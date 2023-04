Ny tribune markerer Skeids ti år på Nordre Åsen: – En fenomenal reise

Siden Skeid rykket opp igjen til Obosligaen i 2019, er det få anlegg i Oslo det har blitt skrevet så mye om som Skeids hjemmebane på Nordre Åsen. Både på grunn av sportslige prestasjoner, men i enda større grad på grunn av anlegget og utviklingen av klubben rundt. I år feires det ti år på Nordre Åsen med splitter ny tribune.

– Vi spilte vår tiende sesong her i fjor, og i år er det ti år siden vi flyttet hit. Gjennom den tiden har det overhodet ikke vært et anlegg som har vært tilpasset toppfotballen, men med den nye tribunen begynner vi å komme dit, forteller Skeids daglige leder Daniel Holmeide Strand til Dagsavisen.

Se bildeserie av den nye tribunen her:

Utvid Automatisk avspilling Bilde 1 av 10 Skeids nye tribune på Nordre Åsen (Pål Karstensen)

Skeid flytta «hjem» i 2013

Han startet i Skeid på høsten i 2018, og har vært med på den største delen av reisen som startet etter opprykket tilbake til Obosligaen igjen foran 2019-sesongen.

– 2019 var det største løftet for oss. Da var vi tilbake igjen i Obosligaen, og begynte å jobbe med toppfotballkravene på anlegget. Det var det året vi gjorde de største grepene, med å utvidet banen til å få internasjonale mål, og få tak over det som er VIP- og pressetribunen. I tillegg bygde vi medietårnet og fikk opp reklameskiltene, forteller Holmeide Strand.

Men for å sette årets nye tribune, og det anlegget som vokser fram nå i kontekst, må vi tilbake til 2013. Da hadde Skeid nettopp rykket ned til 3. divisjon, og flyttet til Nordre Åsen. Der de spilte foran nokså få som så kampene fra gressletta ved siden av stadion.

– Vi bestemte oss for å flytte hjem før vi rykket ned, og det var flere årsaker til det valget. Bislett er jo ikke en fotballstadion, og med det tilskuerantallet vi hadde den gang var det ikke noe poeng i å være der. Når kommunen da i tillegg justerte leia hadde vi ikke så mye å tape på å flytte til Nordre Åsen for å komme nærmere nedslagsfeltet vårt, sier daværende styremedlem Anders Vindegg til Skeids hjemmesider om hvorfor klubben valgte å flytte til Nordre Åsen.

– Absurd å tenke på

En som har vært med på hele den reisen er lederen for Skeidoksene, Jonny Normann Olsen.

– Det er absurd å tenke tilbake på den reisen vi supportere har hatt med Nordre Åsen de siste ti årene. Fra å starte på en gressbanke ved siden av en slitt kunstgressbane til at vi ti år senere har en ordentlig stadionfølelse når vi entrer Nordre Åsen? For en herlig følelse! Det er ikke Norges største stadion, og for mange er det nok ikke stort, men det er VÅR bane! Sånn det skal være, sier supporterlederen til Dagsavisen.

I 2013 ble det opprykk på direkten, men supporterne måtte vente helt til 2015 før de første tribunene kom på plass og markerte skillet fra gressplen til tribune for Skeid. I 2017 ble kapasiteten utvidet med den tribunen som nå erstattes, og de opprinnelige tribunene ble flyttet til den siden de nå er på. Ved siden av innbytterbenkene.

– Vi har kommet veldig langt fra den gressbakken. Du ser den fortsatt på baksiden av tribunene på motsatt side av den nye tribuna. Der sto folk i skråningen for å se Skeid spille kamp. Reisen på de ti årene siden det har vært fenomenal for klubben, sier han.

Slik så det ut i de første årene av Skeids tilværelse på Nordre Åsen. (Marius Helgå)

Mener tribunen er klart best i Oslo

På søndag innvier Skeid altså sin nye tribune, som øker kapasiteten til 1486 tilskuere. Det inkluderer også plass til 446 bortesupportere, fordelt på en flunkende ny ståtribune og sitteseksjon også for bortefansen. Skeidoksene har fått 76 plasser på den nye tribunen, mens et lignende felt er laget for Skeidkalvene som er klubbens nye satsing på barn og unge fans.

Totalt huser den nye tribunen 806 tilskuere, som nå får tak over hodet. Tribunen er bygd litt opp fra bakken, for å gi bedre utsikt, og klappstoler er valgt for å gi bedre sittekomfort.

– Vi er klappstolfanatikere i Skeid. Det har med at du sitter vesentlig bedre, siden det er større avstand mellom rygg og rumpe enn det er på fastmonterte stoler. I tillegg samler det seg mindre støv, vann og annet drit i klappstoler, forteller Holmeide Strand som rett og slett er strålende fornøyd med klubbens nye tribune.

– Jeg er, som alltid, veldig objektiv i vurderingen av denne tribunen her, og vil kåre den til den klart beste tribunen i Oslo-fotballen ut fra klubbens behov og forutsetninger. Den er rett og slett terningskast seks og best i byen, sier Holmeide Strand stolt.

Skeids daglige leder Daniel Holmeide Strand prøvesitter en av klappstolene øverst på klubbens nye tribune. (Pål Karstensen)

Bare flomlysanlegg som gjenstår

En ting fotballfans kan komme til å kritisere er valget av stolper, som til en viss grad hindrer utsikten. Der har Skeid valgt å anlegge en bredere gang helt nederst, som gjør at avstanden til stolpene gjør dem mindre i veien visuelt sett.

– Jeg skulle gjerne hatt stolpefritt, men da er vi oppe i et helt annet kostnadsbilde. I tillegg er tribunen bygget på et veldig trangt areal, så vi har utnyttet hver milimeter for å få plass. Vi har også en plan om å fjerne flomlysmastene en gang i fremtida, og da fjerner vi jo tre av de stolpene som er der i dag, opplyser han.

Selv om mye har skjedd på ti år, er Skeid nemlig langt fra ferdig med å utvikle anlegget på Nordre Åsen.

– Vi har også installert et automatisk vanningssystem i vinter. Da er det bare flomlys som gjenstår før dette er et fullverdig Obosliga-anlegg. Utover det jobber vi fortsatt med nytt klubbhus, og det store eiendomsprosjektet vårt. Vi skal også rehabilitere Nordre Åsen 2, og bygge en 11-er og en sjuerbane der, så vi har nok å fingrene i. Vi kommer til å ha en fantastisk idrettspark om vi lykkes med alt vi har planlagt.

Finansiert av pornopengene

Utviklingen av stadion er helfinansiert av gaven Skeid fikk av Leif Hagen. Homeide Strand sier det ikke hadde vært mulig å bygge verken hovedtribunen eller den nye bortetribunen uten pengene de fikk i arv av den gamle porno-kongen.

– Vi diskuterte bruken av midlene med styret i Skeid. Klubben har en rik og lang historie, men det er bare én ting vi har nytte av i hverdagen fra storhetsstiden og det er klubbhuset. Uansett hva som skjer med Skeid i fremtiden, vil den nye tribunen stå her i 50 år og mer, og være til glede for Skeid uavhengig av ambisjonsnivå og hvor klubben befinner seg i ligasystemet, sier Holmeide Strand og fortsetter:

– Det er et fantastisk anlegg for yngres avdeling også, så en tribune som det her er noe av det beste vi kan investere i, som vil gi klubben glede over tid. Hvis Skeid en gang i fremtiden skulle havne i økonomiske problemer, som fotballklubber stadig vekk gjør, vil anlegget fortsatt stå her som et viktig redskap i utviklingen av Skeid som klubb. Så det her er kanskje noe av det mest fornuftige vi kunne investert de midlene i, sier han.

I helgen åpner altså Skeids nye stadionanlegg, men det blir ikke Skeid som får æren av å innvie tribunen. Før Skeid møter Hødd på søndag, er det Oslo-derby i 2. divisjon mellom Lyn og Kjelsås på Nordre Åsen.

– Vi har et godt forhold til Lyn, så det blir gøy når de åpner banen på lørdag. Det blir også en liten test for oss, der det vil være fint å få prøvd ut løsninger og testet ut hvordan det nye anlegget fungerer i praksis. I tillegg har vi litt sympati med klubber som har baneproblematikk i Skeid, da vi vet hvor slitsomt det er å måtte jakte nye hjemmebaner til stadighet, avslutter Holmeide Strand.

