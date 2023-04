Ikke bekymret for Børvens måltørke: – Torgeir kommer til å ha en kanonsesong

ÅLESUND (Dagsavisen): Etter en oppkjøring der Torgeir Børven ikke har scoret ett eneste mål, og spisskonkurrent Seedy Jatta har pøst inn mål, fikk Børven som ventet sjansen fra start også i serieåpningen mot Aalesund. Heller ikke det resulterte i scoring, i en kamp der Børven ble godt pakket inn og kom til få sjanser.

– Det er ikke like enkelt å skape ting når du møter en femmer som ligger lavt og gir vekk lite bakrom. Dermed ble det en tålmodighetsprøve for oss, men jeg synes vi løser det bra, er tålmodige og gode med ball. Etter scoringen kommer det en del dumme balltap som må lukes bort, men alt i alt er det en voksen kamp av oss, sier Børven etter Vålerengas seier i serieåpningen.

Fem måneder siden forrige scoring

Uten scoring så langt i år er det nå straks fem måneder siden forrige Børven-scoring i Vålerenga. Den kom i siste serierunde, hjemme mot Molde, da Børven ga VIF ledelsen før Molde snudde kampen og vant. At det har gått så lenge siden forrige nettkjenning er ikke noe Børven selv tenker for mye på.

– Det at jeg ikke har scoret noen mål i oppkjøringen er ikke noe som har plaget meg. Fokuset mitt har hele tiden vært 10. april, og komme meg til seriestarten i den beste formen jeg kan være. Jeg har trent mer enn jeg burde i vinter, og har vært tung gjennom store deler av oppkjøringen. Jeg synes det var bedre i dag, og at jeg vinner flere dueller og er bedre med i spillet og traff ok på inngangen. Jeg har fortsatt litt å gå på, men jeg synes det lover godt for min egen del, forteller Børven.

Ei heller trener Fagermo er nevneverdig bekymret over spydspissens måltørke.

– Torgeir gjør en god kamp mot Aalesund synes jeg. Man han får ingen sjanser, og en spiss kan ikke score hvis han ikke får ballen. Seedy derimot fikk en del sjanser mot slutten av kampen, som følge av at vi trøttet ut Aalesund i løpet av oppgjøret. Jeg tror Torgeir kommer til å få en kanonsesong. Han har trent knallhardt i vinter, så det at han ikke har scoret i år bekymrer meg ingenting, sier Fagermo.

Har trent ekstra mye gjennom vinteren

Børven sier at det har blitt mye ekstra trening i vinter, for at han skal kunne forbedre seg som spiss i det systemet Vålerenga og Dag-Eilev Fagermo ønsker.

– Vi jobber alltid med coaching på feltet, når jeg skal strekke og gå i bakrom og når jeg skal møte og droppe i rom. Sånne ting jobber vi med hele tiden og prøver å få ut i kamp. Det er ikke alltid det går eller synes, og det er vanskelig å få til mot en motstnader som spiller i 5-4-1 og ikke presser høyt. Jeg føler likevel at de gangene Aalesund prøvde å gå fra lavt til høyt press eller står høyt at vi klarte å stå det av og få brukt meg som spiss for å frigjøre litt press. Det tror jeg er viktig å ha i bagasjen, forteller Børven.

En annen ting som er viktig å ha i bagasjen er den evnen Vålerenga viste til å male et lavtliggende forsvar i stykker, slik at man fikk den ene sjansen man trengte for å avgjøre kampen.

– Det er ikke sånn at alt har sittet i oppkjøringskampene, men vi har vært veldig på det å se kampene igjen på video og justere ut fra det på treningsfeltet og jobbe oss ett steg videre. Selv om treningskampene har vært varierende, vet vi at en seier i første serierunde kan bety veldig mye. Både for selvtilliten og troa i laget, som gjør at vi kan senke skuldrene. Det kan slippe fri mye energi i gruppa, sier spydspissen.

Vil score foran egne fans i første hjemmekamp

Neste helg er det Sarpsborg som venter i sesongens første hjemmekamp, før Brann og Rosenborg venter på bortebane. Bare separert av et oppgjør hjemme mot erkefiendene fra Lillestrøm.

– Det er mange som snakker om en tøff start, men det er også en veldig fin mulighet. Vi tok med oss tre poeng i dag, og kan ta tre poeng hjemme neste helg. Vi kan fint også få med oss poeng fra Bergen, så det gjelder å tenke offensivt og ikke være for forsiktige. Vi har muligheten til å vinne alle de kampene, men det er klart at det å vinne i dag gjør oss styrket i trua på å starte sesongen på en god måte, sier Torgeir Børven om de neste kampene.

Og ingenting hadde da smakt bedre enn å score årets første mål i årets første hjemmekamp.

– Det hadde vært fint med scoring der foran egne fans for å sikre oss tre nye poeng, så det er bare å jobbe på videre så vil målene komme, avslutter storscoreren som er inne i en aldri så liten måltørke.

