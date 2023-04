Vålerenga ble først utspilt, så snudde de til målfest

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Et lag som har Europa-ambisjoner kan ikke bruke en halv omgang på å komme i gang. Men et billig straffespark, en keepertabbe og den nye storscoreren Ylinn Tennebø reddet kvelden for et hjemmelag som til slutt vant komfortabelt.

Karina Sævik satte punktum med sin fjerde scoring for sesongen.

Denne kampen ble en demonstrasjon i hvor mye en kamp kan endre seg. De to omgangene var hundre prosent forskjellige.

Stabæk bestemte alt

Vålerenga hadde en forunderlig start på kampen. De tapte så godt som alle dueller og var knapt over midten det første kvarteret. Vi noterte første skudd på mål etter 18 minutter.

Derfor var det fullt fortjent da Stabæk tok ledelsen på sin tredje sjanse i kampen. VIF-forsvaret hang ikke med da Sara Jönsson kom seg fint fram på høyre og slo et knallhardt innlegg som Iris Omarsdottir satte kontant i nettet på første touch.

Rett og slett en klassescoring i en kamp som til da overraskende nok var spill mot ett mål.

Unntaket kom da Ylinn Tennebø fikk av gårde et godt skudd noen minutter før, men forsøket gikk over.

Studiesirkel

Men nå var det første baklengs på hjemmebane i år og VIF-jentene samlet seg til studiesirkel på egen 16-meter. Hva nå?

Noe ble de enige om, for i minuttene etterpå kom i hvert fall Vålerenga inn i kampen.

Det var på tide.

Stabæk åpnet seriespillet med 0–3 for Rosenborg i Trondheim før de spilte 0–0 hjemme mot LSK Kvinner og slo Lyn 2–0 borte. Med andre ord på stigende kurs.

Det var i hvert fall inntrykket i denne første omgangen der de rett og slett nedkjempet VIF i halve omgangen. Resten av den var jevnspilt uten at noen flere store sjanser kom.

Så snudde alt

Som ventet fikk vi se et mye mer aggressivt VIF-lag etter pause. Olaug Tvedten, som har vært VIF beste spiller i de siste kampene, startet på benken, men kom inn til 2. omgang.

Og hele kampen ble snudd på hodet. Nå var det Stabæk som knapt kom over midten, mens VIF skjøt og angrep fra alle vinkler.

Fem minutter var spilt da Karina Sævik fikk headet ned til Tvedten inne i straffefeltet, hun kolliderte med keeper, noe som dommer definerte som felling og straffespark.

Det var det ikke alle på arenaen som skjønte. Det så ut som en ren krasj der ingen av dem nådde ballen.

Men Elise Thorsnes banket ballen inn bak keeper Sunniva Skoglund, som også fikk gult kort i situasjonen.

Det endte i målfest

Da ventet det fåtallige publikum bare på neste VIF-scoring.

Neste store VIF-sjanse var det Ylinn Tennebø som fikk, men stupheadingen gikk utenfor. Men like etter fikk hun scoringen sin.

Karina Sævik sendte en lobb mot bakre stolpe, den ble reddet på strek og Ylinn Tennebø satte returen upresset i mål.

Da så denne kampen avgjort ut for den Stabæk-energien vi så før pause, forsvant i solnedgangen. Noen kjemperedninger av Sunniva Skoglund hindret stortap.

For den tredje VIF-scoringen var en mellomting av en keepertabbe og misforståelse. Thea Bjelde møtte en klarering etter corner, hun fikk halvtreff, men ballen fikk en bue og landet rett foran keeper som var åpenbart forstyrret av en medspiller som lå skadet rett foran henne.

4–1 kom ved toppscorer Karina Sævik etter et perfekt innlegg fra venstre ved Andrine Tomter.

Da var det over før Stabæk endelig kom over midten. Det endte i et skudd i tverrligger og en VIF-redning på strek.

Her kunne det vært mange scoringer!

Men Vålerenga fikk det resultatet de ønsket seg, og reiser til Bergen for å møte Brann i toppkamp søndag. Et Brann-lag som bare spilte 0–0 mot Avaldsnes onsdag.

---

FAKTA

Toppserien kvinner onsdag, 4. serierunde:

Vålerenga – Stabæk 4–1 (0–1)

Intility Arena: Ca. 200 tilskuere.

Mål: 0–1 Iris Omarsdottir (22), 1–1 Elise Thorsnes (straffe 50), 2–1 Ylinn Tennebø (58), 3–1 Thea Bjelde (71), 4–1 Karina Sævik (80).

Dommer: Andre Bjørgen Birkeland, Djerv 1919 SK

Vålerenga: Jalen Tompkins – Ingibjörg Sigurdardottir, Stine Ballisager Pedersen, Laura Nielsen-Guldbjerg Pedersen (Andrine Tomter fra 46) – Janni Thomsen, Linn Vickius (Mawa Sesay fra 85), Thea Bjelde, Stine Brekken, Ylinn Tennebø (Lina Klech fra 83) – Karina Sævik, Elise Thorsnes (Felicia Rogic fra 73).

---