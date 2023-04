Lyns sterke tall. Fire mål i hver kamp er blitt en vane

Lørdag kveld spiller Lyn årets første hjemmekamp mot Kjelsås på Skeids hjemmebane fordi Bislett ikke er klar.

Det er ikke noe problem for Lyn. De har spilt alle vinterens treningskamper på bortebane og det endte med 24 mål på seks kamper.

Ny selvtillit

Ser man på seriekampene fra i fjor pluss årets ene (4-0 over Fram) blir statistikken deres enda villere. På de sju siste seriekampene har Lyn scoret minst fire mål i hver kamp. Sist de scoret færre var 10. september i fjor da de vant 2–1 over Lokomotiv Oslo.

Og for ordens skyld: Kveldens motstander Kjelsås slo de selvfølgelig 4–0 i treningskamp på Grefsen stadion for to måneder siden.

– Vi forventer en helt annen kamp nå enn da vi møtte dem i oppkjøringen. Kjelsås imponerte stort i første serierunde (slo Arendal 3-1), og er et vanskelig lag å slå. Samtidig vet vi at vi kan matche alle lag. Vi frykter ingen, og har mest fokus på oss selv, sier Lyn-trener Jan Halvor Halvorsen til Dagsavisen.

– Pinlig, sa Kjelsås-trener Eivind Kampen etter opplevelsen mot Lyn. Åtte uker senere kommer Kjelsås med en helt annen selvtillit.

– Et magisk resultat, sa Kampen til oss etter 3–1 i seriestarten over Arendal.

Bydelsderby

Lyn mot Kjelsås er altså ikke bare et byderby, men et bydelsderby i Nordre Aker, attpåtil spilt på den tredje bydelsklubbens bane, Skeid.

Lyns supportere Bastionen har mobilisert og vil vinne tribunekampen på den flunkende nye hovedtribunen på Nordre Åsen.

Jan Halvor Halvorsen har skapt Lyn til en scoringsmaskin med 88 mål på fjorårets 26. kamper. Men det var i 3. divisjon. Nå er vi på nivået over.

– Vi snakker ikke om opprykk eller nedrykk. For oss er det viktig å tenke utvikling hele tiden. Det er naturlig at Arendal, Egersund og Grorud er de store favorittene til opprykk. Kjelsås har vært høyt oppe de siste årene og driver veldig bra, så de også kommer til å være der oppe. De utvikler og selger videre mange gode spillere, og henter inn igjen nye spillere som passer godt inn i måten de spiller på. I avdelinga vår kan alle slå alle, så vårt mål er fortsatt å være konkurransedyktige, sier Halvorsen.

At de er konkurransedyktige oppleves kanskje som et understatement.

Kampstart lørdag 18.00 på Nordre Åsen.

FAKTA

Lyns første seriekamp: 4–0 borte over Fram: Målscorere: Anders Bjørntvedt Olsen, Henrik Elvevold, Andreas Hellum (pluss ett selvmål.

Kjelsås første seriekamp: 3–1 over Arendal: Målscorere: Leo Bech Hermansen, Victor Halvorsen, Ahmad Abbas.

Lyns siste seriekamper: 2023: Fram 4-0 (b), 2022: Oppsal 7-0 (h), Nordstrand 4-0 (b), Ready 5-0 (h), Grorud 2. lag 4-1 (b), Stabæk 2. lag 4-1 (h), Os 4-2 (h), Lokomotiv Oslo 2-1 (b), Skeid 2. lag 6-0 (h), Fyllingsdalen 4-2 (b)