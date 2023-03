Her er VIFs nye stopperpar: – Han er jo Norges beste

VALLE (Dagsavisen): Henrik Heggheim ble denne uken hentet inn på lån til VIF fra danske Brøndby. Avtalen er i utgangspunktet et korttidslån fram til sommeren. Men 21 år gamle Heggheim åpner for å forlenge oppholdet på Valle.

– Ja, det tror jeg. I utgangspunktet er det et korttidslån, men så får vi se hva som skjer etter sommeren. Men jeg lukker ingen dører, sier han til Dagsavisen.

Heggheim, som mener Vålerenga «absolutt» bør sikte mot topp tre i Eliteserien, mener nivået er høyt på trening. Han sier han allerede trives i klubben og i Oslo.

Henrik Heggheim har funnet seg til rette i Vålerenga på kort tid. (Jørn H. Skjærpe)

Vålerenga-treneren forklarer

Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo forklarer tanken bak å hente rogalendingen fra danskene.

– Vi hadde åtte forskjellige midtstopperpar i fjor, og da vi solgte Brynjar Bjarnason til HamKam nylig satt vi igjen med bare tre rene stoppere. Så kan vi jo bruke Fredrik Oldrup Jensen der også, som jeg har nevnt tidligere. Men når muligheten nå dukket opp for å hente en god midtstopper i Henrik Heggheim på lån, som er et klart førstevalg på U21-landslaget, vil det styrke den lagdelen. Vi skal spille veldig mange kamper fram til 1. juli, sier Fagermo til Dagsavisen.

– Det er ingen opsjon på kjøp. Var det noe dere ønsket?

– Det tror jeg ikke vi hadde fått til. Han er nok i planene videre hos Brøndby.

Dag-Eilev Fagermo på Vålerenga-trening. (Jørn H. Skjærpe)

– Blir det han og Stefan Strandberg som stopperpar nå?

– Det blir i hvert fall de to mot Strømsgodset nå, ja, svarer Vålerenga-treneren.

Heggheim gleder seg til å spille sammen med landslagsveteranen Strandberg.

– Vi har fungert bra sammen på trening nå, og Stefan er jo Norges beste stopper. Jeg har mye å lære av ham. Han er en veldig hyggelig fyr også, så det hjelper, smiler 21-åringen.

Unge VIF-stoppere

Trener Fagermo roser Heggheims kvaliteter som spiller.

– Henrik har spilt stopper på høyt nivå i Viking tidligere, og ikke minst i Brøndby. Han har ganske mange kamper på høyt nivå for sin alder, og dermed ganske mye erfaring. Så har han fart og er veldig bra med ballen, noe som er viktig når vi styrer mange av kampene.

Henrik Heggheim på Vålerenga-trening. (Jørn H. Skjærpe)

– Vil du hente inn en annen stopper i sommer?

– Det er for tidlig å svare på. Både Aleksander Hammer Kjelsen og Aron Kiil Olsen er unge og uten eliteserieerfaring. Vi må jo håpe de vokser mer og mer, og at de blir mer og mer klare. Men uansett så må vi ha en viss dekning og konkurranse, sier Fagermo.

VIF-treneren ser fram til fredagens oppgave mot Jørgen Isnes og Strømsgodset hjemme på Intility Arena.

– Vi sikter mot et enda mer toppet lag. Forhåpentligvis får vi jobbet både med forsvars- og angrepsspillet. Vi slapp ikke inn mål mot Fredrikstad (1-0-seier) sist, og hadde ballen 80 prosent av tida. Det kan bli en del sånne kamper. Det skal bli spennende å se Godset, men de spiller også en defensiv formasjon. Litt som FFK. Men vi må håpe at Godset kan gi oss litt mer trøbbel defensivt enn FFK, slik at vi ikke bare ligger og spiller veldig mye på motstanders halvdel, sier Fagermo.

Trøbbel mot Häcken?

Snart skal en rekke Vålerenga-spillere ut på landslagsoppdrag, noe som vil gjøre treningshverdagen mer utfordrende et par uker etter Strømsgodset-kampen.

– Vi skal spille treningskamp mot svenske Häcken neste helg, men kan faktisk få et problem med å stille lag. Men Häcken ville veldig gjerne ha denne kampen. Og jeg skjønner det, for det er vel den siste kampen deres før seriestart. Det kan faktisk hende at vi må låne spillere av Hacken der. Det er veldig spesielt med så mange spillere vekke i 14 dager som det vi får. På den annen side så er det veldig positivt at vi har så mange landslagsspillere, sier Fagermo og tilføyer:

– Det er ingen i Norge som har en så spennende og talentfull stall som Vålerenga. Vi har kanskje ikke det beste laget, det skal jeg ikke si at vi har, men når det kommer til potensialet i Vålerenga nå er vi best i Norge.

Dag-Eilev Fagermo er spent på kabalen mot svenske Häcken neste uke. (Jørn H. Skjærpe)

