Kjelsås har mistet sju av 11 fra serieåpningen i fjor: – Vi er spent selv

Ikke bare har Kjelsås mistet kvalitetene Ole Erik Midtskogen, Yaw Paintsil og Lars Brotangen besitter som fotballspillere, men de tre var også lagets kapteinsteam. Nå er alle tre borte.

– At vi mistet alle tre på en gang var litt mer enn man gjerne ønsker seg. Ikke bare var de gode fotballspillere, men de var også ledertyper i garderoben. Sånn sett blir det et dobbelt tap, men det blir på en måte noe ryddig av det også, da vi får en sjanse til å bygge nytt og gjøre ting annerledes, sier Kjelsås-trener Eivind Kampen og fortsetter:

– Det at det var avklart tidlig at vi kom til å miste alle tre gjorde det enklere for oss, da vi tidlig visste at vi måtte legge om. Samtidig ble det også veldig tydelig for de unge spillerne som imponerte her i fjor at de må ta større plass. Ikke bare som spillere, men også som nye ledertyper i garderoben. Det vil jeg si har gått så bra som vi kunne håpet på, forteller Kjelsås-treneren til Dagsavisen.

– Alle har en Brotangen på ryggen

Faktisk har utskiftningen vært så stor på Grefsen at sju av elleve som startet fjorårets serieåpning nå er borte. Det gjelder Emil Fiskvik, Kristoffer Lassen Harrison, Runar Brenden, Lars Brotangen, Winston Paintsil, Ole Erik Midtskogen og Jacob Hanstad. Den serieåpningen vant Kjelsås for øvrig 6-0, etter å ha scoret fem første halvtimen.

– Hehe, jeg har ingen fantasier om at det kommer til å skje noen gang igjen med oss, og da sa jeg vel til guttene rett etter kampslutt også. Men det er jo litt merkelig å tenke tilbake til kampen, og se at så mange har forsvunnet. Det gjør at vi har forynget troppen vår mye, og det er alltid spennende. Hvem slår til, hvem tar de store stegene, og hvor stabilt blir det. Jeg er spent selv jeg på det, erkjenner Kampen.

Alle utskiftningene gjør at troppens veteraner blir ekstra viktige i årets sesong.

– Spillere som Ola Bjørnland er virkelig verdt sin vekt i gull. Han kjenner kulturen ut og inn, og nærmer seg 200 kamper her oppe. Han er en ledertype, går foran når det kommer til arbeidsmoral og profesjonalitet, og har tatt større plass og ansvar i vinter. Sigurd Martinussen var borte hele fjoråret med korsbåndskade, men er nå tilbake og Kjenner klubben ut og inn han også, sier Kampen og fortsetter:

– Vi fikk også inn Simen Olafsen midtvinters, som er en ledertype som har med seg erfaring fra høyere nivå. I tillegg må de som hadde sin første sesong i fjor ta større ansvar dette året, og de har jo med seg en ballast fra fjoråret. De har ikke glemt hva de som forlot klubben bjeffet om i hverdagen. Jeg liker å si at om ikke alle har en styggen på ryggen, så har de en Brotangen på ryggen. Det de sto for lever videre i kulturen vår, forsikrer Kjelsås-treneren om og ler.

Ola Bjørnland har vært en trofast mann på backen hos Kjelsås i mange år, og vil få en enda større rolle i laget denne sesongen. (Haakon Thon)

Skal utvikle seg mest i avdelingen

Den usikkerheten, kombinert med en veldig ung tropp, gjør at Kjelsås i år ikke har satt seg en konkret ambisjon om hvor de skal havne på tabellen. I stedet har de satt seg et prestasjonsmål, om å utvikle seg gjennom året.

– Jeg tror vi er et av lagene som er ekstra vanskelige å spå i år. Med alle spillerne vi har mistet er det naturlig at folk putter oss litt nedover på tabellen. Vi har snakket mye om de grepene vi har gjort i vinter, og med så mange unge har vi en forventning om at vi skal utvikle oss mest i løpet av sesongene. Vi har ikke et konkret mål, men vi har sagt at vi skal være fryktelig mye bedre til høsten enn vi er på våren, forteller Kampen.

Det betyr ikke at det ikke skal presteres på vårparten, men med Arendal og Lyn i de to første kampene, går Kjelsås inn i sesongen vel vitende om at det kan bli en tøff start.

– Vi møter de to største opprykksfavorittene i de to første kampene, og vil få mange svar i løpet av de to kampene. Med så mange unge spillere er det helt opplagt at vi må prestere godt i de første kampene, men prestasjonen er viktigere enn resultatene. Med det mener jeg ikke at vi IKKE går for seier, for det gjør vi selvsagt, men samtidig må vi ikke se oss blinde på resultatene hvis prestasjonene blir bedre og bedre, sier Kampen.

Forberedt på en tøff sesongstart

Kjelsås-treneren sier at de ikke har tatt noen spesielle grep for å forberede ungguttene på en tøff start, men at de har lagt opp oppkjøringen på en sånn måte at de skal være forberedt på det som møter dem i serieåpningen.

– For oss blir det viktig å ha fokus på prestasjonene, og se at vi fortsetter å utvikle oss fra det vi har gjort i oppkjøringen. Der har vi bevist møtt veldig god motstand gjennom hele vinteren, i Skeid, Ull/Kisa og Stabæk blant annet. Fra de kampene har vi hentet ut mange svar på hvor nivået ligger på toppen av PostNord-ligaen og over, slik at det ikke blir noe sjokk det som venter i sesongstarten, forteller Kampen.

Mye av sesongoppkjøringen ellers har blitt brukt på å utvikle spillet, og venne seg til at «Æljen fra Tynset» ikke lenger er på topp.

– Vi klarer ikke å erstatte Midtskogen på noe som helst vis, men det betyr ikke at vi hiver alt over bord som vi har jobbet med de siste årene. I ankomst og siste tredjedel er du nødt til å tegne opp litt andre bilder for å skape sjanser, og det har vi brukt mye tid på i vinter. I starten var det en del fantomsmerter, da vi kikka etter tårnet på topp, men underveis har det gått seg fint til, sier Kampen.

Kjelsås-trener Eivind Kampen har sett en god progresjon i laget sitt siden tapet for Grorud i slutten av februar. Siden har det blitt fem seire på de seks siste treningskampene. (Håvard Sollie)

– En vanskelig balansegang

Kjelsås-treneren sier at de har veldig tro på sitt eget utviklingsmiljø, og at de har vært ekstra breiale med å hente opp så mange unge spillere fra egen tropp som de har gjort foran årets sesong.

– Vi håper selvsagt at flere av dem skal utløse en ukjent oppside både på kort, men spesielt på litt lengre sikt. At vi nå har en fem-seks spillere i stallet som kan ta steget videre bare i løpet av det året her er jeg sikker på. Det er i tillegg en kul oppgave for dem som imponerte i fjor at de nå ikke bare skal være talenter, men være den beste spilleren i laget uke inn og uke ut. Det er det en stor forskjell på, sier Kampen.

Samtidig medgir han at det er en utrolig vanskelig balansegang.

– Vi har sendt mange spillere videre og oppover i systemet de siste årene, og det ligger i klubbens natur. Men det er en balansegang mellom å sende spillere videre og utvikle nye spillere. Hvis vi fortsetter å miste spillere i det tempoet vi har gjort nå, blir oppgaven fort veldig voksen. Derfor tok vi også opp ekstra mange fra junioravdelingen til A-laget i år. Der er spillere som ikke nødvendigvis skal spille en så stor rolle, men utvikle seg og være klare når noen går videre, sier Kampen som avslutningsvis håper å beholde sine største talenter over litt lengre perioder, slik at de ikke må begynne å bygge like mye på nytt hvert år som de har gjort før årets sesong.

Kjelsås serieåpner borte mot Arendal mandag 2. påskedag kl. 15.00.

