han fikk en altfor lang touch tilbake mot eget mål, som gjorde at Remi-André Svindland plukket opp ballen like utenfor Starts 16-meter, takket, bukket og plasserte ballen ned i hjørnet. Gigatabbe fra Starts Derviskadic, men godt oppfattet og utnyttet av Svindland.

Etter målet overtok Kåffa, og fem minutter senere var det Simen Hestnes’ tur til å skyte fra 16-meteren. Skuddet ble blokkert ut til corner, og på den påfølgende corneren scoret Kåffa. Dessverre var Robin Rasch i offside, da ballen ble headet ned til han før han pirket ballen over streken.

Robin Rasch styrer inn 2-0 etter en corner, men scoringen blir annullert for offside. (Guttorm Lende / KFUM Oslo)

Kåffa tok over etter målet

Seks-sju minutter før pause gikk Petter Dahl i bakken inne i Starts 16-meter, men den kommende Glimt-spilleren ble belønnet med gult kort for filming. Det var nok litt kontakt der, men samtidig gikk Dahl ganske lett i bakken.

Minuttet før pause fikk tidligere Grorud-spiller Fabian Østigård Ness en skuddmulighet fra 8-10 meters hold etter et innlegg der Emil Ødegaard ikke klarte å få slått ballen langt nok unna. Midtbanespilleren la seg imidlertid for langt tilbake, slik at ballen gikk langt over mål.

Dermed gikk lagene til pause på 1-0 til Kåffa, etter en ikke altfor velspilt omgang. Start hadde mye ball uten å få til noe som helst før Kåffas mål, og etter Svindlands ledermål var det bare Kåffa.

Start utlignet tidlig etter pause

Uansett hva Start-trener Sindre Tjelmeland sa i pausen, bar det ikke umiddelbart preg av at Start-spillerne hørte på det. Siden gjestene fortsatte med feilpasninger i eget forsvarsledd også etter pause, men Svindland og Obilor Okeke klarte ikke å utnytte det like bra som før hvilen.

Start begynte å yppe seg ti minutter etter hvilen. Først var det Tom Henning Strandegård som fikk sendt avgårde et skudd fra like utenfor 16-meteren, som Emil Ødegaard måtte opp i krysset for å slå ut. Deretter måtte Mathias Tønnesen blokkere et skudd inne i 16-meteren, før baklengsmålet til slutt kom.

Igjen kom Start til skudd etter et blokkert innlegg. Henrik Skogvold var det som plukket opp ballen, dro av Ayoub Aleesami og satte ballen ned i det lengste hjørnet. Dermed var lagene like langt på Ekeberg.

Raschs frisparkperle ble utlignet

Simen Hestnes og Sverre Sandal kombinerte fint seks-sju minutter etter timen, før sistnevnte kom seg til skuddmulighet fra relativt skrå vinkel. Start-keeper Jasper Torkildsen gikk seirende ut av den duellen med en god beinparade, og minuttet senere var det Ødegaard som skulle vise fram sin beinparade.

Et oppspill fra Mathias Tønnesen ble blokkert, før Henrik Skogvold ble sendt igjennom mot Emil Ødegaard. Skogvold overlistet Ødegaard tidligere i omgangen, men 20 minutter før slutt var det Ødegaard som gikk seirende ut med en fin beinparade også han.

Kampen ble langt jevnere etter utligningen, og de store sjansene uteble i det vi gikk inn i de siste fem minuttene på Ekeberg. Akkurat i det vi gikk inn i overtiden fikk kaptein Robin Rasch muligheten på frispark fra like utenfor 16-meteren. Holdet var strålende, og kapteinen bøyde den over muren og ned i hjørnet til ellevill jubel.

Det skulle likevel ikke holde til seier, da Start utlignet fire minutter på overtid. Målet kom etter et innlegg, der Vito Wormgoor vant en duell og fikk headet ned til Henrik Skogvold. Mannen som scoret Starts første mål, fikk også lurt inn utligningen bak Kåffa-keeper Emil Ødegaard.

Med poengdelingen blir Kåffa liggende på nedrykk, med tre poeng. Neste kamp er borte mot Mjøndalen, som er det eneste laget som ligger bak dem på tabellen etter de fem første rundene. Den spilles på lørdag.

Kampfakta:

Obosligaen, runde 5

KFUM Oslo – Start 2-2 (1-0)

KFUM Arena, 972 tilskuere

Mål: 1-0 Remi-André Svindland (25.), 1-1 Henrik Skogvold (55.), 2-1 Robin Rasch (90.), 2-2 Henrik Skogvold (90.)

Gule kort: Petter Nosa Dahl, KFUM Oslo. Vito Wormgoor, Start.

Dommer: Eivind Bodding (Haga)

KFUM Oslo (3-4-3): Emil Ødegaard – Ayoub Aleesami, Momodou Lion Nje, Mathias Tønnesen – Keivan Ghaedamini, Robin Rasch, Simen Hestnes (Thomas Klemetsen Jacobsen fra 87.), Håkon Hoseth (Dadi Dodou Gaye fra 46.) – Petter Nosa Dahl (Sverre Sandal fra 60.), Remi-André Svindland, Obilor Okeke (Moussa Njie fra 75.)

