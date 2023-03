Forsvarsspiller ut og keeper inn hos Skeid: – Glad for at det gikk i orden

Skeid har så langt i overgangsvinduet erstattet tidligere kaptein Fredrik Berglie med Fredrik Flo, og ellers solgt Jakob Napoleon Romsaas til Tromsø. Wolves-keeperen Palmi Arinbjörnsson dro hjem etter låneoppholdet, og dermed var det ledig plass på keeperkvota. Der har de tidligere i vinduet hentet Mats Trige fra Tromsø, men fredag ble en ny keeper signert.

På overgangsvinduets siste dag kompletterte Gard Holme sitt keeperteam med Simen Vidtun Nilsen, som kommer på lån fra Sarpsborg 08.

– Vi har sett mye på Simen, og er glad for at dette gikk i orden. Han er en god keeper som vil lage en god konkurranse for oss om plassen. Han har fått noen kamper i Eliteserien allerede, og er en keeper Sarpsborg har veldig tro på, og de ønsker gjerne at han får matcherfaring på høyest mulig nivå, forteller Gard Holme til Skeids hjemmesider.

23-åringen har 11 kamper for Sarpsborg i Eliteserien, og lånes ut sesongen. Samtidig ble det også klart at Skeid låner ut forsvarsspiller Ousmane Diallo Toure til Træff i 2. divisjon.

– Vi har veldig stor tro på Ousmane, og i år er det viktig å få matchet han på et høyere nivå enn 3. divisjon. Træff har sett mye på han, og de var ikke i tvil om at han har mye å bidra med, så dette tror vi blir veldig bra for begge parter, forteller trener Gard Holme om den overgangen.

