VIFs visekaptein om 1. mai-derbyet: - Lave skuldre, høy energi

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Selv om det er meldt tre grader og kanskje sludd, blir det garantert hett på og utenfor banen i mandagens utsolgte derby mellom Vålerenga og Lillestrøm. Det derbyet mange omtaler som det heteste i norsk fotball.

– Ja, det er kanskje det. Dette er faktisk den første kampen jeg får med meg her i Oslo mellom disse lagene. I fjor hadde jeg karantene og året før var jo LSK i divisjonen under, sier Vegar Eggen Hedenstad til Dagsavisen.

Måtte sitte i trappa

Så da Vålerenga slo Lillestrøm 3–1 i fjorårets største festforstilling på Intility, måtte Eggen Hedenstad finne seg en plass på tribunen.

– Det var så kaotisk at jeg ble sittende i trappa mellom tribuneseksjonene her oppe, forteller han der vi sitter på den ene langsiden på Intility.

– Men det var utrolig gøy med den ramma som var rundt den kampen. Det er slik vi vil ha det, sier han.

Denne gangen flytter han seg fra trappa til jobben på høyrebacken.

30-28-30

Det er 89. gang lagene møtes i seriekamp siden 1954, men det er første gang den er lagt til 1. mai. Det kan være en sikkerhetsrisiko som avslutning på en langhelg.

Kampstatistikken kan ikke bli jevnere. 30 seire til hver, 28 uavgjorte kamper. Og skulle vi legge til cupkamper er det likt der også.

Flere av Lillestrøm-spillerne, som keeper Mads Hedenstad Christiansen og midtstopper Ruben Gabrielsen uttrykker nærmest hat til Vålerega, i den grad et slikt uttrykk kan benyttes i fotball. Gabrielsen mener disse kampene er viktigere enn å vinne en cupfinale.

Vegar Eggen Hedenstad er ikke av den typen. Men han liker rivaliseringen.

Lillestrøm er i manges øyne favoritt etter å ha slått Molde i siste seriekamp for så å avansere til cupfinalen etter å ha slått ut Bodø/Glimt.

Norges antatt to best lag er slått. Derfor kan de være litt høye og mørke ved ankomst Valle.

– Det skal bli veldig godt å få dem litt ned etter denne kampen, sier Eggen Hedenstad.

Kampen ble utsolgt for to uker siden.

Rett spenningsnivå

Han er en del av kapteinsteamet i Vålerenga sammen med Stefan Strandberg og Henrik Bjørdal. Deres oppgave er blant annet å bygge opp unggutta til den atmosfæren som venter dem ved en slik anledning.

– Det er stas å være kaptein nårjeg blir spurt om det, det må jeg innrømme. Foran slike kamper som dette handlet det ikke om motivasjon, men å finne rette spenningsnivå. Det kan også bli for høyt. Men det skal krible litt. Det er lett å si at det er en vanlig fotballkamp, men samtidig vet man at den betyr noe ekstra veldig for mange.

31-åringen, som er seriemester med Stabæk og Rosenborg her hjemme, har også opplevd store publikumsoppgjør i sin tid i Bundesliga. Derfor er ikke en norsk stadion med snaut 17.000 tilskuere så skremmende.

Men atmosfæren kan være like intens som på en arena med det dobbelte av tilskuere.

– I Rosenborg var kampene mot Molde de mest intense, men også kampene mot Brann og Vålerega fordi de kommer der de kommer fra. Vålerenga er laget som alle skal slå. Sånn skal det være. Det er jo en status som lever selv om vi som lag ikke har vunnet titler på lenge.

Den dårlige seriestarten

– Vil den dårlige seriestarten virke inn? Eller glemmer man den akkurat i dag?

– I toppfotball er det små marginer som skiller. Det vet vi. Det er summen av flere ting som gjør at vi har slitt i de første kampene. Men vi har tapt bare to kamper og kan ikke finne opp kruttet på nytt. Vi er ganske sterke i trua på at vi skal slå Lillestrøm. Vi husker jo veldig godt perioden i fjor, da vi også startet dårlig før alt snudde. Da skjønte vi etter hvert ikke hvordan vi kunne tape. Dette er rart, jeg skulle gjerne hatt fasiten, men det har jeg ikke. Men vi vet vi har kvaliteter, sier Eggen Hedenstad.

Og det er jo ikke bare Vålerenga som sliter. Rosenborg har bare vunnet en av fire kamper og Molde ligger bak VIF på tabellen.

Etter oppgjøret mot Lillestrøm venter Rosenborg på Lerkendal. Storkampene kommer tett.

Lillestrøms Magnus Knudsen depper etter tapet mot Vålerenga på Intility arena i 2022. (Annika Byrde/NTB)

– Hva kjennetegner LSK?

– Jeg kjenner godt til både Lillestrøm og flere av spillerne. De er veldig tro mot det systemet de spiller. Vi vet hva de kommer med. Det vil handle om fysikk, mange innlegg og dødballer.

– Din egen form?

– Jeg har trent veldig godt i vinter. Men jeg har nok et par ekstra prosent å gå på. Vi har trykket på ganske mye i vinter på trening.

– Du er viktig både offensivt og defensivt for VIF? En vrien balanse?

– Man må ikke glemme at man er forsvarsspiller, men jeg vil gjerne bidra offensivt, både med innlegg og avslutninger. I noen kamper blir man litt for defensiv, for jeg vil også ha kontroll bak der, sier han.

PS. Fjorårets to kamper mellom lagene endte 2–0 til Lillestrøm på Åråsen og 3–1 til VIF på Intility. Altså tre poeng til hver. Den aller første kampen i 1954 ble spilt på Bislett og endte 2–2.

PSII. Publikumsrekorden i seriekampene stammer fra 12. mai 2006 da 20.643 tilskuere var på plass på Ullevaal stadion. Den kampen vant LSK 1–0. Intility Arena tar 16.555.

FAKTA

Navn: Vegar Eggen Hedenstad

Født: 26. juni 1991 i Elverum (31 år)

Klubber: Elverum (2006-07), Stabæk (2008-12), FC Freiburg (2012-16), St. Pauli (2016-17), Rosenborg (2017-20), Fati Karagümrük (2020-21), Vålerenga (2022-)

Landskamper: 4 A, kamper på alle aldersbestemte landslag.

Aktuell: Spiller sitt første derby mot Lillestrøm i Oslo i kveld.

