Dette betalte VIF i agenthonorar i fjor

Dette melder VG. NFFs formidlerrapport for 2022 viser at Glimt hadde 17.531.553 kroner i agentutgifter i 2022. Det betyr at summen er langt over tidoblet på tre år.

I 2019 var tallene for Glimt på under 1 million.

– Det gjenspeiler egentlig bare at vi har en ambisjon om å prestere internasjonalt, sier klubbens daglig leder Frode Thomassen til VG.

Vålerenga (7.863.955) og Molde (6.968.524) var klubbene som brukte nest og tredje mest på agenter i fjor.

Sandefjord kom billigst fra det med 1.102.987 kroner.