Valgkaos i Vålerenga, men Ørbeck Sørheim gjenvalgt

VALLE (Dagsavisen): Vålerenga havnet i en kaotisk situasjon da valgkomiteen i klubben ville ha en ny styreleder, men som ikke var valgbar på årsmøtet mandag kveld.

Sittende styreleder Tuva Ørbeck Sørheim hadde ikke trukket seg, men var ikke ønsket av valgkomiteen. Derimot hadde valgkomiteen innstilt på Jørgen Jalland som ny styreleder, men han har vært VIF-medlem for kort tid til å kunne bli valgt før 10. april.

Valgfloke

Årsmøtet brukte lang tid på hvordan floka skulle løses. Mange VIF-spillere, inkludert kaptein Stefan Strandberg, fulgte det langvarige årsmøtet fra bakerste benk.

Her ble det mye tilleggstid da valgkomiteens arbeid ble kraftig kritisert.

En av dem var Hallstein Bjercke:

– Det virker fryktelig rart at man ikke har klart å finne en kandidat som er valgbar blant medlemmene i klubben. Dere har ikke klart å lag en innstilling til dette møtet. Det var jobben deres. Det holder ikke, sa Venstre-politikeren som også er VIF-medlem.

Valgkomiteens leder, Klanens tidligere talsmann Gjermund Northug, beklaget situasjonen, men understreket at de hadde brukt veldig lang tid på prosessen før de innstilte den tidligere VIF-spilleren Jørgen Jalland som ny leder.

Men han kunne altså ikke velges før 10. april.

Fikk støtte

Tidligere styreleder Thomas Baardseng snakket varmt om at Tuva Ørbeck Sørheim måtte gjenvelges.

Jørgen Jalland fikk etter mye om og men si noen ord,

– Jeg ble kontaktet av valgkomiteen i oktober i fjor med spørsmål om jeg ville bidra i Vålerenga Fotball. Jeg har spilt i Vålerenga i to perioder. Jeg hadde en profesjonell fotballkarriere i ti år, fortalte Jørgen Jalland til årsmøte.

– Jeg mener selv at jeg har både sportslig og økonomisk bakgrunn til å gjøre en jobb her.

42 millioner minus

Da måtte også Tuva Ørbeck Sørheim ta ordet og forklare hvordan styret hadde jobbet og hvor mye hun har lært de to årene hun har sittet i styret.

– Et fotballstyre må jobbe langs veldig mange akser, også politisk. Vålerenga er på riktig kurs selv om underskuddet i fjor var stort. Men det var et kontrollert underskudd, sa hun til årsmøtet som godkjente underskuddet på 42,8 millioner som klubbens AS (indirekte investor Tor Olav Trøim) tar seg av.

Men da årsmøtet endte med å stemme over om de måtte ha et ekstraordinært årsmøte i april for å velge ny leder, sa hun klart fra at der ville hun ikke stille.

Omsider ble det skriftlig avstemning om man skule ha ekstraordinært årsmøte. Svaret ble nei. Og da var Tuve Ørbeck Sørheim eneste kandidat på valg.

Og hun ble valgt for to nye år.

Som vanlig glimret Trøim med sitt fravær fra klubben han i praksis er økonomisk livredder for.

Vålerengas avtale med aksjeselskapet varer til 2028, da håper klubben å stå på egne bein.