Hoven-hat trick da Skeid knuste serielederen

Med kun ett poeng etter de tre første kampene var det få som levnet Skeid særlig mye håp i møtet med serieleder Ranheim lørdag. Men der Gard Holmes mannskap i innledningen av sesongen har slurvet, og vært unøyaktige foran mål, var de i dag sylskarpe, og ga seg ikke før det sto 0-4 på måltavla.

Det tok riktignok en god stund før det første målet kom, og lagene gikk målløse av banen til pause. Ranheim hadde skapt en del småfarligheter på innlegg og dødballer, og var jevnt over det beste laget i mesteparten av omgangen.

Kunne ledet til pause

Men Skeid avsluttet de første 45 minuttene godt, og det var ikke mye om å gjøre at de tok med seg 0-1 inn i garderoben da Ulrich Ness ble spilt fri på bakerste stolpe av Marcus Melchior, men Ranheims målvakt leverte en god redning.

Torje Naustdal, som var tilbake etter at han ble utvist i serieåpninga, spilte en god kamp, og leverte flere gode pasninger. Fire minutter før pause fant han panna til Per Magnus Steiring, som ikke klarte å presse avslutninga på mål.

Sju magiske minutter

Etter en rolig start på andre omgang gikk startskuddet for sju fantastiske Skeid-minutter da vi bikka 58 minutters spill. Bendik Rise fant Per Magnus Steiring inne i feltet, Skeid-stopperen headet ned til Johnny Buduson, som satte ballen i mål fra kloss hold.

Fire minutter seinere snappet Kristoffer Hoven opp ballen - valgte bort noen fine pasningsalternativer - og trykka ballen inn bak Ranheim-keeper Nicklas Frenderup til 0-2. Tre minutter etter dette igjen var Hoven frampå nok en gang, og ekspederte et nydelig innlegg fra David Hickson i nettmaskene. Tre mål på sju minutter, og kampen så punktert ut.

Annullert scoring, glimrende redning, og hat trick

Men åtte minutter etter 0-3-målet trodde de fleste at Ranheim hadde slått tilbake, men da scoringen til Arne Gunness ble annullert for offside begynte man å forstå at dette var Skeids kveld.

Med seks minutter igjen var Ranheim igjen svært nære en redusering, men Simen Nilsen, som har fått litt kritikk etter de første kampene, vartet opp med en fantastisk redning på skuddet fra 14 meter.

Da Hoven i stedet for spaserte inn 0-4 kun fem minutter etterpå var all tvil feid til side, og Hoven kunne feire hat tricket sammen med de seks frammøtte på bortefeltet.

På Skeids fjerde mål er det rettferdig å nevne Nordengen som flott spilte fram Henning Andresen, som til slutt endte opp med å servere Hoven på åpent mål.

Kunne blitt mer

På overtid var Skeid nære å legge på til 0-5, men innlegget til Nordengen trillet langs streken uten at noen Skeid-spillere var nær nok til å dytte den over målstreken.

Men denne lørdagen gjorde det ikke så mye at det ikke var en Skeid-spiller på post i sluttsekundene, for denne kvelden var oksene fra Torshov sin. Med sesongens første bortepoeng, og sesongens første seier kunne de smile bredt da kampen ble blåst av.

Neste kamp for Skeid spilles allerede på onsdag. Da kommer Moss på besøk til Nordre Åsen, før Fredrikstad venter på bortebane neste søndag.

---

KAMPFAKTA

Ranheim – Skeid 0-4 (0-0)

1190 tilskuere

Mål: 0-1 Johnny Buduson (59), 0-2 Kristoffer Hoven (63), 0-3 Hoven (66), 0-4 Hoven (90).

Dommer: Mohammad Hafezi, Raufoss.

Gult kort: Nicklas Frenderup, Morten Gamst Pedersen, Lasse Qvigstad, Ranheim, Erik Nordengen, Skeid.

Lagene:

Ranheim (4-3-3): Nicklas Frenderup – Lasse Qvigstad, Sondre Langås, Christian Eggen Rismark, Erik Tønne – Simon Marklund (Morten Gamst Pedersen fra 62.), Ruben Alte, Mads Reginiussen – Sivert Solli, Arne Gunnes, Bendik Bye (Dennis Gaustad fra 62.).

Skeid (4-4-2): Simen Vidtun Nilsen – Henning Andresen, Per-Magnus Steiring (Fredrik Flo fra 76.), Hayder Altai, David Hickson – Marcus Melchior (Erik Nordengen fra 76.), Torje Naustdal (Mads Aaserud fra 82.), Bendik Rise, Ulrich Ness – Kristoffer Hoven, Johnny Buduson (Maxwell Effiom fra 70.).

---