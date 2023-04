Frustrerende ettermiddag for Lyn: – Skaper mye og slipper til lite

– Til å ha reist bort hit i dag tidlig til en av de vanskelige bortekampene i løpet av året synes jeg vi gjør en relativt bra prestasjon. Den er i hvert fall bra nok til å ta med poeng. At det ender opp som det gjør er veldig synd. Det er litt surrealistisk ja, sier Lyn-trener Oddbjørn Sindland til Dagsavisen på spørsmål om resultatet er noe surrealistisk.

For til tross for nesten total dominans i store deler av kampen må Lyn dra tomhendt hjem fra Karmøy. De hadde ballen mye og skapte klart flest sjanser, men tok bare én av dem, mens Avaldsnes hadde lite spill, omtrent ingenting i andreomgang, men scoret på sine to eneste sjanser i kampen. Den siste var egentlig ikke en sjanse en gang.

– Det er mye frustrasjon i gjengen nå, sier Sindland.

Skaper nok sjanser

Lyn er vant til å spille på fremmede baner og denne gangen ble det et nytt bekjentskap med Åsebøen stadion ettersom gressteppe på Avaldsnes idrettspark ikke var godt nok for spill. På Åsebøen er det kunstgress og det er Lyn også vant til. Som mot Brann spilte laget godt og viser etter to kamper spilt at spillet i den offensive tredelen har blitt mye bedre.

Sjanseproduksjonen er høy og med en målsulten spiss på topp ser laget meget truende ut. I førsteomgang fikk de til slutt uttelling etter lange perioder med press, innlegg og skuddforsøk. I andreomgang hadde de ballen enda mer og Avaldsnes spilte seg ikke til en eneste sjanse. Da er det nesten uforståelig å ikke ta poeng. Men ballen er rund.

– Det er heldigvis ikke sånn at vi har ballen uten å skape sjanser. Vi skaper mye, har mange store sjanser, og slipper til lite. Dessverre klarer vi ikke å omsette nok, sier Sindland.

Etter to serierunder har det ikke blitt noe poengfangst på Lyn. Det er smått utrolig med tanke på både spill og sjanser.

– Det er håp om at poengene kommer. Vi har spilt bra nok til å fortjene det, sier Sindland.

Scoret på sin første sjanse

De kom best i gang og etablerte et trykk på hjemmelagets halvdel i de første ti minuttene. Kamilla Melgård kom rundt på kanten og Julie Jorde var pasningssentralen på midtbanen. Men det var Kristin Holmen som kom til kampens første mulighet. Hun dro en tunnel på en forsvarer og klinte til fra ti meter, like over.

Lyn fortsatte å holde ballen i laget, som også lå i balanse. Likevel klarte Avaldsnes å score på sin første mulighet. Hanna Dahl slo inn fra venstre og i duell med både Trine Skjelstad Jensen og Anna Palm var det Maria Hovmark som var sterkest. Med tuppen trillet hun inn ledelse for hjemmelaget. Skjelstad Jensen var inne i laget etter at Maria Fink ble igjen i Oslo med virussykdom.

Utover i omgangen vokste også Lyn-dominansen. Det ble utallige innlegg, noen Jorde-skudd fra distanse, og etter hvert også gode veldig gode sjanser til å utligne. Miriam Mjåseth fikk sjansen inne i feltet, men traff ikke ballen skikkelig. Det var Lyns beste sjanse til nå.

Presset på for utligning

Litt senere fikk Holmen en ny mulighet fra kloss hold. Keeper reddet den, men Melgård plukket returen og hang ballen opp på bakre stolpe. Der var Aahjem sterk i duell med Evelyn Badu, ballen endte opp i mål, men dommer mente Aahjem var for sterk og blåste frispark utover. – Det forstår jeg lite av. Jeg mener vi burde ha fått scoring på den, sier Sindland.

Det skulle bli et skremmeskudd for Avaldsnes for bare få minutter senere fikk Aahjem sjansen på ny. I bølge to av et angrep kom det et dypt, og smart, innlegg fra Holmen. Både Aahjem og Melgård var helt fri i feltet, det ble spissen som fikk hodet på ballen og stussen var perfekt ned i hjørnet. En fullt fortjent utligning.

Effektivt Avaldsnes

Etter hvilen fortsatte Lyn å dominere banespillet. Avaldsnes strammet opp presspillet på innleggene og inne i boksen, derfor ble det mye trilling på tvers i siste tredel, og noen forsøk fra distanse. Men Oddbjørn Sindland ønsker tålmodighet i angrepsspillet og det kan være fornuftig når motstanderen er lite truende.

Men effektivitet er en annen ting og det må man si at Avaldsnes var. Maria Hovmark, spissen med den brukne arm, viste fryktløshet da hun stresset fram en feil av Sandra Rød Ask i Lyn-målet. Vips var hjemmelaget i ledelsen igjen. Det var omtrent ingenting som tilsa at det ville skje.

Mer trussel på topp

I seriepremieren mot Brann byttet etter hvert Sindland og Lyn inn høyvokste Josefine Birkelund på topp, og dyttet Trine Skjelstad Jensen opp fra midtstopperplass. I dag utviklet kampen seg på mange måter som i seriepremieren og de samme grepene ble tatt. Kunne Lyn lykkes denne gangen?

Med ti minutter igjen på klokka ble Kamilla Melgård felt langt inne i feltet. Hanna Dahl dro henne ned, men dommer mente at situasjonen startet utenfor straffefeltet og blåste dermed frispark. Det ble det ingenting av, men sluttspurten var i gang. Minuttet etterpå kom de uhyre nære. Cornelia Fladberg på hel volley, via fingertuppene til Siri Ervik, og i stolpen!

Nærmere er det vanskelig å komme, og nærmere kom de ikke. Dermed blir det et nytt frustrerende tap for et Lyn som har fortjent mye mer.

---

Kampfakta

Toppserien, runde 2 lørdag

Avaldsnes – Lyn 2–1 (1–1)

Åsebøen stadion, 570 tilskuere

Dommer: Karoline Jensen, Furuflaten IL

Mål: 1–0 Maria Hovmark (16.), 1–1 Anna Aahjem (40.), 2–1 Maria Hovmark (63.)

Gule kort: -

Lyn (5-3-2):

Sandra Rød Ask – Kamilla Melgård, Anna Palm, Trine Skjelstad Jensen, Iselin Sandnes Olsen, Emilie Closs – Cornelia Fladberg, Julie Jorde, Kristin Holmen – Anna Aahjem, Miriam Mjåseth (Josefine Birkelund fra 68.)

---