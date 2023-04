Uklart med skadet Bully

Han spilte fra start da Vålerengas rekrutter slo Fløy 1–0 der Vitinho ble matchvinner. Men midtveis i annen omgang fikk han en hard takling og måtte hjelpes av banen.

– Han er skadet, men omfanget er uklart, melder VIF-trener Dag-Eilev Fagermo til Dagsavisen.

Har karantene

Nå var Bully uansett uaktuell til søndagens kamp mot Sarpsborg på Intility fordi han drar med seg to kampers karantene fra i fjor som Grorud-spiller.

Mange VIF-supportere venter også i spenning på brasilianske Vintinho, som ble matchvinner i serieåpningen for VIF2. Han spilte spiss før pause og høyrekant etter hvilen. Det var fra den posisjonen han scoret.

– Integreringen går bra. Han skjønner mer og mer av hvordan vi ønsker å spille og han ser skarpere ut for hver dag som går, sa VIF-rekruttenes trener Øystein Sanden til Dagsavisen.

Spennende samarbeid

Det var i høyrekantposisjonen Vitinho så ut til trives best. Omar Bully var sentral på midten og satt opp brasilianeren flere ganger slik at det kunne utfordres en-mot-en. Men det var på en retur scoringen satt for Vitinho, han var på rett plass til rett tid og dunket inn kampens eneste scoring.

– Vi flyttet Filip Thorvaldsen til venstre og Vitinho til høyre for å prøve å åpne opp Fløy enda mer, og det ble jo mål av det til slutt. Om han er best som spiss eller kant vet vi ikke helt enda, sier Sanden.

Omar Bully briljerte tidvis sentralt på midten til han måtte ut med skade.

Vitinho blir med på treningene torsdag og fredag, så blir det en vurdering om han blir med i troppen mot Sarpsborg søndag kveld, årets første hjemmekamp for A-laget.

PS. Vålerenga fikk 4. divisjonslaget Råde i sin første bortekamp i cupen. Den kampen spilles 24. eller 25. mai.

