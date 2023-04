3. divisjon: Første seire til Oppsal og Skeid 2, mens Frigg tapte for topplaget

Avdeling 1

OS – ULLERN 2. LAG 4–1 (2-0): Før to minutter var spilt lå den første ballen i nota bak Ullern2-keeper Jesper Wold på Kuventræ kunstgress søndag. Hjemmelaget dominerte kampen med sine to scoringer i hver omgang. Aksel Bay-Larsen reduserte for gjestene etter en drøy times spill da han satte inn til 1–3. Men Os punkterte kampen med sin fjerde scoring tilv minutter før slutt.

SKJETTEN – GRORUD 2. LAG 3–3 (1-0): Seks scoringer og ti gule kort! Det er bare å komme seg ut og se dramatikken i 3. divisjon. Hjemmelaget ledet 3–1 fire minutter før full tid, men her ble det en ellevill avslutning der Grorudspillerne aldri ga opp og reddet ett poeng fem minutter på overtid. Sju minutter var spilt da Mohammed Yassir Eldirawi ga hjemmelaget ledelsen på Skjetten stadion. I den jevnspilte omgangen ble det delt ut fire kort. Fem minutter etter pause utlignet Karim Bata for Grorud, men da Skjetten gikk opp til 3–1 ti minutter før slutt så dette kjørt ut. Fire minutter før slutt fikk Grorud frispark. Innsvingeren endte til slutt i mål fra Deni Isajvitsj Magomadov der keeperen ble liggende inne i nettet med ballen. Desperate Grorud-spillere rev og slet i ballen for å komme seg tilbake til avspark. Det ble håndgemeng og episoden endte med tre gule kort, ett til keeperen og to til Grorud-spillerne som angrep. Da ting hadde roet seg måtte dommer legge til ganske mye, offensiven fortsatte og i det sjette tilleggsminuttet kom utligningen fra nesten død vinkel, signert Almas Samrat. Og Grorud-rekruttene jublet som om de hadde vunnet cupfinalen.

FRIGG – LYSEKLOSTER 2–3 (0-2): Da serieleder Lysekloster gikk opp i 3–0 ledelse fire minutter før full tid, var det mange som forlot Tørteberg på Majorstua der man håpet at Frigg skulle melde seg på i tetstriden i denne avdelingen. I den jevnspilte kampen var gjestene dødelig effektive. Alexander Dang viste hvordan. Avdelingens toppscorer satte de to første scoringene etter fint angrepsspill. Frigg fikk en redusering avblåst for offside før Senai Hagos tilsynelatende avgjorde kampen etter 86 minutter. Men så fikk Ulrik Ferrer presset inn redusering i nest siste minutt (eller var det Peder Nomell?). Dommeren la til seks minutter, Frigg hadde et skudd i stolpen og på den påfølgende corneren fikk Ebrimah Sawaneh hodet på pallen og styrt den inn i mål. Men da var det allerede spilt fem tilleggsminutter og det siste minuttet fikk Lysekloster blokkert slik at Frigg ikke kom til avslutning. Dermed tok vestlendingene sin fjerde seier av fire mulige og ser nå ut som den store opprykksfavoritten. Frigg blir stående med sine 6 poeng på 8. plass før runden avsluttes mandag.

Mandag 1.5 18.00: STABÆK 2. LAG – LOKOMOTIV OSLO

Øvrige resultater: Skedsmo – Fana 1-2, Gneist – Sandviken 0-4, Lillestrøm 2. lag – Gjelleråsen (spilles tirsdag).

Tabelltoppen: Lysekloster 12, Sandviken 9, Fana 9.

Avdeling 6

FLØYA – SKEID 2. LAG 2–3 (1-0): Skeid fulgte opp A-laget fra dagen før og tok sin første seier for sesongen søndag. Det skjedde på Fløya Arena som var innrammet av ren vinter, akkurat som sist Skeid var er for to uker siden og spilte mot Skjervøy. Hjemmelaget tok ledelsen etter snaut ti minutter, Skeid slet med å bryte igjennom, men akkurat som A-laget opplevde i 4–0 seieren over Ranheim lørdag, kom målskredet etter pause. Daniel Størseth Lunde utlignet først etter 72 minutter da han snappet opp en keeperretur etter en corner. Det var Fløyas første baklengsmål i serien i år. Samme Størseth Lunde sendte Skeid i ledelsen fire minutter før slutt på en kontring der Nickolay Årsbog serverte målgivende. Og rett etterpå satte innbytter Moutaz Ali Alzubi Skeids tredje mål via keeper da Fløya prøvde å skape en sluttspurt. På overtid kom hjemmelagets siste redusering, men Skeid holdt unna i tilleggsminuttene der det ble delt ut tre gule kort, to til Skeid, ett til hjemmelaget. Sked-keeper Isak Solberg hadde to viktige redninger i de ni tilleggsminuttene.

HAMMERFEST – OPPSAL 1–3 (0-1): Det ble innmarsj i spotlight og til høy musikk i det som heter Vår energi arena i Hammerfest. Begge lagene sto uten poeng foran denne kampen. Ebrima Jammeh ga Oppsal ledelsen etter ni minutter da han fikk vippet en ball inn i bakrom og la en demper på den planlagte hjemmefesten. Matheo Minh-Khang Hoang doblet ledelsen sju minutter etter pause da han fikk fritt leide på venstrekanten og Hoang satte ballen fint ned i hjørnet. Tre minutter senere fikk Hammerfest straffespark da Oppsals Kalle Skrettingland Roba felte en Hammerfest-spiller. Lars Magnus Takvam satte ballen i mål via armen til Oppsal-keeper Kevin Christensen. Men etter en drøy times spill ble kampen avgjort. Et langt oppspill sendte Ebrima Jammeh alene med keeper, men han ble forstyrret og mistet ballen som spratt videre via en Hammerfestforsvarer til Minh-Khang Hoang som fikk ballen over streken. Hammerfest hadde noen farlige hjørnespark i sluttminuttene, ropte på straffespark etter mulig hands, men Oppsal holdt unna og jublet for sesongens første poeng. Attpåtil tre!

Mandag 1. mai: 15.00: KFUM 2. LAG – TROMSØ 2. LAG

Mandag 1. mai: 19.00: NORDSTRAND – SARPSBORG 2. LAG

Øvrige resultater: Skjervøy- Mjølner 4-2, Follo – Asker 3-1, Lørenskog – Skånland (spilles mandag).

Tabelltoppen: Skjervøy 12, Follo 12, Fløya 7.

FAKTA

5. serierunde spilles slik:

AVDELING 1:

LØRDAG 6. MAI: 13.00: Lokomotiv Oslo – Os, Sandviken – Skjetten, Gjelleråsen – Gneist, 15.00: Lysekloster – Lillestrøm 2. lag, 16.00: Ullern 2. lag – Skedsmo,

MANDAG 8. MAI: 18.00: Fana – Stabæk 2. lag, 19.00: Grorud 2. lag – Frigg.

AVDELING 6

LØRDAG 6 MAI: 13.30: Oppsal – Fløya, 14.00: Mjølner – Nordstrand, 16.00: Asker – Lørenskog, Skeid 2. lag – Hammerfest, Tromsø 2. lag – Follo.

SØNDAG 7. MAI: 13.00: Sarpsborg 2. lag – Skjervøy, 15.00: Skånland – KFUM 2. lag.

