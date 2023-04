Lyns Tavakoli ute på ubestemt tid: – Ikke i nærheten

Da Lyn gikk ubeseiret gjennom seriespillet i fjor ble David tavakoli både klubbens og avdelingens toppscorer i 3. divisjon.

Nå har ryggplagene vært så store i vinter at Tavakoli ikke har spilt et eneste minutt av treningskampene.

Helt åpent

– Nei, han er dessverre ikke i nærheten av noe spill for oss nå, sier Lyn-trener Jan Halvor Halvorsen til Dagsavisen.

David Tavakoli selv har ikke besvart Dagsavisens henvendelse om saken. Det er helt uvisst når han kan komme tilbake

Men 30-åringen med spill også for Skeid og KFUM Oslo fortalte allerede i fjor sommer om plagene med ryggen som særlig har kommet når han har spilt på kunstgress. Likevel spilte han 26 kamper for Lyn i fjor og var en sentral brikke i opprykket.

Men treningskampene har vist at Lyn har flere strenger å spille på. 24 scoringer på seks treningskamper og kun ett tap (3-4 for KFUM Oslo) viser at det er bredde i stallen.

Mange småskader

Men hovedtreneren peker på at det er litt for mange skader i troppen akkurat nå til at han er helt rolig.

For Tavakolis aldrende makker i angrepet, Ibba Laajab sliter med en achilles og kan ikke spille hele kamper foreløpig. Ole Breistøl har trøbbel med en skulder.

Og i forsvaret har det vært mye sykdom og skader både på back- og stopperplass.

Likevel har Lyn sett så solide ut at Dagsavisen i vårt tabelltips plasserer dem inn i tetkampen.

Flytter første hjemmekamp

– Vi skal i hvert fall være konkurransedyktige, sier Halvorsen, som aldri har vært hovedtrener for et lag så langt ned i divisjonene. Motivasjonen ligger i å bygge et lag som vokser med oppgavene og ser fremgang.

Lyn har trent på Nesøya i vinter i magel av gode nok fasiliteter på Kringsjå. Deres planlagte hjemmebane Bislett er ikke klar før i slutten av måneden, tidligst, derfor er første hjemmekamp mot Kjelsås flyttet til Nordre Åsen.

Men laget gjør comeback i 2. divisjon på bortebane, mot Fram i Larvik 2. påskedag. Da kommer det minst to busser med Lyn-supportere.

---

2. divisjon avdeling 1 (Post Nord-ligaen) har seriestart mandag med dette programmet:

MANDAG: 15.00: Kjelsås - Arendal (Grefsen stadion), Træff - Brattvåg, Notodden - Ørn Horten, Vard Haugesund - Egersund, 18.00: Fram - Lyn.

TIRSDAG: 17.00: Grorud - Aaleunds 2. lag (Grorud Arctic Match), Vålerengas 2. lag - Fløy Flekkerøy (Intility Arena).

