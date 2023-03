Mawa Sesays første mål for VIF: - Fantastisk opplevelse

INTILITY ARENA (Dagsavisen): 17-åringen fra Drammen kom inn som innbytter i lørdagens serieåpning i Toppserien, og i løpet av den halvtimen hun spilte kom hun til en megasjanse og en scoring.

Det var et historisk mål for henne og VIF. Etter at Vålerenga hentet henne fra Strømsgodset i 3. divisjon i fjor høst, har forventningene bygget seg opp rundt talentet.

Mange på jakt

For det var mange klubber i Norge som ønsket seg Sesays underskrift. Samtlige klubber i Toppserien tok kontakt med Godset, som var inneforstått med at hun måtte videre.

Hun er også med på det J19-landslaget som spilte seg til EM-finale fjor. Og hun er en av ytterst få jenter med minoritetsbakgrunn på norske jentelandslag.

– Jeg er blitt tatt strålende imot i Vålerenga og jeg føler jeg utvikler meg slik jeg skal. Og få denne scoringen var rett og slett helt fantastisk, sier hun opprømt til Dagsavisen etter kampen lørdag kveld.

Hun valgte VIF nettopp for de utviklingsmulighetene hun så der.

Hun ble byttet inn for landslagsspissen Karina Sævik etter en snau times spill. I løpet av den tida hun spilte scoret laget to mål.

Ikke raskest

Først ved Elise Thorsnes, deretter av Mawa Sesay. Begge scoringene kom etter målgivende pasninger fra Olaug Tvedten.

– Jeg fikk et perfekt framspill og da var det bare å bruke farten min, sier hun.

– E du den raskeste på laget?

– Neei, mange er raskere her, sier hun (men vi hører protester fra enkelte lagvenninner).

Hun spilte barnefotballen i Fjell og Skiold i Drammen før hun ble hentet til Strømsgodset. Kvinnesatsingen der har tatt tid. Men Mawa scoret 21 mål på 14 kamper for Drammens stolthet.

Hun har 23 kamper på aldersbestemte landslag og der står hun bokført med seks scoringer.

Nye landskamper

Nå venter nye landskamper i påsken når Norge skal kvalifisere seg for et nytt sluttspill.

– Mawa har fart og er veldig rettet mot mål, sier VIF-trener Nils Lexerød.

Olaug Tvedten, som serverte tre målgivende og leverte en scoring sjøl, liker at det er bevegelige spisser foran henne.

– Ja, det ble fine scoringer da vi fikk det til å løsne, sier Tvedten til Dagsavisen.

Framspillet til Mawa Sesay åpnet Bergens-forsvaret som en boksåpner. Sesay startet i riktig øyeblikk slik at hun unngikk offside.

For Sesay var kampen en enorm inspirasjon til fortsettelsen. Men spisskampen i Vålerenga er tøff og hun vet det blir mye tid på benken.

– Vi har mange alternativer foran, men den bredden trenger vi med det tøffe kampprogrammet vi vil få i år sier Lexerød.

Neste motstander for Mawa Sesay og VIF er Røa på bortebane kommende lørdag. Røa slo til med 4–0 seier i åpningen borte mot Åsane så vi kan rett og slett kalle det en toppkamp!

FAKTA

Navn: Mawa Sesay

Født: 14. april 2005 (17 år)

Klubber: Vålerenga, Strømsgodset, Skiold, Fjell.

Aldersbestemte landskamper: 23–6 mål.

Aktuell: Scoret sitt første mål for VIF i lørdagens serieåpning mot Arna-Bjørnar.