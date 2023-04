Derfor har KFUM endret formasjon

Moesgaard har omtalt det å overta som hovedtrener etter Jørgen Isnes (nå boss i Strømsgodset) som å hoppe etter Wirkola.

Og innrømmer at nervene er til stede rett før Tore André Flo og hans Sogndal kommer til serieåpninga på Ekeberg mandag ettermiddag.

KFUM er eneste av Oslos tre øverste topplag som starter hjemme. Vålerenga skal til Ålesund og Skeid tl Sandnes.

– Klart det kribler, og det gjør det for spillerne også. Vi har kjørt inn den nye formasjonen på treninger og i treningskamper, sier Johannes Moesgaard til Dagsavisen.

Høyt, intenst press

– Er det grunnen til at det har svingt mye resultatmessig i treningskampene. Fra seier 5–0 over Ørgryte til 0–2 i sekken mot Fredrikstad, for eksempel..?

– Ja! Vi har lagt om fra 5-4-1 til 4-3-3. Vi skal være mer intense i presspillet, presset skal foregå høyere i banen, og vi ønsker å ha ballen mer i laget og på motstandernes banehalvdel.

– Mine tanker går til Manchester City og Arsenal når jeg hører deg nå..?

Ser til norske klubber

– Vet du, jeg tenker ikke ut av landet når jeg henter inspirasjon. Det skjer så mye bra her hjemme nå. Jeg ser til klubber som Bodø/Glimt, Brann og Sandefjord. Der dyrkes den stilen vi satser på.

Moesgaard er spent, ikke minst i forhold til at omleggingen fører til at de nå spiller med to stoppere kontra tre, og selvsagt med tanke på at tre meget sentrale forsvarsspillere er ute av klubben: Jørgen Hammer (lagt opp), Aaron Kiil-Olsen (VIF), Fredrik Kristensen Dahl (Godset).

– Gode spillere, ja. Men vi har gode forsvarere nå også. Akinsola Akinyemi og Ayoub Aleesami kan fort bli et meget sterkt stopperpar, for eksempel.

Kaptein Robin Rasch nærmer seg ti år i klubben, har endelig hatt lang skadefri periode, og skal bekle den sentrale midtbaneposisjonen.

Alt går Nosas vei

I trioen på midtbanen er Simen Hestnes og Johannes Nunez tiltenkt indreløper – rollene.

Det blir jevn kamp om plassene på topp. Petter Nosa Dahl er selvskreven. Han er solgt til Bodø/Glimt, men utleid til Kåffa ut vårsesongen.

Han fikk sin debut på U-20-landslaget, og scoret, og det meldes fra Ekeberg at han stråler.

Skader på topp

Spissen Thomas Klemetsen Jacobsen slet med skader forrige sesong, men er pigg og rask og han har scoret flere i treningskampene.

Moussa Njie er skadet, det samme er Andreas Hegdahl Gundersen, som scoret 11 på 22 kamper for Levanger forrige sesong.

Det blir fort nyervervelsen fra Fredrikstad, Obilor Denzel Okeke som danner trio med Jacobsen og Nosa på topp i serieåpninga mot Sogndal.

Målet er kvalifisering om opprykk

– Jeg er forberedt på at det kan svinge litt i begynnelsen, det kan ta tid før formasjonene setter seg. Men vi er på et såpass høyt nivå nå at det bør sette seg rimelig kjapt, sier han.

– Kjenner du på prestasjonsangst?

– Nei. Jeg er trygg på endringene, har stor tro på opplegget, og spillerne har respondert bra. Men spent, ja. Målsettingen er minst kvalik-spill, som det har vært de siste sesongene, sier en offensiv Kåffa-trener.

Usikker på VIF

Til slutt spør vi Moesgaard som har lang fartstid i ulike trenerjobber i VIF hva han tror om Oslos storebror rett før alvoret starter?

– Det virker som det er uro der, at det er mye annet enn sport det dreier seg om. Tror det er stor usikkerhet der nå. Jeg tror VIF er avhengige av en god start for å få rett fokus.

– Hva med divisjonskollega Skeid?

– Jeg er sikker på at de vil gjøre det bedre enn i forrige sesong. De har stabilitet og stort sett samme stall pluss gode forsterkninger, avslutter Johannes Moesgaard.

Som trekker på smilebåndet når vi minner ham på at de fleste som har hoppet etter Wirkola har hoppet bedre..!

---

FAKTA

1. divisjon (OBOS-ligaen) har seriestart mandag 10. april (2. påskedag):

15.00: Bryne – Kongsvinger, Hødd – Raufoss, Jerv – Ranheim, KFUM Oslo – Sogndal (KFUM Arena), Kristiansund – Fredrikstad, Mjøndalen – Åsane, Moss – Start, Sandnes Ulf – Skeid.