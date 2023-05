– Da jeg så den til Robin gå inn tenkte jeg «det her har vi fortjent»

KFUM ARENA (Dagsavisen): Etter at han overtok sm hovedtrener for Jørgen Isnes på Ekeberg, har Johannes Moesgaard hatt hendene fulle. Skadene har vært mange gjennom oppkjøringen, slik at han har vært nødt til å rullere mye på laget. Så også mot Start i dag, med en trøkk på Sverre Sandal som gjorde at han ikke kunne starte.

– Hvis Sverre hadde vært tilgjengelig for 90 minutter, ville han spilt fra start i dag. Det hadde han fortjent etter det han viste mot Åsane, men det har vært en del skader gjennom mine første måneder her. Det er en del av spillerne som ikke har trent siden oppkjøringen, og vi har en del i gymmen, som har gjort at vi har måttet lete litt etter de relasjonene vi bygde i oppkjøringen, forteller Johannes Moesgaard til Dagsavisen.

– Virker nesten som noen vil meg vondt

Den nye Kåffa-treneren har nå gått sine fem første serierunder uten seier, og årets tre første hjemmekamper har endt med to uavgjort og ett tap. Det er selvsagt en statistikk ingen på Ekeberg er fornøyd med, men onsdag så det endelig ut til å gå Moesgaard vei da kaptein Robin Rasch ga Kåffa ledelsen 2-1 på overtid.

– Da jeg så frisparket til Robin gå inn tenkte jeg at «fy faen, den seieren her fortjente vi». Men det gjorde vi selvsagt ikke. Det blir for lett for unge Moesgaard å få den seieren her på hjemmebane, så nå må vi bare jobbe videre mot den første trepoengeren. Det er ikke noe annet å gjøre enn det, sier en lettere oppgitt Kåffa-trener og trekker på smilebåndet.

Frisparkperlen til Rasch ble nemlig utlignet tre minutter senere, da Start scoret et mål verken Start-benken eller målscoreren selv fikk med seg var inne. På overtid av overtiden røk seieren igjen for Kåffa.

– Det virker nesten som om noen vil meg litt vondt i starten av min trenergjerning. Å få det målet mot og miste seieren fire minutter på overtid, den er seig. Du kan si at det går på kvaliteten i begge bokser, og at vi burde ha avgjort det før Robins mål. Da har vi en del situasjoner rundt deres boks der vi ikke får skutt, ikke finner den siste pasningen og Simen er alene med keeper. Da kan vi avgjøre det, men jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er bare tungt, forteller Moesgaard.

Svindland den nyeste i spiss-rollen

Etter å ha spilt med forskjellige konstellasjoner på topp nesten i hver kamp, var det i onsdagens kamp Remi-André Svindland som fikk prøve seg i den dyptliggende spiss-rollen. Den tilliten takket han for med en scoring, da han takket for en fryktelig touch fra en Start-spiller og la ballen i en fin bue utenfor keepers rekkevidde.

– Mine kvaliteter er definitivt mest offensivt. Jeg er en løpsmaskin som løper mye, og dekker mye rom både offensivt og defensivt, med og uten ball. Den rollen på topp blir en slags falsk nier og en ganske fri rolle, der jeg kan droppe litt ut på sidene og litt ned i banen. Det er en ganske kul rolle å spille, og en ålreit rolle som jeg synes kler meg ganske bra, forteller Svindland og fortsetter:

– Jeg har kommet til en del gode muligheter så langt i sesongen, og hadde flere mot Ranheim. For meg er det viktig å være i og rundt boks, da det er der målene scores, og i dag klarte jeg å få uttelling på akkurat det. Så det er jeg veldig fornøyd med, da det alltid er deilig å score, legger Svindland til.

Kåffa-spillerne jubler sammen med Remi-André Svindland etter hans ledermål i 1. omgang. (Guttorm Lende / KFUM Oslo)

Midtbanemannen forteller om en skuffet stemning i garderoben etter kamp.

– Når Robins scoring gikk inn var det som ti kilo falt av skuldrene mine. Vi har vært på utkikk etter den seieren i starten av sesongen, og jeg synes vi fortjente den i dag. Vi burde kanskje vært mer kyniske de siste minuttene, slik at vi fikk dratt den i land, og det er synd vi ikke klarer det, sier Svindland.

Bunnoppgjør mot Mjøndalen neste

Neste kamp for Kåffa nå, og neste mulighet til å få den første trepoengeren, er mot tabellnabo Mjøndalen. Med deres seier over Jerv gikk de forbi Kåffa, som nå er tilbake på bunnen av tabellen. Dermed er det duket for en vaskeekte bunnkamp mot Mjøndalen på lørdag.

– Det er viktig å bare innkassere den første trepoengeren nå. Det bygger selvtillit, og gir oss noe å bygge videre på. Det bor mye bra i laget, og jeg synes potensialet i gruppa er skyhøyt. Bare vi får den første trepoengeren kan vi havne i en god stim, og komme ordentlig i gang, forteller Svindland.

De siste årene har vi blitt vant til å se Kåffa kjempe i toppen av tabellen, men den situasjonen har vært en helt annen i inngangen på årets sesong. Det er en utfordring Moesgaard gleder seg over.

– Jeg har fått en solid kurve på det jeg skal gjøre her nå. Den kurven er bratt, men det er bare stas det. Før sesongen hadde vi kanskje ikke sagt at en uavgjort mot Start isolert sett er så ille, siden vi tapte både hjemme og borte for dem i fjor. Men gi oss den seieren på 2-1 da. Vær så snill, sier Moesgaard og ler før han fortsetter:

– Etter sånne opplevelser, synes jeg det er best å få en kamp så tett etter hverandre som vi har nå. Når du har fulle treningsuker mellom, venter du bare på å kunne revansjere deg. Derfor liker jeg å få en kamp kjapt på, selv om søndag-onsdag-lørdag er et tøft kampprogram. Men vi spiller fotball fordi vi liker det, så få det på, avslutter Moesgaard.

