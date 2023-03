VIF-damene i rute til seriestart – full kontroll mot Stabæk i generalprøven

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Neste helg er det serieåpning for Vålerenga, som har gått ubeseiret gjennom oppkjøringen. Sist ble det 3-3 mot Rosenborg, etter hat trick fra Karina Sævik. Også mot Brann det ble uavgjort, som mot Fortuna Hjørring før det. Ellers har det blitt seiere mot Røa, Häcken og Hammarby, før Stabæk ventet i lørdagens generalpremiere.

Gjestene endte på fjerdeplass etter sluttspillet i fjor, og har slått både Lyn og Røa så langt i oppkjøringen. Den forrige treningskampen endte med et knepent 3-2-tap for LSK Kvinner i Marbella, men på et langt mer solfylt Intility lørdag var det Vålerenga som tok kommandoen fra start.

Ylinn Tennebø kom til den første avslutningen, da hun dro seg innover fra sin vingback og skjøt lavt mot nærmeste hjørne. Stabæk-keeperen slo den ut til den første av tre cornere på rad, som gjorde at Janni Thomsen måtte løpe fra side til side og slå flere cornere på rad. Den siste var en innøvd variant ut i feltet til Thea Bjelde, men hun nådde akkurat ikke ballen.

Bjelde ga Vålerenga ledelsen

Fem minutter senere var det Karina Sævik sin tur til å være centimetere unna å kunne sende VIF i ledelsen på corner, da Stabæk-keeper Sunniva Skogland kom fint ut og kastet seg over ballen. Kvarteret var spilt da Sævik var på farten igjen. Innlegget hennes ble fluktet videre til Janni Thomsen, som skjøt via en Stabæk-spiller og til ny corner, som det ikke ble noe av.

Vålerenga fikk endelig uttelling for presset etter 20 minutter, da Olaug Tvedten først prøvde å chippe ballen igjennom til Thea Bjelde. Den gikk via Elise Thorsnes og landet perfekt på foten til Thea Bjelde, som satte ballen i mål på en fin volley ned i hjørnet.

Det neste kvarteret jevnet det seg noe mer ut i banespillet, da Stabæk hevet seg litt. Fortsatt var det Vålerenga som var det førende laget, uten at det ble skapt spesielt mye. Ti minutter før pause snappet Elise Thorsnes en pasning i retning Stabæk-keeperen, og la den tilbake til spissmakker Sævik, men hennes forsøk ble reddet på vei inn mot mål.

Thea Bjelde gir VIF ledelsen 1-0 i generalprøven mot Stabæk lørdag. (Pål Karstensen)

Sævik doblet VIFs ledelse før pause

Like etter fikk Stabæk sin første sjanse for kampen, da Melissa Bjånesøy ble spilt igjennom. I hard konkurranse mot VIFs forsvarsbauta Stine Ballisager Pedersen, klarte Bjånesøy ikke å få til en god nok avslutning, som gikk rett på VIFs sisteskanse Jalen Tompkins.

Et par minutter før pause viste Elise Thorsnes på ny sin fotballforståelse, da hun luktet nok et tilbakespill mot Stabæk-keeperen og fikk presset Skoglund nok til at hennes klarering gikk rett i beina på Karina Sævik. Hun hadde så svært få problemer med å trille ballen i det åpne buret, og dermed ledet Vålerenga 2-0.

Minuttet før pause fikk Sævik muligheten til å bli tomålsscorer, da hun vant ballen inne i Stabæks fem-meter, snudde seg rundt og skjøt. Skuddet gikk dessverre for Sævik midt på keeper, og angrepsspilleren skrek ut i frustrasjon etter den misbrukte muligheten. Stabæk fikk to cornere på overtid, men klarte ikke å utnytte dem, og dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 2-0 til Vålerenga etter en meget solid omgang av VIF-damene.

Elise Thorsnes og Karina Sævik jubler etter sistnevntes 2-0-scoring, som ble skapt etter godt presspill av makker Thorsnes. (Pål Karstensen)

Bjelde scoret sitt andre for dagen

Vålerenga gjorde tre bytter i pausen, deriblant et keeperskifte, men de første minuttene etter hvilen fortonet seg på samme vis som før pausen. VIF-damene hadde stålkontroll bakover, og var det laget som hadde mest ball og jaktet på åpninger i motstanderens forsvar.

Omgangens første store mulighet kom etter sju-åtte minutters spill. Linn Vickius brøt ballen høyt inne på Stabæks banehalvdel og spilte vegg med Karina Sævik, før hun prøvde å sende ballen i lengste hjørne. Skuddet var ikke helt bra nok, og Stabæks keeper reddet. Det gjorde hun også da Thorsnes kom alene med henne like etter.

Drøye ti minutter etter pause kom dagens tredje scoring, og nok en gang var det Thea Bjelde som fikk æren av å sette ballen i mål. Ylinn Tennebø gjorde første et strålende forarbeid, der hun klarte å komme seg ned til dødlinjen og slå 45 grader ut. Der sto Bjelde mutters alene, og satte kontant inn sitt andre for dagen.

VIF-bom på åpent mål og redusering

VIF gjorde to bytter etter timen, og Mawa Sesay var blant dem som kom inn. Stortalentet viste seg fram umiddelbart, da hun rundet keeper og så ut til å kunne trille inn 4-0, men i stedet for å la ballen trille inn i mål prøvde hun seg på et nytt touch og dermed gikk ballen på uforklarlig vis ikke i mål.

De første 25 minuttene for Guro Pettersen var særdeles hendelsesfattige i VIF-buret, men 20 minutter før slutt fikk også landslagskeeperen vist seg fram med en fin redning. De to påfølgende cornerne ble ikke spesielt farlige, men kvarteret før slutt kom det en redusering da Melissa Bjånesøy fra kanten av 16-meteren på nydelig vis la ballen i en bue rundt Pettersen og helt ute ved stolpen.

Et par minutter før slutt headet Olaug Tvedten inn det hun trodde var Vålerengas fjerde mål for kvelden, men det ble annullert da hun var litt for tidlig inne på frisparket. Det hadde imidlertid lite å si, da Vålerenga kontrollerte inn til en fortjent 3-1-seier i oppkjøringens siste kamp.

Neste helg er det alså serieåpning, og da får Vålerenga besøk av Arna-Bjørnar lørdag 25. mars 16.45.

Kampfakta:

Treningskamp, fotball

Vålerenga – Stabæk 3-1 (2-0)

Intility

Mål: 1-0 Thea Bjelde (20.), 2-0 Karina Sævik (42.), 3-0 Thea Bjelde (57.), 3-1 Mellisa Bjånesøy (76.)

Gule kort: Laura Pedersen, Vålerenga. Selma Pettersen, Smilla Vallotto, Stabæk.

Vålerenga (3-5-2): Jalen Tompkins (Guro Pettersen fra 45.) – Ingibjörg Sigurdardottir, Stine Ballisager Pedersen (Andrine Tomter fra 46.), Laura Pedersen – Janni Thomsen (Mari Nyhagen fra 61.), Thea Bjelde (Johanne Haug fra 87.), Linn Vickius (Emma Iversen fra 71.), Olaug Tvedten (Stine Brekken fra 46.), Ylinn Tennebø (Lina Klech fra 71.) – Karina Sævik (Mawa Sesay fra 61.), Elise Thorsnes.

