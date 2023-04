Håkans headet Vålerenga til seier i serieåpningen

COLOR LINE STADION (Dagsavisen): Etter en vinter og vår preget av en del misnøye blant supporterne, en del utskiftninger og varierende prestasjoner i oppkjøringen kunne endelig alt legges i en skuff og sesongen rulle da Vålerenga gjestet Ålesund i serieåpningen mandag.

Vålerenga tok kommandoen på bortebane, og trillet mye ball i et forsøk på å finne åpningene i et Aalesund-forsvar som la seg nokså dypt allerede fra start på hjemmebane. Daniel Håkans fikk den første store muligheten til å skape noe for VIF, men kantspilleren rotet ballen på mystisk vis utover sidelinja.

Ingen av lagene klarte å skape all verdens de første 25 minuttene, og etter et frispark midt på banen gikk Strandberg over til Fagermo og utvekslet et par ord. Det gjorde også Oldrup Jensen og Strandberg like før, da Oldrup trakk ned mellom stopperne for å gi VIF-forsvaret litt bedre dekning.

Stillestående VIF slet med å skape noe

Den første halvtimen var veldig oppstykket med mange frispark, og lite finspill. Det var lite bevegelse foran ballfører hos Vålerenga, som ofte førte til at Strandberg og Heggheim hadde få alternativer å spille på. Dermed ble det mye trilling av ball i bakre rekker, før det kom en lang pasning som Aalesund hadde kontroll på.

Ti minutter før pause fikk Jacob Dicko Eng blokkert et forsøk etter en corner, og et par minutter senere fikk Torgeir Børven litt plass inne i feltet på et innlegg fra Hedenstad. Ingen av delene ble spesielt farlig. Det kunne det blitt da Vålerenga ble tatt sovende etter sitt eget angrep, men tidligere Grorud-spiss Bjørn Martin Kristensen skjøt rett på keeper Sjøeng.

Minuttet før pause fikk plutselig Aalesund en kanonade av skuddmuligheter etter et langt innkast. Alle tre skuddene ble imidlertid blokkert på vei inn mot mål, og med det ebbet en svært tam første omgang i 2023-sesong ut med 0-0. Vålerenga hadde mye ball, men det var for få samtidige bevegelser og for statisk foran ballfører til at VIF fikk skapt noen sjanser på et lavtliggende Aalesund-lag.

Håkans og Bjørdal fant åpningen

Mot slutten av første omgang fikk Fredrik Oldrup Jensen seg en liten smell, og etter å ha prøvd seg i pausen, ble han bytta ut med Petter Strand. Det betød at Odin Thiago Holm ble trukket ned dypt på midten, der det gjerne er lettere for stortalentet å styre kampen fra. Holm hadde også headingen ned til Bjørdal, da han kom seg inn i feltet og fikk skutt. Sten Grytebust reddet med en god parade.

Vålerenga fortsatte med det samme som de prøvde før pause, og skapte litt mer rom utover i kampen. Petter Strand fikk et skudd blokkert rundt timen spilt, for et Vålerenga-lag som var hakket mer dynamiske etter hvilen. Slet med å finne de riktige pasningene, og det ble for slurvete og mange dårlige valg offensivt.

Kvarteret før slutt kom innbytter Isaac Atonga til kampens største mulighet, da han vendte på en femøring inne i VIF-feltet og fikk skutt. Sjøeng fikk kastet seg ned ved stolpen og forhindret baklengsmål. Fem minutter senere kom Vålerengas ledermål, og det var Daniel Håkans som nydelig headet inn et innlegg fra Henrik Bjørdal.

Vålerenga holdt unna

Et par minutter senere ble Håkans tatt av for Simen Juklerød, for et Vålerenga-lag som skulle ta med seg alle poengene hjem. Aalesund kom med en forventet sluttspurt, der tangotrøyene kastet mange mann i angrep og slo masse innlegg i boksen. Det stanget stopperduoen fint unna, hvis ikke Sjøeng plukket ned innleggene.

Seedy Jatta kom seg også til en god mulighet, da han driblet seg innover i banen fra kanten, men igjen var Sten Grytebust i veien. Keeperen kom også opp på en corner på overtid, men Vålerenga red av hjemmelagets stormløp og sikret seg en meget verdifull seier.

Neste helg er det Sarpsborg som kommer på besøk til Intility i Vålerengas første hjemmekamp for året.

Kampfakta:

Eliteserien, runde 1

Aalesund – Vålerenga 0-1 (0-0)

Color Line Stadion, 6876 tilskuere

Mål: 0-1 Daniel Håkans (78.)

Gule kort: Bjørn Martin Kristensen, Ole Martin Kolskogen, Aalesund. Leonard Zuta, Vålerenga.

Dommer: Kristoffer Hagenes, Hovding IL

Vålerenga (4-3-3): Magnus Sjøeng – Vegar Eggen Hedenstad, Stefan Strandberg, Henrik Heggheim, Leonard Zuta – Odin Thiago Holm (Magnus Bech Riisnæs fra 73.), Fredrik Oldrup Jensen (Petter Strand fra 46.), Henrik Bjørdal – Jacob Dicko Eng (Mohamed Ofkir fra 68.), Torgeir Børven (Seedy Jatta fra 68.), Daniel Håkans (Simen Juklerød fra 87.).

---