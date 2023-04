Grorud-sjefen sliter med å forklare måltørken: - Det er frustrerende, for vi er så nærme

Grorud (Dagsavisen): Det ble en frustrerende serieåpning for Grorud da de møtte Aalesund 2 tirsdag kveld. Forrige sesong skilte det to divisjoner mellom lagene, og favoritten Grorud skapte flere gode muligheter, men som i de tre siste treningskampene klarte de ikke å finne veien til nettmaskene.

– Jeg sitter igjen med en litt sånn tom følelse. Det er uforløst. Det er én scoring her som vi fortjener, eller fortjener blir kanskje feil, men at vi gjør nok er det ingen tvil om, sier Gorrud-trener Jonas Rygg til Dagsavisen etter kampslutt.

Hans egen spiss er enig.

– Det blir vanskelig å peke på én ting, for da hadde vi prøvd det for lenge siden, men vi er et nytt lag og nødt til å finne timingen, og kjemien. Kvaliteten er der – absolutt. Det står ikke på det, sier Didrik Sereba.

Grorud-spiss Didrik Sereba forsøkte seg flere ganger i tirsdagens kamp, men han, i likhet med lagkameratene, klarte ikke å få ballen i mål. (Pål Karstensen)

Sliter med å finne svarene

Han hadde selv flere muligheter i tirsdagens kamp, uten at han klarte å overliste Aalesund-keeper Tor Erik Valderhaug Larsen. Hvorfor det ikke ville seg for hverken han, eller lagkameratene syns han er vanskelig å forklare.

– Det er vanskelig å si, men vi må øve på å være oftere i de situasjonene, så tror jeg det løsner. Om ikke på søndag (borte mot Arendal), så i nær framtid, for vi har så mye kvalitet. Det ser lett ut, men å komme i de rommene vi kommer i gang på gang klarer ikke alle lag. Vi har en spillestil som vi ønsker å følge. Noen ganger så treffer det, og da åpner målet seg, mens andre ganger er det stang ut, forklarer han.

– Hvilke følelser kjenner man på når dommeren blåser av kampen i kveld?

– Frustrasjonen ligger jo der fordi vi ikke får med oss tre poeng, og det er det jeg sitter igjen med nå, svarer han.

Han presiserer også at det er viktig at de fortsetter å tro på det de gjør.

Fordi:

– Det går ikke på at vi ikke klarer å komme oss i situasjoner.

– Vi må tørre å stå i prosessen

Å jobbe videre med det de er i gang med mener også trener Rygg blir avgjørende for å sprekke nullen.

– Det er viktig at jeg og laget mitt står i den prosessen vår, og finjusterer de detaljene. Hadde vi ikke skapt noe her i dag, så hadde jeg sittet her med deg nå og vært litt bekymra, men vi skaper nok. Det mangler den lille kvaliteten bare, forteller han, før han fortsetter:

– I dag går det både på noen situasjoner hvor jeg opplever at Aalesund er litt heldige, og så går det på kvalitet. Men vi er såpass nærme nå, så jeg er trygg på at hvis vi tør å stå i prosessen, så er vi på vei dit vi ønsker å være. Det er uforløst og tomt, for det er så nærme. Og det er litt frustrerende akkurat nå, og så tror jeg at når jeg ser alt i morgen i reprise, så er jeg nok veldig fornøyd med hvor vi er på vei å få dette laget.

Men hvorfor laget ikke klarte å score i tirsdagens serieåpning mot Aalesund 2, har heller ikke han noe godt svar på.

– Det er veldig vanskelig å si hvorfor det er sånn i dag igjen. Mot Moss (treningskamp) skaper vi for lite, også mot Kisa (treningskamp). I dag skaper vi nok. Så det handler om å gå fra det å skape, til å sette den i mål. Det er veldig viktig at det ikke blir en frustrasjon, men at man heller ser på det som en utfordring, presiserer Grorud-sjefen.

– Akkurat nå så vet jeg at vi er gode nok

Men er det noe alle vet, så er det at den eneste dokumenterte effekten mot måltørke, er å score ett mål.

– Det er akkurat det, så må vi klare å bygge videre uten det målet, for vi fikk ikke det målet. Vi må bare bruke tid på det neste som skal skje, sier han.

– Hvis vi ikke klarer å score så må vi anerkjenne at vi ikke er gode nok, men akkurat nå så vet jeg at vi er gode nok. Så handler det om å få det til, det er veldig uforløsende for alle, for de ser hva vi er på vei mot, men får ikke kjenne på scoringa, så alle står og venter, legger han til.

Grorud møter Arendal borte i neste runde.