Dro fram VIFs hemmelige våpen: – Synes jeg skyldte laget et mål

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Selv om det både har snødd voldsomt og nå blitt til slush, var det fine spilleforhold på Intility da Vålerenga fikk besøk av Strømsgodset til nok en fredagskamp ved lunsjtider.

Denne gang gikk Vålerenga tidlig i tet etter scoring fra Odin Thiago Holm, men trenden fra de tidligere treningskampene holder seg likevel. Godset tok mer og mer over, snudde kampen og ledet til pause.

– Også i dag leverer vi en første omgang som ikke er god nok. Vi scorer riktignok på en tidlig dødball, men har ikke så mange sjanser utenom det. Så er jeg litt uheldig i feltet på det første baklengsmålet, som rett og slett er for pinglete av meg. Det gjør at vi kommer bakpå igjen til pause, før vi ser et helt annet lag komme ut etter hvilen og levere nok en god andre omgang, sier VIF-keeper Magnus Sjøeng til Dagsavisen.

Vålerenga kom bakpå igjen

Vålerenga har slitt med å komme godt i gang i flere av treningskampene så langt i år, og ofte havnet bakpå i kampene, men levert solid etter pause. Det er en trend som bekymrer.

– Det er et veldig godt poeng, da vi har havnet bakpå i mange av kampene så langt i år og ikke spilt godt nok før pause. Det er noe vi må være oppmerksomme på og gjøre noe med inn til seriestart, for det holder ikke i Eliteserien. Vi må være på når fløyta går, for hvis vi leverer som vi har gjort til nå kan kampene være avgjort til pause. Det er noe vi må ta innover oss, og alle må gå i seg selv for å finne ut hva de må gjøre for å være klare når fløyta går, forteller Sjøeng.

Etter det tidlige målet fra Odin Thiago Holm, der VIF-juvelen fikk ballen midt inne i Godset-feltet etter en dødball fra Simen Juklerød og ikke hadde noen problemer med å dytte inn 1-0, kom gjestene fra Drammen mer inn i kampen. Gustav Valsvik slo Sjøeng i duellen som førte til 1-1, før Jostein Ekeland sendte Godset i føringen etter et godt angrep som førte til en pasning 45 grader ut til Ekeland som kunne bredside ballen i hjørnet.

– Vi har variert en god del i prestasjonene så langt i oppkjøringen. Det gjør vi også i dag, som gjør at vi til slutt taper 3-2. Det er mye jeg var fornøyd med ellers, da vi scorer flotte mål, men så er det også noen baklengsmål vi mål eliminere, sier Strømsgodset-trener Jørgen Isnes til Dagsavisen.

Sjøeng tar selvkritikk: – Burde dominere i feltet

Som i de andre treningskampene på Intility denne sesongen, tok Vålerenga mer tak i banespillet og tok over kampen etter pause. Petter Strand scoret med et nydelig langskudd et par minutter etter han kom inn, etter en lang ball i bakrom fra Stefan Strandberg til Daniel Håkans som fikk lagt tilbake til Strand.

Den samme oppskriften ble fulgt da Jacob Dicko Eng avgjorde kvarteret før slutt. Igjen var det en lang ball i bakrom, denne gang fra Magnus Sjøeng, som gjorde at Dicko Eng kunne runde Godset-keeper Viljar Myhra. Det gjorde også godt for Sjøeng, som følte han ga vekk et mål tidligere i kampen, da Godset utlignet til 1-1.

– Jeg blir for passiv og avventende når innlegget kommer, slik at jeg rett og slett feilberegner ballbanen. Det fører til at Godset-spilleren kommer før meg på ballen og scorer. Det er utrolig dårlig av meg, og noe jeg må luke bort. Jeg er såpass svær at jeg ikke burde ha noe problem med å dominere i feltet, så det er rett og slett ikke godt nok, sier Sjøeng og fortsetter:

– Etter det følte jeg at jeg skyldte laget et mål, og det er ingen god følelse. Derfor var det veldig godt å se at Dicko tok vare på pasningen min og satte den ballen i mål, forteller Sjøeng.

Jacob Dicko Eng holdt hånda i været og takket keeper Magnus Sjøeng for hans målgivende pasning på 3-2-målet. (Pål Karstensen)

To nye baklengs: – Må steppe litt opp

Med hurtige kanter på begge sider, og en Seedy Jatta i midten, er det om ikke annet stor bakromstrussel fra Vålerenga i årets sesong. Mindre ble det ikke da Dicko Eng kom inn, og Sjøeng sier at de lange ballene i bakrom fra det bakre leddet er et våpen VIF har øvd litt på i løpet av vinteren.

– For min del er det nok en kombinasjon at jeg har øvd en del på å slå de type ballene, og at jeg i dag så at motstanderne sto ganske høyt utover i den andre omgangen. Når lag står så høyt vet jeg at jeg har nok trøkk i beina til å slå de type ballene inn i bakrom, så hvis vingene da er klare for å løpe er det noe vi må utnytte for det det er verdt, mener VIF-keeperen.

Igjen måtte han se to baller gå inn bak seg, og med det har Vålerenga sluppet inn elleve mål på åtte kamper. Det har vært mye bekymring for Vålerengas bakre rekker så langt i oppkjøringen, og at laget er litt for ungt.

– Det er ingen tvil om at unggutta må steppe litt opp for at det skal bli en bra sesong, og at vi i samarbeid med de mer erfarne gutta som Stefan (Strandberg) og Vegar (Eggen Hedenstad) må finne et godt samarbeid. Vi unggutta må også bli mer modne ,og ikke gjøre så mange av de dumme valgene vi kanskje har hatt en tendens til å gjøre, men det er stort potensial i laget og jeg synes vi har gode muligheter til å gjøre det bra i år, avslutter Vålerengas bakerste mann.

Kampfakta:

Treningskamp, fotball

Vålerenga – Strømsgodset 3-2 (1-2)

Intility Arena

Mål: 1-0 Odin Thiago Holm (2.), 1-1 Gustav Valsvik (35.), 1-2 Jostein Ekeland (38.), 2-2 Petter Strand (64.), 3-2 Jacob Dicko Eng (74.)

Gule kort: Lars Christopher Vilsvik, Strømsgodset.

Dommer: Espen Eskås

Vålerenga (4-3-3): Magnus Sjøeng – Vegar Eggen Hedenstad, Henrik Heggheim, Stefan Strandberg, Simen Juklerød (Leonard Zuta fra 31.) – Henrik Bjørdal (Petter Strand fra 60.), Odin Thiago Holm (Fredrik Oldrup Jensen fra 60.), Magnus Bech Riisnæs – Mohamed Ofkir (Jacob Dicko Eng fra 46.), Seedy Jatta (Torgeir Børven fra 46.), Daniel Håkans (Filip Thorvaldsen fra 78.)

