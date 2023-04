Grüner har signert tidligere Eliteserie-spiller. - Vi vil kjempe i toppen

Grüner, som i 2021 spilte i 6. divisjon, serieåpner borte mot Lommedalen tirsdag i 4. divisjon, før hjemmepremieren går mot Lyn 2 tirsdagen etter.

Og det er ikke akkurat småtteri Grüner har foretatt seg på overgangsmarkedet siden de slo Ski 2–1 i siste seriekamp i fjor i 5. divisjon, der de rykket opp med fire poengs margin ned til Follo 2.

Den største overgangen er utvilsomt Sabawon Wahid Shahmohammad, som for seks år siden spilte for Sandefjord mot Brann, Rosenborg og Lillestrøm i Eliteserien. Nå er de lagene byttet ut med Union Carl Berner, Ready og Fagerborg.

– Ja, du kan trygt si at det blir noe litt annet å møte disse lagene enn å spille i Eliteserien. Jeg vet ikke engang hvor Lommedalen er, sier han til Dagsavisen og ler.

Ble anbefalt av en kompis

– Jeg har ikke hørt om noen av lagene i avdelingen vår, men det skal bli morsomt. Jeg har slitt en del med motivasjon etter at jeg trappet ned etter 2018-sesongen, men det har jeg fått igjen med Grüner. Jeg stortrives på laget og gleder meg til sesong, sier han.

Han hadde ikke tenkt til å spille fotball i år, men har en kompis på laget (Tommy Nguen) som fikk han med. Wahid fikk totalt åtte kamper i Eliteserien for Sandefjord. Han debuterte med en omgang mot Brann på selveste 16. mai i 2017, før det ble ti minutter mot Rosenborg to måneder senere. Han fikk hjemmedebuten mot Tromsø uka etter da han kom inn etter halvspilt 2. omgang, og etter å ha fått innhopp på 10–20 minutter i tre kamper til, ble hans siste kamp for klubben 23 minutter mot Strømsgodset 27. mai 2018.

1998-modellen klarte aldri helt å slå gjennom i hvalfangerklubben, men han tar med seg mye erfaring til Grüner. Han beskriver seg selv som en sentral midtbane med et godt fotballhodet og som ofte ligger et steg foran de andre.

– Jeg ble overrasket over nivået og seriøsiteten etter at jeg ble med. Jeg visste ikke hva jeg skulle forvente, men jeg er positivt overrasket. Jeg tror vi kan kjempe i toppen, uten at vi som nyopprykket skal gå for hardt ut, sier han.

[ Lyn overbeviste i sitt comeback i 2. divisjon ]

Mange nye spillere

I tillegg har klubben signert flere andre gode spillere:

Jonas Lindgård kommer fra spill i Majorstuen, men har over 100 kamper i 2. divisjon for Nardo og Kjelsås.

Andreas Madsen Holm var en av Nordstrands beste spillere i fjor og står med nærmere 100 kamper for klubben i 3. divisjon og 4. divisjon. Sist sesong ble det 24 kamper på sentral midtbane i 3. divisjon, der flesteparten kom med kapteinsbindet rundt armen.

Brian Oyat er tilbake i Grüner, to år etter at han sist var i klubben. Oyat gikk foran 2022-sesongen til Hasle-Løren, der han bare spilte fire kamper. For etter å ha blitt matchvinner mot Asker 2 ble han hentet av Asker og tok dermed steget opp til 2. divisjon. Det ble ikke det helt store i Asker, men han fikk fire kamper på nivå tre i Norge. Nå er han tilbake i lilla og hvitt.

Kristian Seteklev skal, sammen med Oyat, forsøke å skyte Grüner til topps. Spissen scoret seks mål på 21 kamper for Follo i 3. divisjon i fjor, mens det ble sterke 20 mål på 10 kamper for Follo 2 – i samme avdeling som Grüner. Seteklev står med 81 kamper og 31 mål i 3. divisjon og cup for Follo.

Bjørn Henrik Lundqvist er en skikkelig Nesodden-legende med godt over 100 kamper for klubben. 40 av disse har kommet i 3. divisjon. Nå skal også han spille for Grüner.

Veldig god tropp

Assistenttrener Jonas Moen Rye mener bastant at de sitter med den beste midtbanen i divisjonen, spesielt når man ser på hvilke spillere som kan ende med å måtte starte på benken.

– Å hente inn Sabawon Shamohammed, med erfaring fra Sandefjord i Eliteserien, og fjorårets kaptein i Nordstrand Andreas Holm, er ganske ellevilt for en kompisgjeng fra Løkka som fortsatt er like opptatt av pils på Bar Boca etter kampene som det å faktisk spille de, sier lagets assistenttrener Jonas Moen Rye til Dagsavisen.

– I tillegg med Jonas Lindegård, Kristian Seteklev, Henrik Linqvist og Brian Oyat har vi en veldig god tropp for å skulle spille 4. divisjon. De fleste av de nevnte hadde nok gått rett inn i veldig mange 3. divisjonslag og helt sikkert høyere også om de selv ønsket det, sier han videre.

[ Drømmestart for Kjelsås ]

Har imponert i pre-season

På laget finner vi også spillere som Nyemah Brownell (41 kamper i 2. divisjon, 67 i 3. divisjon), Tobias Løken Asbjørnsen (42 kamper i 2. divisjon, 78 i 3. div.) og Jonas Moen Rye (58 kamper i 3. divisjon og eliteseriekamper i futsal). Med andre ord – mange spillere med mye rutine.

Grüner har imponert stort i treningskampene og har vunnet samtlige sju, der fem av disse har kommet mot 4. divisjonsmotstand. Målforskjell? 24-3!

– Jeg tror vi blir ganske gode. 24–3 i treningskamper mot stort sett 4. div-motstand har i hvert fall gitt oss tro på at det blir en ny god sesong. Med stammen og kulturen fra de to siste sesongene går vi inn i sesongen med optimisme og forventning, sier assistenttrener Moen Rye.

– Konkrete målsettinger har vi ikke spikret ned, annet enn at vi vil vinne flere kamper enn vi taper, så får vi se hvor det bærer mot slutten av sesongen. Selv om nivået er et hakk opp, har nok laget også tatt et steg eller to i vinter, både i form av spillere som er kommet inn, og seriøsitet i treningshverdagen, sier han videre.

– Helt passe seriøst

En av spillerne som har vært med på hele reisen fra 6. divisjon i 2021 og opp til 4. divisjon i 2022 er Mats Arntzen.

VG-journalisten er stadig på reise og dekker diverse idretter for avisen, men håper å få blitt med på så mye som mulig.

– Hovedoppgaven min er å være irriterende “bad cop” på treningene jeg er på. Jeg vinner jo alltid, så skjønner at det kan være irriterende. I tillegg til å holde på et nådeløst regime som botssjef, sier han lattermildt.

– Hvorfor tiltrekker nyopprykkede Grüner seg så mange gode spillere?

– Jeg tror vel egentlig bare at det er så sentralt, at folk har kjenninger der og at det er hyggelig miljø. Bra nivå på trening, kun to treninger i uken og helt passe seriøst.

Og hva målsettingene er?

– Jeg føler meg veldig trygg på at vi blir topp fem. Tror faktisk topp tre er sannsynlig også, og deretter er det jo litt tilfeldigheter. Vi har veldig lyst til å spille NM neste år. Så er det egentlig ingen store ambisjoner utover det, men vil jo vinne flere kamper enn vi taper i hvert fall, avslutter Arntzen.





Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!

---

FAKTA

4. divisjon i Oslo starter tirsdag 11. april:

Avdeling 1:

18.30: Kjelsås2 – Heming, 20.15: Lyn2 – Fagerborg, Union Carl Berner – Bærum2, Lommedalen – Grüner, Asker2 – Holmen, Ready – Christiania BK.

Avdeling 2:

20.15: Follo2 – Gamle Oslo, Oslojuvelene – Holmlia, Oppsal2 – Kolbotn, Stovner – Grei, Årvoll – Oldenborg. Onsdag 12.4, 18.30: Manglerud Star – Lokomotiv Oslo2.

Vinneren av her avdeling rykker opp i 3. divisjon.





---