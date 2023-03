Effektive Skeid lærte av cup-tapet

NORDRE ÅSEN (Dagsavisen): Disse to lagene møttes som kjent i kvalifiseringen for OBOS-ligaen i fjor høst med sjokkresultatet 8–1 sammenlagt i Skeids favør. Hjemmekampen endte 6–0. Da det sto 5–0 var det selvsagt noen som ville ha en reprise.

Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!

– Men dette var ikke noen 5-0-kamp. Vi er heldige som ikke får noen baklengs og vi slipper til litt for mange sjanser, sier Skeid-trener Gard Holme til Dagsavisen, for å ta ned prestasjonen litt.

– Men dere er effektive, vi talte fem mål på sju målsjanser?

– Ja, men vi er ikke like effektive i den nest siste pasningen. Der ønsker jeg meg mer presisjon, sier han.

Opprykksfavoritt

Dagen før var det snø og vind og sludd og slaps som preget Nordre Åsen. Da denne treningskampen starter var det sol og irrgrønn kunstgressbane som møtte oss.

Mars er værmessig like spennende som en oppkjøring for ethvert fotballag.

Arendal er ansett som en av opprykksfavorittene i 2. divisjon der de møter blant andre Lyn, Grorud og Kjelsås. Så det er bare å vende seg til Osloturer.

De hadde bare ett tap i treningskamper før de kom til Nordre Åsen, 0–1 for Sandnes Ulf, laget Skeid serieåpner mot borte 10. april.

[ Marcus Melchior i Trikkeliga-podkast: Vil foran KFUM Oslo ]

Kamp om plassene

Skeid kom fra 1–3 tapet for Molde i cupen og startet uten de vanlige førstevalgene Marcus Melchior, Bendik Rise og Johnny Buduson. Men Skeid har styrket stallen og har nå gode alternativer på de fleste plassene.

– Kampen mot Molde (tap 1-3) var et lite temposjokk for mange av spillerne, så noen trengte mer hvile enn andre. Men det var en lærerik opplevelse, sier Gard Holme.

Erik Nordengen har vært solid i mange av treningskampene og sendte noe som så ut som et innlegg, men som spratt oppå tverrliggeren tidlig i kampen.

Skeid presset høyt og kom på gjentatte visitter inn i Arendals straffefelt.

Ledermålet kom etter et snaut kvarter da nysignerte Kristoffer Hoven var på rett plass til rett tid. Målgivende kom fra en aktiv Henning Tønsberg Andresen ute på venstrekanten. Hoven fikk pirket balen inn fra sju meter bak Arendal-keeper Jonas Brauti. Sistnevnte var KFUM-keeper i fjor der han fikk 26 kamper.

Snøfonnene var høye rundt banen i en kamp der Skeid tidvis presset høyt. (Reidar Sollie)

Store sjanser til Arendal

Arendal utfordret Skeid-forsvaret kraftig etter en halvtimes spill. Først ble Sander Lille-Løvø frispilt i bakrom, men satte ballen utenfor alene med keeper. Få minutter senere fikk han sjansen igjen da han kom i stor fart bakfra, men satte den presise pasninger hardt over. Begge sjansene ble skapt på høyresiden.

Men omgangens luring var David Hickson da han doblet ledelsen tre minutter før pause. Den offensive venstrebacken kom seg inn i feltet og dro av tre motspillere før han fikk vippet ballen forbi Brauti.

Etter pause kom blant andre Johnny Buduson inn på topp, Hayder Altai på stopperplass og Bendik Rise på midten. Alle var involvert da Skeid hamret inn tre scoringer til.

Bendik Rise la corneren som Johnny Buduson kontant headet i nettet, neste corner fra motsatt kant var det Hayder Altai som var høyest på før Johnny Buduson avsluttet moroa med et hardt skudd fra 17 meter etter opplegg fra Ousmane Diallo.

Det hører med til historien at Arendal hadde et skudd i tverrliggeren og at Skeid-keeper Lars Kvarekvål leverte en høykvalitets reaksjonsredning på et annet skudd.

Neste treningskamp er mot Lyn på Nordre Åsen kommende onsdag.

[ Skeid henter spiller med Eliteserie-erfaring ]

---

FAKTA

Treningskamp menn lørdag:

Skeid – Arendal 5–0 (2–0)

Nordre åsen: Ca. 100 tilskuere

Mål: 1–0 Kristoffer Hoven (13), 2–0 David Hickson (42), 3–0 Johnny Buduson (65), 4–0 Haider Altai (75), 5–0 Johnny Buduson (85)

Skeid startet slik: Lars Kvarekvål – Anders Johansen, Per Magnus Steiring (Hayder Altai fra 46), Fredrik Flo, David Hickson (Sulayman Bojang fra 60) – Erik Nordengen, Ulrich Ness (Torje Naustdal fra 60), Fredrik Vinje (Bendik Rise fra 60), Florind Lokaj, Henning Andresen (Maxwell Effiom fra 46) – Kristoffer Hoven (Johnny Buduson fra 46).