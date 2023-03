Kjelsås løp fra Frigg: – Vi er på god vei

LSK-hallen (Dagsavisen): Etter en litt seig start på oppkjøringen har Kjelsås begynt å finne formen. Det ser man på de siste resultatene.

Fra å gå målløse av banen i tre kamper på rad har de nå vunnet tre på rad, mot hendeholdsvis Strømmen, VIF 2 og Asker. Den siste på fredag. Det var mot tre andredivisjonslag. I dag møtte de Frigg, som rykket ned fra 2. divisjon i fjor. Det ble en ny 3-0-seier etter scoringer av Eivind Willumsen, Rasmus Vinge og Patrick Askengren. Det første like før pause, det andre like etter, og det siste like før slutt.

– Jeg syns vi er på god vei nå. Vi scorer flotte mål, skaper mange sjanser, men det jeg er mest fornøyd med er egentlig det defensive. De har mye ball i førsteomgang, men vi har god kontroll. Det viktigste er at det defensive er på plass, det syns jeg nærmer seg nå, sier Eivind Kampen til Dagsavisen.

Eivind Kampen ville ha flere mål. (Håvard Sollie)

Store rom

Målene kom etter at de brøt Frigg og hadde enorme rom å angripe i.

– Vi får se om det er meningen at vi skal være så direkte som vi var i dag, men det måtte vi nesten når de står så høyt. Vi løp ifra dem i bakrom, sier Kampen.

Etter pause jevnet det seg mer ut. Kampen tror førsteomgangen krevde litt av beina.

– Angrepene våre i førsteomgang var kontringer fra dypet. Vi måtte jo løpe så mye i angrep. Det ble vi nok litt slitne av. Men vi scorer et tredje mot slutten, og det er fint med 3-0. Likevel skulle jeg sett at vi scoret noen få til. Det er jo noen enorme sjanser vi brenner også, sier Kampen.

Hugget til på balltapene

Frigg er et lag som liker, og pleier, å ha ballen mye i laget. Førsteomgangen bar preg av det. Kjelsås ble ikke løpende imellom, men ventet heller på det riktige støtet for å bryte. Det klarte de allerede etter ett minutt. Eivind Willumsen stjal ballen fra Joakim Holmedahl, skuddet ble reddet på streken.

Etter gigant-muligheten tidlig trillet Frigg ballen mye. De sto skyhøyt med backene, noe som etterlot enorme rom da de mistet ballen. Arman Nouri og Jens Bonde Aslaksrud ble derfor ofte spilt tidlig i bakrom, da man lurte offsidelinja ble det fort farlig. Men sjansene skulle ikke komme før sent i omgangen. Etter halvtimen måtte Ahmad Abbas gi seg, han la seg rett ut på sidelinja og ble liggende der i en god halvtime.

– Det er ikke noe skade. Jeg har hatt influensa i en uke og dette viste seg å være for tøft for kroppen, sier han til Dagsavisen.

Mye action rundt pausen

Målet kom fra Eivind Willumsen etter et at Frigg ga bort ballen. Midtbanespilleren sendte ballen rett i krysset fra 18 meter. Rett og slett en liten perle. Da var det fem minutter igjen til hvilen, men Kjelsås burde tatt med seg en større ledelse inn til den. Igjen angrep de raskt, Rasmus Vinge skjøt knallhardt på Egil Borgen Evensen, og Arman Nouri satt ballen over fra seks meter.

Rasmus Vinge scoret med hvite strømper. Heldgvis fikk han ikke noen takling mot leggene. (Håvard Sollie)

Som i starten av førsteomgang kom det en enorm Kjelsås-mulighet tidlig etter avspark. Og igjen var det Rasmus Vinge som ble spilt fri bak rommet til backen. Denne gangen traff han bedre. Skuddet gikk via beinet til Frigg-keeper Evensen og i nærmeste. Da kunne banens eneste spiller med hvite strømper gjøre noen high-fives. Men brukte han leggskinn?

Jevnere ballbesittelse

Frigg hadde et spillemessig overtak den første halvtimen, dette ble jevnere etter hvilen. Men de kjappe Kjelsås-angrepene fortsatte. Det var ikke mye bearbeiding før man prøvde seg. Det kom tidlige innlegg og langskudd. Aslaksrud fikk gode muligheter på innlegg og Nouri traff stolpen fra distanse.

Frigg jobbet seg til noen muligheter etter hvert, særlig var Ulrik Ferrer nærme, men Terje Kirsebom holdt buret rent. Med femten minutter igjen av kampen kom Kasper Krokan og Patrick Askengren inn for Nouri og Vinge. Askengren fikk æren av å avslutte en kontring og fastsette sluttresultatet til 3-0.

---

Kampfakta

Treningskamp søndag 19. mars

Kjelsås - Frigg 3-0 (1-0)

LSK-hallen, ca. 50 tilskuere

Mål: 1-0 Eivind Willumsen (38.), 2-0 Rasmus Vinge (47.), 3-0 Patrick Askengren (90.)

Kjelsås:

Terje Kirsebom - Sebastian Ottesen, Henrik Osnes, Simen Olafsen, Helmer Rusten - Rasmus Eggen Vinge (Kasper Krokan fra 75.), Eivind Willumsen, Victor Halvorsen, Ahmad Abbas (Leo Bech Hermansen fra 29.) - Arman Nouri (Patrick Askengren fra 75.), Jens Bonde Aslaksrud

Frigg:

Egil Borgen Evensen - Marius Cassidy, Markus Rogde (Øyvind Heia fra 46.), Henrik Atlen Olsen, Samuel Gray - Filip Mardal (Aksel Engesvik fra 75.), Joakim Holmedahl (Oskar Uteng fra 46.), Varg Støvland, Christian Aagesen - Benjamin Rio-Moe, Ulrik Ferrer

---