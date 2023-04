Slik gikk 3. divisjonsrunden. KFUM2 med full pott

Avdeling 1

GNEIST – ULLERN 2. lag 2–1 (2-1): Ullern tok ledelsen på Liland kunstgress ved Thomas Støfring denne søndagen, men hjemmelaget slo tilbake og snudde kampen rett før pause. Simen Alsaker og Jørn Rossi scoret måene for Bergenslaget og skaffet laget deres første seier for sesongen. Ullern 2. lag blir stående med to tap. Seks gule kort ble delt ut, tre til hvert lag.

LOKOMOTIV OSLO – GRORUD 2. lag: 0-0: Ingen festforestilling, men jevnt og tøft i Osloderbyet på Frogner stadion søndag kveld. Hjemmelaget mente de ble snytt for et straffespark, de hadde også en scoring inne som ble annullert for angrep på keeper. Flere detaljer kan du lese i Dagsavisens dekning av kampen.

LILLESTRØM 2. lag – FRIGG 3–0 (0-0): Det ble en kraftig nedtur for Frigg som måtte se at LSK tok kommandoen inne i LSK-hallen mandag kveld. Frode Kippes gule og svarte burde ledet til pause, men Frigg-keeper Egil Evensen tok det som kom. I første spilleminutt etter pause fosset LSK i angrep, laget fikk straffespark som Henrik Skogvold satte kontant i mål. 2–0 kom etter en snau time, signert Victor Pedersen, men han kan takke Uba Charles Nwokoma for dribleraidet i forkant. Henrik Skogvold scoret sitt andre rett før slutt på en fin frispilling.

Øvrige resultater: Skjetten – Lysekloster 0-1, Os – Fana 5-0, Skedsmo – Gjelleråsen 2-1, Stabæk 2. lag – Sandviken 2–1.

Tabelltoppen: Lysekloster 6, Stabæk 2. lag 6, Skedsmo 6, Lokomotov Oslo 4.

Avdeling 6

LØRENSKOG – OPPSAL 4–2 (1-2). Oppsal har fått en tung sesongstart med to strake tap, men i denne kampen lørdag så det lenge lyst ut. Hjemmelaget, som i år må spille i Kurlandsparken, der det for øvrig så ut til å være flott skiføre rundt banen, kom best i gang med en tidlig scoring ved lagets toppscorer Stian Sandberg. Men han fikk en smell senere i omgangen og måtte gå av. Oppsal utlignetetter en snau halvtime da August Hartberg kom fram på høyresiden. Hans innlegg ble klarert rett i foten på Mats Brændvang som satte balen ned i høyre hjørne mens han selv falt inn i venstre. Seks minutter senere økte samme mann til årets første Oppsal-ledelse, denne gangen var det Matheo Hoang som leverte målgivende med et nytt innlegg ra høyre. Det ga Oppsal-ledelse til pause, en etter hvilen slo Lørenskog kraftig tilbake og tidvis utspilte Oppsal. Christopher Kjensteberg (54), Daniel Gullteig (64) og Andreas Fossmo (70) puttet scoringene som ga en klar hjemmeseier.

SKJERVØY – SKEID 2. lag 3–2 (2-1): Skeids rekrutter tapte den første kampen 3–6 for Lørenskog og søndag ble det et nytt målrikt oppgjør i nord. Fløya Arena var innrammet i meterhøy snø, men spilleflata var grønn. De lange innkastene fra Jason Onsrud Buan ble littredusert da han knapt fikk tilløp fra snøfonnene rundt banen. Daniel Størseth Lunde sendte Skeid i ledelsen 27 minutter ut i kampen da han tverrvendte og sendte av gårde et fint volleyskudd. Laget skapte sjanser til å øke ledelsen, men hjemmelaget utlignet ved Mathias Bjørgve. Fire minutter før pause tok hjemmelaget ledelsen på en heading etter corner. I kampens nest siste spilleminutt økte de til 3–1 ved avdelingens toppscorer. Ørjan Skallebø scoret fire i åpningskampen og her sto han for sesongens femte da han fikk en perfekt stikker før han banket ballen i krysset. Skeid hadde en stor mulighet til redusering før Størseth Lunde fikk balen i mål minutter etter hjemmelagets scoring. Dommer la til åtte minutter foran 60 tilskuere. Dermed har Skeid-rekruttene sluppet inn ni mål på sine to første kamper.

NORDSTRAND – SKÅNLAND 2–0 (1-0): Nordstrand tok sin første seier for sesongen etter scoringene av Nidal Loulanti (22 min.) og Mohammed Abbas (60 min.) på Nordstrand kunstgress søndag. Den første scoringen kom på en heading fra skrått hold etter et fint overlegg fra Fredrik Graham Hansen. Laget kunne ledet betydelig mer til pause, men Skånlands keeper Kristian Lysvik leverte flere praktredninger og hadde mildt sagt mye å gjøre. Mohammed Abbas fikk ballen på utsiden av 16-meteren til høyre, gikk alene, passerte to mann og scoret fra veldig skrå vinkel.

KFUM OSLO 2. lag – ASKER 2–1 (2-0): Mens A-laget har åpnet overraskende svakt i OBOS-ligaen har det nyopprykkede rekruttlaget fått en knallstart. På sesongens varmeste kveld så langt på Ekeberg var det det antatte topplaget Asker som skulle hente poeng. Men slik gikk det ikke. Ledermålet kom da venstreback Keivan Ghaedamini brøt et Asker-angrep på sin venstrekant, fosset fram og la et innlegg som ble klarert rett i beina på Amez Mustafa. Han curlet ballen rolig opp i bortre hjørne. Da var det spilt 31 minutter. I samme vinkel kom også KFUMs andre scoring sju minutter senere. Cedric Andre Stabell-Holmen gled inn fra venstre og styrte ballen opp i akkurat de samme nettmaskene. Etter hvilen gikk Asker rett i angrep, Matias Victorio kom alee med Kåffa-keeper Emil Ødegaard, men sistnevnte vant duellen. Reduseringen kom i nest siste spilleminutt av ordinær tid da det var kaos i KFUM-feltet, keeper Ødegaard måtte gi retur før Askers innbytter Johan Nissen-Lie kom med en langspurt og puttet ballen i mål fra en meters hold. Asker hadde byttet halve laget i løpet av 2. omgang, noe som ga mange tilleggsminutter. Laget flyttet opp keeper Erik Hejer i sluttminuttene, noe som ga enda mer trøkk. Men da oppsto den pussige situasjon at KFUM kunne kontre inn 3-1 mot tomt mål, men det ble tellefeil ettersom de var forbi keeper og forsøket ble avblåst for offside. Laget står med full pott etter to kamper.

Øvrige resultater: Fløya – Hammerfest 2-0, Follo – Mjølner, Tromsø 2. lag – Sarpsborg 2. lag 1–0.

Tabelltoppen: Lørenskog 6, Skjervøy 6. Follo 6, KFUM Oslo 2. lag 6, Nordstrand 4, Fløya 4.





---

3. serierunde spilles slik

AVDELING 1

LØRDAG 22. APRIL 13.00: Frigg – Skedsmo, 14.00: Fana – Lokomotiv Oslo, Gjelleråsen – Skjetten, 15.00: Lysekloster – Gneist, Sandviken – Os.

MANDAG 24. APRIL: 18.00: Grorud 2. lag – Lillestrøm 2. lag, 19.00: Ullern 2 lag – Stabæk 2. lag.

AVDELING 6

LØRDAG 22. APRIL: 13.00: Skånland – Hammerfest, Tromsø 2 lag – Nordstrand, 13.30: Asker – Fløya, Oppsal – Skjervøy, 14.00: Mjølner – KFUM Oslo 2. lag.

SØNDAG 23. APRIL: 14.00: Skeid 2. lag – Follo

MANDAG 24. APRIL: 19.00: Sarpsborg 2. lag – Lørenskog





---