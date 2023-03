Keeperen straffehelt da Heming slo ut Oppsal: – Nå vil vi ha VIF eller Stabæk

TRASOP KUNSTGRESS (Dagsavisen): På regntunge Trasop ble det et skikkelig cupdrama da Oppsal fra nivå fire og Heming fra nivå fem møttes til 2. kvalikrunde for å nå 1. runde i NM fredag kveld.

Det måtte ekstraomganger og straffer til for å kåre en vinner. Der trakk 4. divisjonslaget Heming det lengste strået etter at keeper Borger Thomas reddet to straffer.

Oppsal kunne utligne med det tiende straffesparket da Ahmed Hidani gikk fram på 4-3 til Heming, men han ble stoppet av Thomas, som slang seg til rett side. Dermed vant Heming 4-3 på straffer etter 1-1 over 120 minutter med spill først.

– Fy faen, så moro. Jeg hadde alt å vinne, og når man redder to straffer og blir helten, er det spesielt morsomt, utbrøt Thomas etter seieren og fortsetter:

– På den første jeg redder henger egentlig bare beinet igjen og, jeg er ganske heldig. Det var bare flaks, for å være helt ærlig. På den siste reagerer jeg kjapt og får reddet, så den er bedre, forteller Thomas.

[ Kjelsås løp fra Frigg: – Vi er på god vei ]

Ønsker seg topplag

Med billett til 1. runde av cupen i lomma, håper straffehelten å få storfint besøk til Heming.

– Det hadde vært morsomst med Vålerenga, Stabæk eller Strømsgodset. Spesielt de to sistnevnte, siden jeg har spilt i begge, forteller Thomas som får skryt av lagkamerat Cornelius Bencsik.

– Borger er så viktig for oss i sånne situasjoner. Han er vanvittig god, sier Bencsik.

Oppsal gikk til 2. kvalikrunde etter seier 3-2 etter ekstraomganger over 4. divisjonslage Årvoll sist helg, da Kalle Roba scoret vinnermålet etter 120 minutter. Heming hadde på sin side full kontroll mot Manglerud/Star og vant 4–0.

Det var en rekke nye ansikter hos begge lag i det dommeren blåste i gang oppgjøret fredag kveld. Hos Oppsal var det hele sju i startelleveren som ikke fikk kamper for A-laget i 2022 og som var nye: Emil Moe (Ready), Destin Mambouana (Eik Tønsberg, vært i Oppsal før), August Hartberg (Lyn), Mathias Stær Jensen (Grorud), Markus Rydal (Holmlia), Christiaan Wielens og Ebirma Jammeh (begge Grei).

Hos Heming er Ole-Marius Forsberg (Lørenskog), Ali Al-Nashi (Innstranda), Victor Sandmark-Evensen (Bærum) og Vetle Henriksveen (Vind) nye ansikter.

[ Frigg prøvde seg mot Kjelsås: – Det har vært opp og ned ]

Oppsal herjet, Heming scoret

«Nye» Oppsal kom ut i 100 og scoret før det var spilt ti sekunder, men dommer Morten Andersen-Gott vinket av for offside.

Utover i omgangen hadde Oppsal nærmest alt banespill, men ingen av lagene skapte noe voldsomme muligheter. Vi velger å sitere Oppsal på Twitter etter 18 minutter: «95–5 i ballposession. Samme det. 0–0.»

Men så, like før halvtimen passert, gikk Heming opp til 1-0, helt mot spillets gang. Vetle Henriksveen kom alene med keeper og lobbet ballen over Moe i Oppsal-buret, men assistentdommeren vinket for offside.

Da grep hoveddommer Andersen-Gott inn og lot scoringen gå, siden pasningen til Henriksveen kom fra en Oppsal-spiller. 1–0 var også stillingen til pause.

[ Fra Eliteserien til Gamle Oslo: – Blir en kjemperessurs ]

Fortjent utligning

Oppsal kjørte kampen etter pause og spilte Heming svært lave. Gjestene i helhvitt slet i det hele tatt med å komme seg over midten i store deler av omgangen.

Ebrima Jammeh var nær utligning da han fyrte løs fra 20 meter på volley etter timen, men forsøket gikk over.

Og det var fortjent da samme mann utlignet til 1–1 etter 65 minutter. Et innlegg fra Sondre Meløe fant Jammeh på bakerste stolpe. Han banket ballen i mål fra kloss hold, via hanskene til Thomas og feiret med ballguttene. Nydelig glede.

[ Lyn testet back fra Eliteserien i seier over Skeid ]

Ekstraomganger

Heming var mye mer med etter utligningen, men det var fortsatt Oppsal som skapte farlighetene.

Anujan Rajendram skjøt like utenfor etter 72 minutter, før Oppsal-gutt Mats Brandvæng var centimeter unna en perlescoring fem minutter senere. Men da Jammeh banka ballen langt over fra fem meter ti minutter før slutt, ville det seg ikke for Oppsal i ordinær tid.

To minutter på overtid blåste dommer Andersen-Gott av kampen på 1–1, som betød nye ekstraomganger på Trasop, som i første runde.

[ Skeid etter tapet for Lyn: – En litt avansert treningsøkt ]

Heming med store sjanser før straffekonk

Også i ekstraomgangene var hjemmelaget best og førende. Rajendram var så nær, så nær da han ladet børsa og skjøt fra 16 meter ti minutter ut i den første ekstraomgangen, men forsøket sneiet stolpen.

Utenom det var den første ekstraomgangen rimelig hendelsesfattig.

Heming-kaptein Agashan Puththisigamany fikk en kjempemulighet til å sende gjestene i føringen etter 110 minutter, men Moe i Oppsal-buret reddet mesterlig.

Samme Moe sørget på egen hånd for at Heming ikke gikk opp til 2–1 minuttet etter. Cornelius Bencsik kom helt alene med keeper og skjøt fra 10-12 meter, men Moe vartet opp med en utrolig redning og sørget for at det fortsatt sto 1-1.

– Nei, hva skal man si om den sjansen … Jeg pleier jo sjeldent å score, så, sier Bencsik og ler.

Dermed ble det ingen flere mål, og straffer skulle avgjøre. Der vant Heming.

[ Thorsby om Heming-bråket: – Virker veldig dårlig håndtert ]

[ Heming: Tretten ut, tolv inn ]

---

Kampfakta:

NM, 2. kvalifiseringsrunde

Oppsal – Heming 1-1, 3-4 e. str.

Trasop kunstgress, ca 50 tilskuere

Mål: 0-1 Vetle Henriksveen (29), 1-1 Ebrima Jammeh (66)

Gule kort: Markus Rydal, Kalle Roba, Oppsal. Benjamin Sunde, Henriksveen, Heming.

Dommer: Morten Andersen-Gott

Oppsal: Emil Moe – August Hartberg, Kalle Roba, Destin Mambouana, Mathias Stær – Jensen – Sondre Meløe, Anujan Rajendram, Mats Brændvang, Markus Rydal – Christiaan Wielens, Ebrima Jammeh

Heming: Borger Thomas – Emil Sjo Nilsen, Ole– Marius Forsberg, Benjamin Hansen, Ali Al – Nashi – Eivind Tøråsen, Victor Sandmark – Evensen, Agashan Puththisigamany, Cornelius Bencsik – Benjamin Sunde, Vetle Henriksveen

---