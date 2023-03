Vålerenga slo tilbake etter Godsets snuoperasjon og tok seieren

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Jørgen Isnes tok med seg sitt Strømsgodset til en oppvarmet Intility-matte som holdt godt unna for snøen som hadde kommet døgnet før. Den tidligere Kåffa-treneren har ledet Godset i seks treningskamper før fredagens oppgjør, og står med tre seiere, to tap og en uavgjort.

Vålerenga har på sin side spilt sju treningskamper så langt, i det som har vært en ganske blandet oppkjøring for Dag-Eilev Fagermos menn. Det har blitt fire seiere, to tap og en uavgjort så langt. For nøyaktig én uke siden ble Fredrikstad slått 1-0 her på Intility, etter scoring av Magnus Bech Riisnæs, som fikk fornyet tillit fra start mot Godset.

Det gjorde også Seedy Jatta, som startet på topp foran Torgeir Børven. Klubbens nye stopperpar fikk også vist seg fram for første gang, da Henrik Heggheim gjorde sin VIF-debut ved siden av landslagsuttatte Stefan Strandberg. Det var derimot ingen Vitinho i troppen mot Godset, etter at brasilianeren fikk debuten mot FFK.

Holm ga VIF pangstart

Allerede etter to minutters spill gikk Vålerenga opp i ledelsen, etter at tidligere Kåffa-spiller Fredrik Kristensen Dahl hadde laget frispark ute på høyrekanten. Simen Juklerød la inn, og ballen ble stusset bakover i feltet, til Odin Thiago Holm. Midtbanespilleren fikk stå helt alene, og hadde ingen problemer med å sende VIF i ledelsen.

Etter Vålerengas pangstart jevnet det seg veldig ut, og Strømsgodset fikk litt mer kontroll på ballen og begynte å spille sitt spill. Den første halve omgangen skjedde det fint lite, med mest spill på midten og en stillingskrig der ingen av lagene skapte stort. Godset fikk noen skuddmuligheter rundt 20 minutter, men begge ble blokkert.

Sånn fortsatte det egentlig den første halvtimen, uten at så mye skjedde. Seedy Jatta var akkurat litt for sen på et innlegg, og Daniel Håkans ble lagt i bakken uten at dommer Espen Eskås blåste. Ti minutter før pause kom Godset på et angrep langs venstresiden, som ble sklidd ut til corner av Heggheim.

Odin Thiago Holm gir Vålerenga ledelsen etter bare to minutters spill mot Godset. (Pål Karstensen)

To kjappe fra Godset snudde kampen

Den påfølgende corneren ble slått inn på første stolpe, og i duell med flere VIF-spillere og keeper Magnus Sjøeng vant Gustav Valsvik hodeduellen og fikk presset inn utligningen i snøværet. Et par minutter senere radet Godset opp med nok et godt angrep, som førte til at ballen ble slått 45 grader ut til Jostein Ekeland, som fra omtrent straffemerket fikk verdens enkleste jobb med å sette ballen i mål.

Isnes’ menn tok gradvis litt over spillet mot slutten av omgangen, og etter de to kjappe målene var det Godset som hadde det meste av ballen. Vålerenga kom ikke godt nok opp i presset, som gjorde at Godset fikk god tid til å spille ball inne på egen banehalvdel før prøvde å finne gjennombruddspasningene inn bak VIF-forsvaret.

Vålerenga hevet seg litt inn mot pause, men klarte ikke å skape noen store sjanser. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 1-2 til Strømsgodset, etter at Vålerenga var best i starten og scoret allerede etter to minutter. Men som forrige gang Holm scoret på dødball i starten av kampen borte mot KBK, snudde motstanderlaget kampen.

Strømsgodset snuddde kampen mot Vålerenga med to kjappe mål mot slutten av den første omgangen. (Pål Karstensen)

Strand utlignet med kanonskudd

Vålerenga gjorde to bytter i pausen, da Seedy Jatta og Mohamed Ofkir gikk av og Torgeir Børven og Jacob Dicko Eng kom inn. Sistnevne skapte en mulighet for Henrik Bjørdal allerede etter ett minutt eller to etter pause, da Dicko Eng slapp ballen nydelig på et flott løp fra Bjørdal, men vinkelen ble litt for spiss til at han fikk lurt ballen inn.

Vålerenga tok mer tak i det etter pause, og hadde veldig mye ball de første ti minuttene etter hvilen. Med unntak av Bjørdals halvsjanse, ble det ikke skapt stort, og i stedet var det Godset som fikk omgangens første store mulighet. Gjestene bet seg fast etter en corner, og til slutt fikk målscorer Ekeland vippet ballen inn til Jonatan Braut Brunes, som headet ballen utenfor fra ganske kloss hold.

Petter Strand og Fredrik Oldrup Jensen kom inn etter timen spilt, og etter bare et par minutter på banen kom utligningen fra førstnevnte. Stefan Strandberg slo en strålende ball i bakrom på Daniel Håkans, som fikk kontroll på ballen og la den ut til Strand. Han ladet kanonen og banket den via stolpen og inn. Nydelig skudd.

Sjøeng-assist da Dicko Eng avgjorde

Noen minutter etter utligningen fikk Godsets Thomas Grøgaard en kjempemulighet, da ballen falt til han inne i VIF-boksen. Godset-forsvareren fikk til et godt skudd, men Magnus Sjøeng gjorde en strålende redning. Og VIF-keeperen var ikke ferdig med det, siden han var helt avgjørende da VIF tok ledelsen kvarteret før slutt.

Sjøeng slo nemlig en strøken ball fra egen fem-meter som tok Godset-forsvaret helt på senga, og plutselig var Jacob Dicko Eng alene med keeper. Unggutten tok med ballen rundt Viljar Myhra og sendte Vålerenga tilbake i ledelsen etter at en snuoperasjon som tok ti minutter.

Jacob Dicko Eng holdt hånda i været og takket keeper Magnus Sjøeng for hans målgivende pasning på 3-2-målet. (Pål Karstensen)

Marcus Mehnert dro seg inn fra sin kantposisjon, og prøvde å curle ballen i det lengste hjørnet med sju-åtte minutter igjen. Heldigvis for VIF og Sjøeng snek ballen seg utenfor den lengste stolpen. Strømsgodset pushet på for nok en utligning de siste minuttene, men Vålerenga spilte klokt og dro i land seieren.

Neste treningskamp for Vålerenga nå er neste lørdag, mot Häcken i Göteborg.

---

Kampfakta:

Treningskamp, fotball

Vålerenga – Strømsgodset 3-2 (1-2)

Intility

Mål: 1-0 Odin Thiago Holm (2.), 1-1 Gustav Valsvik (35.), 1-2 Jostein Ekeland (38.), 2-2 Petter Strand (64.), 3-2 Jacob Dicko Eng (74.)

Gule kort: Lars Christopher Vilsvik, Strømsgodset.

Dommer: Espen Eskås

Vålerenga (4-3-3): Magnus Sjøeng – Vegar Eggen Hedenstad, Henrik Heggheim, Stefan Strandberg, Simen Juklerød (Leonard Zuta fra 31.) – Henrik Bjørdal (Petter Strand fra 60.), Odin Thiago Holm (Fredrik Oldrup Jensen fra 60.), Magnus Bech Riisnæs – Mohamed Ofkir (Jacob Dicko Eng fra 46.), Seedy Jatta (Torgeir Børven fra 46.), Daniel Håkans (Filip Thorvaldsen fra 78.)

---