Stefan Strandbergs kapteinfloke

Etter at Stefan Strandberg helt naturlig ble lagets kaptein foran denne sesongen, har det kommet noen oppsiktsvekkende uttalelser fra ham. Først til Dagsavisen fra vinterens treningsleir i Marbella, der han mente at klubben ikke hadde innfridd de løftene om å forsterke laget han hadde fått da han kom til klubben i fjor sommer.

Så gjentok han det samme budskapet til TV2 etter søndagens tap for Sarpsborg 08, for så å angre uttalelsene til samme kanal noen timer senere. Hovedbudskapet er at Vålerenga ikke kan kjempe i toppen basert bare på talenter, det trengs noen voksne i klassen også. Og Stefan Strandberg er en av dem.

Som person er Stefan Strandberg litt sky og vil helst ikke snakke for mye med mediene. Det blir ofte støy. Ting misforstås eller dras ut av sin sammenheng. Men som kaptein blir situasjonen annerledes. Da må han fronte klubben og dens ambisjoner. Man fikk inntrykk av at han og ledelsen var helt uenige om klubbens kurs. Og det inntrykket har vi delvis fortsatt.

Da han så TV2s vinkling på nett etter sine uttalelser etter kampen, reagerte han på den også. Men han sto inne for det han sa. Det var jo i praksis ikke noe nytt i forhold til det han sa i vinter.

Spørsmålet er hvordan et slikt budskap fungerer internt. Som kaptein skal han lede spillergruppa mot det målet de har satt seg, han er en forlenget arm av trenerteamet. I sosiale medier blir han beskyldt for å sette seg selv foran laget. Og slik kan det fort oppfattes. Han er jo selv medansvarlig for de resultatene Vålerenga oppnår, klubben han kom til som talentfull 18-åring før ferden gikk videre ut i verden.

Vålerenga har 15 spillere på aldersbestemte landslag, men de har bare en på A-landslaget: Stefan Strandberg. Målet er å få flere VIF-spillere i den gjengen. Det kan skje, men da må kapteinen dra i det samme tauet som spillerne. Og når han angrer uttalelsene er det åpenbart det han ønsker. Men som han ikke har oppnådd.

Vålerenga har åpnet sesongen med en seier og et tap. Det er ingen krise. Det er som forventet. Men det er leven rundt klubben, slik det alltid skal være. Og det blir ikke stillere i forbindelse med tre neste: Brann (b), Lillestrøm (h) og Rosenborg (b). Hvor er Vålerenga og kapteinsteamet etter de tre kampene?

