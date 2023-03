Skeid henter spiller fra Eliteserien: – En skikkelig vinnerskalle

Det melder Haugesund og Skeid om tirsdag.

22-åringen har vært halvannet år i Haugesund. I fjor spilte han sju kamper i Eliteserien. Kun to ganger var han med fra start. Resten av sesongen var han på lån i Oslo-klubben Grorud.

– Jeg ble kjent med Johan Gjønnes Nilsen i fjor da jeg var på lån i Grorud, og når muligheten kom i Skeid var jeg egentlig ganske klar for å bli del av laget. Jeg fulgte jo tett med på hva Skeid gjorde i fjor høst da jeg spilte for Grorud, og synes at det er noe spennende på gang i klubben som jeg vil være del av, sier Naustdal til Skeids hjemmesider.

Til tross for sin unge alder, har Naustdal allerede skaffet seg over 100 kamper i Obosligaen, Eliteserien og 2. divisjon. I tillegg til Grorud og Haugesund, har han også spilt for Strømmen og barndomsklubben Florø.

– Torje er en god balanserende midtbanespiller. Med han inn er vi sikre på å løfte kvaliteten vår på trening og i kamp. Ikke minst er han en skikkelig vinnerskalle med gode referanser på dette nivået over tid, sier Skeid-trener Gard Holme.

