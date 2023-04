Ødegaards strafferedning og Sandals første mål sikret Kåffa poeng

Etter å ha vist relativt gode takter i oppkjøringen, har starten på sesongen vært langt under pari for KFUM Oslo. Kun ett poeng er fasit på de første tre kampene, som gjør at kun alfabetet gjorde at laget ikke var på bunnplass etter Mjøndalens tap for Kristiansund lørdag.

Fra før har Kåffa nysigneringene Teodor Haltvik og Andreas Gundersen skadet, og med bussen til Bergen var heller ikke Johannes Nunez, Jonas Hjorth og Akinshola Akinyemi, som gjorde at Mathias Tønnesen fikk sin første kamp fra start mot Åsane søndag der Kåffa jaktet sesongens første seier.

Det var ikke viljen det sto på for gjestene fra Oslo i starten av kampen, da Kåffa gikk ut i et knallhardt og høyt press. Det gjorde at Kåffa hadde ballen mest innledningsvis, og fikk et par brudd og innkast høyt i banen, men uten at det ble noen klare sjanser ut av det. Nærmest var Moussa Njie etter en ball i bakrom, men det endte i utspark.

Ødegaard med strafferedning

I stedet var det Åsane som fikk kampens første store sjanse etter 13 minutters spill, da Stian Nygard spilte en god stikker igjennom til Ole Kallevåg som hadde gått på et løp gjennom Kåffa-boksen. Avslutning var rapp og nede i hjørnet, men en fantastisk beinparade av Emil Ødegaard hindret tidlig baklengs.

Det gjorde han også fem minutter senere, da Ødegaard reddet en helt forferdelig straffe fra Åsane-kaptein Martin Ueland. Straffen var svak og dårlig plassert, og Ødegaard kastet seg riktig vei og fanget ballen i fast grep. Straffesparket var forøvrig også av det billige slaget, da Petter Dahl kolliderte med en Åsane-spiller på vei ut av 16-meteren etter en corner.

Ødegaard var ute med skade hele forrige sesong, og spilte kun én kamp i hele 2022. Da var det ett år siden hans forrige kamp i oktober 2021, så Åsane-kampen var bare hans andre start for Kåffa på de siste 18 månedene. Men i løpet av åpningskvarteret viste 24-åringen at han ikke hadde glemt det som gjorde han til et stortalent i hans ungdom i Lillestrøm.

Sjansefattig inn mot pause

De oransjekledde vertene tok mer kommando på kampen etter de to enorme mulighetene, og forsvarte seg samtidig lavere slik at det ble mindre rom på kantene til Moussa Njie og Petter Nosa Dahl. I midten var det Sverre Sandal som opererte som en slags falsk nier/dyptliggende spiss, som Kåffa har operert med i en stund.

Det gjorde at det var svært lite gjestene skapte offensivt, da rytmen i angrepsspillet heller ikke var spesielt bra med så mange frafall. Begge lagene hadde totalt tre mål mellom seg til sammen så langt i sesongen før dagens kamp, så det var kanskje ikke så overraskende at det ble en tett kamp uten de store sjansene heller.

Robin Rasch headet et frispark bakover i eget felt, men ballen strøk stolpen og gikk ut til corner. Den fanget Ødegaard enkelt, og det ble det siste som skjedde i en første omgang som startet forrykende, men som døde helt hen etter de første 20 minuttene. Dermed gikk lagene til pause på 0-0, etter Ødegaards strafferedning.

Åsane i ledelsen etter heldig mål

Ingen endringer ble gjort i pausen, og det var heller ingen endringer i kampbildet de første ti minuttene etter pause. Mye spill mellom 16-meterne, et par innlegg fra Åsane, mye kriging midt på banen, og særdeles lite som skjedde foran begge målene.

Ut av intet fikk så plutselig gjestenes Ole Kallevåg en stor mulighet, da Kåffa ikke klarte å renske unna et innkast. Det førte til at Kallevåg fikk en skuddmulighet fra kloss hold, men Ødegaard var kjapt ute og parrerte med nok en glimrende redning.

Minuttet senere kunne imidlertid Ødegaard lite gjøre, da Åsane holdt presset oppe. Et vedvarende press førte til nok et innlegg som ble stanget ut. Kristoffer Stephensen headet ballen ned til Stian Nygard, som skjøt via et par KFUM-bein og inn i mål etter en stor retningsforandring på veien.

Sandal utlignet med sitt første mål

Like over timen satte Johannes Moesgaard inn Obilor Okeke for Moussa Njie, og fem minutter senere skulle det lønne seg for Kåffas nye trener. Momodou Lion Njie chippet kantspilleren nydelig igjennom, og etter et fantastisk nedtak fant Okeke en fremadstormende Sverre Sandal som kunne bredside inn utligningen og hans første Kåffa-mål.

Utligningen ga Kåffa mer energi, og der Åsane tidligere i omgangen hadde trillet ball og var det førende laget, tok gjestene fra Ekeberg mer og mer over også i banespillet. Robin Rasch var nære på med et frispark kvarteret før slutt, men Åsane-keeper Idar Lysgård slo den over til en corner som skaffet Kåffa et momentum.

Samme Rasch dominerte stort det siste kvarteret, styrte midtbanen som bare han kan og satte opp gode situasjoner for lagkameratene. På overtid la han inn et frispark som Svindland stusset bakover, men Lysgård slo også den over tverrliggeren. Nærmere kom ikke Kåffa i jakten på seiersmålet, og dermed endte det med 1-1.

Kåffa doblet med det både antallet poeng og antallet scorede mål, og reiser hjem med en bedre følelse enn 4-0-tapet i årets første bortekamp. Likevel var det mulig å ta med seg alle tre poengene hjem fra Bergen. Neste mulighet for å ta årets første trepoenger nå er hjemme mot Start førstkommende onsdag, 3. mai.

Kåffa-kaptein Robin Rasch leverte en nokså svak omgang før pause, men hevet seg kraftig og dominerte mot slutten av kampen da KFUM Oslo jaktet seier. (Guttorm Lende / KFUM Oslo)









---

Kampfakta:

Obosligaen, runde 4

Åsane – KFUM Oslo 1-1 (0-0)

Åsane Arena

Mål: 1-0 Stian Nygard (55.), 1-1 Sverre Sandal (66.)

Gule kort: Sander Eng Strand, Martin Ueland, Åsane. Ayoub Aleesami, KFUM Oslo.

Dommer: Martin Berg (Hunstad FK - Fotball)

KFUM Oslo (3-4-3): Emil Ødegaard – Mathias Tønnesen, Momodou Lion Njie, Ayoub Aleesami – Dadi Dodou Gaye, Simen Hestnes, Robin Rasch, Håkon Hoseth – Moussa Njie (Obilor Okeke fra 61.), Sverre Sandal, Petter Nosa Dahl (Remi-André Svindland fra 81.)

---