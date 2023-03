Frigg prøvde seg mot Kjelsås: – Det har vært opp og ned

LSK-hallen (Dagsavisen): Det er noen nye fjes i dette Frigg-laget som serieåpner mot Skjetten andre påskedag. Mange figurerte i søndagens treningskamp mot Kjelsås, en kamp som endte med 0-3-tap. Det er tre uker til seriestart og det er mye læring i å spilles inn i et Magnus Aadland-lag.

– Det har vært mye opp og ned i vinter. Mange nye gutter som skal bli vant til vår måte å spille på, sier Magnus Aadland til Dagsavisen.

På venstresiden var Samuel Gray (hentet fra Moss) back, og talentet Christian Aagesen (hentet fra Stabæk) ving. Henrik Hatlen Olsen, som Frigg ønsker å få signert fra Strømmen, opererte også på stopperplass, han er på prøvespill. Øyvind Heia, fra Lørenskog, kom inn som stopper. I tillegg er Oskar Uteng og Filip Mardal også nye. Det å bruke få touch og stadig bevege seg er en drill som må inn i gutta.

Christian Aagesen er ny i Frigg-laget. (Håvard Sollie)

Balltap

– Det vi taper på i dag er at vi gir bort ballen selv om vi er i overtall med for eksempel fire mot to. Gutta bruker triks de har lært i andre klubber og gjør etter hvert ting litt på sin måte. Da mister vi ballen og vi står ekstremt høyt med laget når vi har ballen. Da blir det selvfølgelig farlig bakover, sier Magnus Aadland.

Kjelsås scoret to mål etter brudd i søndagens match. Like før pause, og like etter.

– Det sprekker opp litt rundt pause der, sier Aadland.

Han er likevel fornøyd med gjennomkjøringen og sier at troppen snart er klar.

– Jeg vet ikke om vi skal kalle det prøvespill, men Henrik Halsten Olsen er ikke signert enda. Når det skjer er vi klare, ellers trenger vi en ny stopper, sier Magnus Aadland.

Spillemessig overtak

Varg Støvland og Joakim Holmedahl er en kjent duo på midtbanen. Mye av ballinnehavet skal igjennom dem, videre opp på Aadland-uttrykket «mellomstasjoner» før man er på siste tredel. Det er lite langskudd, heller innlegg og gjennomstikkere som gjelder. Mister man ballen er oppgaven krystallklar; gjenvinning. Det er et ord som ble gjentatt denne formiddagen.

Selv om Frigg hadde ballen mye var det Kjelsås som skapte det største av sjanser. De kunne scoret allerede i det første minuttet, men Henrik reddet på streken. Kjelsås-målet kom sent i omgangen, også det etter at Frigg spilte på seg et brudd. Eivind Willumsen traff meget godt fra 18 meter. Kjelsås burde doblet ledelsen like etter, men Arman Nouri satt ballen over fra seks meter. Det var på en retur fra en sterk redning av Egil Borgen Evensen. Men Ulrik Ferrer fikk også to gode sjanser til å score, begge forsøkene gikk utenfor.

Samuel Gray, hentet fra Moss (Håvard S)

Kjelsås-press

Som i starten av kampen kom det en stor Kjelsås-sjanse umiddelbart etter avspark. Denne gangen satt den for Rasmus Vinge, skuddet hans gikk via foten til Borgen Evensen og i nettet. Og Kjelsås gjorde det vanskeligere for Frigg i andreomgangen. Det ble mer ball i det blå laget, mens Frigg i rødt måtte jage mer. Likevel kom andredivisjonslaget seg til siste tredel ganske ofte, og da blir det også sjanser. Spissduoen til Kjelsås, Aslaksrud og Nouri, fikk store sjanser til å score.

Etter et Kjelsås-kjør i halve omgangen jevnet det seg mer ut og Frigg fikk orden på rekkene. Offensivt ble det mye ansvar som hang på Ulrik Ferrer. Han har evnen til å gjøre det på egen hånd, men rommene ble trange og vinklene litt for skrå. Kjelsås jobbet disiplinert defensivt og var kyniske i stansingen av Frigg-angrep. Det skal nevnes at Marius Cassidy løp utrettelig langs høyrekanten og kom til noen innleggsmuligheter.

Den store sjansen kom i sluttminuttene. Ulrik Ferrer dunket til alene med Terje Kirsebom, men keeperveteranen vant den duellen. I stedet ble det et nytt Kjelsås-mål da Patrick Askengren scoret etter et innlegg.

---

Kampfakta

Treningskamp søndag 19. mars

Kjelsås - Frigg 3-0 (1-0)

LSK-hallen, ca. 50 tilskuere

Mål: 1-0 Eivind Willumsen (38.), 2-0 Rasmus Vinge (47.), 3-0 Patrick Askengren (90.)

Kjelsås:

Terje Kirsebom - Sebastian Ottesen, Henrik Osnes, Simen Olafsen, Helmer Rusten - Rasmus Eggen Vinge (Kasper Krokan fra 75.), Eivind Willumsen, Victor Halvorsen, Ahmad Abbas (Leo Bech Hermansen fra 29.) - Arman Nouri (Patrick Askengren fra 75.), Jens Bonde Aslaksrud

Frigg:

Egil Borgen Evensen - Marius Cassidy, Markus Rogde (Øyvind Heia fra 46.), Henrik Atlen Olsen, Samuel Gray - Filip Mardal (Aksel Engesvik fra 75.), Joakim Holmedahl (Oskar Uteng fra 46.), Varg Støvland, Christian Aagesen - Benjamin Rio-Moe, Ulrik Ferrer

