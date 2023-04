Han var Vålerengas beste i generalprøven mot Jerv

MAGNUS SJØENG – 6. Leverte en meget god redning da Jervs Peter Wilson løp fra VIFs stopperduo tidlig i kampen. Godt nede med en sterk hånd. Litt het på grøten da han var ute i en duell mellom Wilson og VIFs stopperduo utenfor 16-meteren, men ble reddet av Heggheim. Fint ute på en ball i bakrom like før pause.

VEGAR EGGEN HEDENSTAD – 5. Skapte enkelte farligheter med sine cornere, og kom villig vekk på overlap selv om det gikk noe tregt ved enkelte anledninger. God til å blokkere innlegg fra sin side.

STEFAN STRANDBERG – 5. Sedvanlig bunnsolid i duellspillet, og vant mange hodedueller inne i VIF-boksen. Som i landskampen mot Georgia ble Strandberg fraløpt da Jerv slo en enkel ball i bakrom tidlig i kampen. Dirigerer godt og er en ordentlig lederskikkelse, men farta er bekymringsverdig.

Les alt om Vålerenga her

HENRIK HEGGHEIM – 5. Ble tatt litt på senga av Jervs lange baller i bakrom i starten, men leverte en god takling som trolig forhindret scoring da Jervs Peter Wilson kom seg forbi Sjøeng. Gjorde ellers jobben sin godt, og kan bli et viktig tilskudd med sin fart i midtforsvaret.

LEONARD ZUTA – 5. La corneren som førte til det første målet. Kombinerte fint med Dicko Eng ved enkelte tilfeller. Jervs baller i bakrom kom alle på hans side, og baklengsmålet kom også derfra. Strålende innlegg til Bjørdal som kunne fått sitt andre mål for dagen like før slutt.

HENRIK BJØRDAL – 7. Viste gode takter innledningsvis, med flere gode løp i bakrom og ballgjenvinning høyt opp i banen. Glimrende gjennombruddspasning til Jatta, som nesten klarte å runde keeper. Satte inn kampens første mål etter voldsomt klabb og babb i Jerv-boksen. Nydelig forarbeid foran Dicko Engs 2-0-scoring, og skjøt i stolpen like før hvilen. Helt enorm før pause, og fortsatte med gode flikker og kombinasjonsspill siste 45.

[ VIFs enorme forvandling: – Det er dette jeg ble ansatt på ]

FREDRIK OLDRUP JENSEN – 5. Stort sett trygg og god i pasningspillet, selv om enkelte pasninger var av det litt skumle slaget. Lekent hælspark til Bjørdal foran 1-0-målet. Best med ballen foran seg, og slet litt med tempoet de gangene Jerv fikk vendt spillet hurtig. Verdensklassevending før han sendte Håkans igjennom. Kunne vært tidligere oppe i presset på baklengsmålet.

ODIN THIAGO HOLM – 4. Viste enkelte prov av hvor god han er til å drive fremover med ballen, men relativt anonym før pause. Tok litt mer offensive initiativ etter hvilen, og la et bra innlegg som Børven kunne scoret på. Burde selv scoret etter Vålerengas beste angrep for dagen, men ble litt for ubesluttsom. Flytta ut på kant.

DANIEL HÅKANS – 4. Slet med å komme ordentlig inn i kampen mot sine gamle lagkamerater. Hadde et fint brudd tidlig i kampen, men VIF fikk ikke utnyttet det. Skusslet vekk noen overgangsmuligheter med dårlig touch, men kom seg litt etter hvilen.

[ VIF-treneren: – Hvor gode er vi? Godt spørsmål ]

SEEDY JATTA – 5. En feilpasning spolerte en kjempemulighet tidlig i kampen, men var centimetere unna å runde keeper og komme seg til nok en scoring. Aktiv i det oppbyggende spillet med flere gjenlegg. Av til pause.

JACOB DICKO ENG – 6. Som vanlig et uromoment på kanten, og direkte da han fikk ballen. Trakk seg fint inn og curlet ballen nydelig bort i lengste stolpe til 2-0-målet. Virker å være i rute før seriestart.

TORGEIR BØRVEN – 4. Inn til pause. Droppet litt dypere i banen for å sette i gang angrep enn Jatta. Headet et innlegg utenfor fem minutter etter pause som han kunne gjort det bedre på. Småfrekt hælsparkforsøk etter timen, som Jerv-keeperen reddet. Burde også gjort det bedre med headingen kvarteret før slutt.

Magnus Bech Riisnæs og Mathias Emilsen spilte for lite til å bli vurdert.

[ Bjørdal og Dicko ordnet knepen VIF-seier i generalprøven ]

---

Kampfakta

Treningskamp

Vålerenga – Jerv 2-1 (2-0)

Intility Arena

Mål: 1-0 Henrik Bjørdal (16.), 2-0 Jacob Dicko Eng (19.). 2-1 Torje Wichne (57.)

Vålerenga (4-3-3): Magnus Sjøeng – Vegar Eggen Hedenstad, Stefan Strandberg, Henrik Heggheim, Leonard Zuta – Henrik Bjørdal, Fredrik Oldrup Jensen (Mathias Emilsen fra 89.), Odin Thiago Holm – Daniel Håkans, Seedy Jatta (Torgeir Børven fra 46.), Jacob Dicko Eng (Magnus Bech Riisnæs fra 67.).

---