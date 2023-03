Skeid med et helhjertet forsøk mot Molde: – Det er jo soleklart straffespark

LSK-HALLEN (Dagsavisen): Så langt i år har Marcus Melchior deltatt i en internkamp, og spilt 25 minutter mot et lag fra Kirgisistan, og det var hele kampgrunnlaget han hadde før møtet med Molde. Det var det ikke lett å se, da Melchior plukket opp der han slapp i fjor og leverte meget gode 45 minutter inne i LSK-hallen søndag.

– Grunnlaget er ikke det beste, så jeg merker det, men det var utrolig kjekt å spille en ordentlig fotballkamp igjen. Jeg har savnet det å spille foran Skeid-Oksene, så det var godt å se at så mange av dem tok turen, forteller Melchior til Dagsavisen.

– Mener straffen var soleklar

Etter 18 minutters spill ga han sågar Skeid-ledelsen, etter et fint gjennomspill fra Johnny Buduson.

– Det handlet mye om å holde tålmodigheten, og ikke stikke inn i det rommet for tidlig. Jeg har trent mye på de situasjonene da jeg kommer alene med keeper på trening, så i kampen nå var det bare å hente fram det samme som jeg har gjort på trening. Det å kunne løpe bort til Oksene og feire scoring mot Molde var en fantastisk følelse, forteller Melchior.

Molde utlignet umiddelbart, men like før pause skjedde det som ble kampens store snakkis. Melchior kom seg igjen inn i 16-meteren etter et veggspill med Maxwell Effiom, før han ble løpt ned av en Molde-spiller. Uten at kampens dommer Svein Tore Sinnes dømte straffespark av den grunn.

– Jeg mener den er soleklar. Etter kampen snakket jeg med dommeren, og han sa til meg at han så kontakten, men valgte å ikke dømme fordi han mente Molde-spilleren ikke gjorde det med vilje. Det synes jeg blir litt for tynt, da jeg hadde nådd den ballen og kommet meg igjennom. Så det burde vært klink straffe, mener Melchior.

Mener straffen kunne blitt avgjørende

Ikke overraskende er også Skeid-trener Gard Holme enig i det.

– Fra Skeid-benken så det ut som klar straffe, men så er vi kanskje ikke helt objektive heller. Vi ville selvsagt hatt straffe på den, men det er sånt som skjer. Vi trenger de marginale avgjørelsene med oss om vi skal klare å få noe med oss fra en sånn kamp, men det er klart at en straffe til oss på 1–1 hadde hatt mye å si, sier Holme.

Melchior mener det kunne blitt helt avgjørende for kamputfallet.

– Det hadde vært veldig stor forskjell på å gå inn med ledelse like før pause eller ikke. Det er skuffende at vi ikke klarte å holde på konsentrasjonen og slapp inn med en gang, men etter det følte jeg vi kom inn i det igjen. Hvis vi hadde fått den straffen, og gått inn med ledelsen, måtte de ha scoret to etter hvilen. Det hadde gitt oss mye tro og energi, så med det målet kunne mye sett annerledes ut. Derfor er det veldig frustrerende, sier han.

– Må ha de marginene med oss

Holme er ikke like sikker på det, men sier uansett at det er mye positivt for Skeid å ta med seg. Selv om det ble tap.

– Vi har også et par situasjoner i andre omgang, der de bokser ned Per Magnus Steiring og en oransje takling midt på banen av en spiller som handser etter det. Når jeg ser situasjonene, ser jeg dem med veldig rødt blikk, så jeg skal ikke si at det var klink straffe eller at vi fortjente noe mer, men det er klart at vi må få de situasjonene med oss om vi skal ha noen sjanse, sier Holme og fortsetter:

Skeid-stopper Per Magnus Steiring fikk seg et ordentlig slag av Molde-keeper Jacob Karlstrøm, som gikk opp med en albue. Det endte med at Steiring måtte byttes ut. (Vidar Ruud)

– Vi er skuffet nå, men får se sånn på det at vi leverte en god prestasjon. Når vi får det her litt på avstand, så er det mye bra å ta med seg. Vi får gode referanser mot ett av de beste lagene i Norge, og så er det jo sånn at vi hadde booket treningskamp neste helg. Så vi hadde ikke lagt opp til å slå Molde, sier Holme og ler.

Nå fortsetter oppkjøringen for Skeid, som allerede til helga møter Arendal. Der blir det mer kamptrening for Melchior, som gikk av til pause i det som var et planlagt bytte.

– Vi bestemte at jeg måtte ta dette som en treningskamp, og tenke på progresjonen min. Vi hadde snakket om det på forhånd, så jeg visste at jeg måtte av til pause, men det er klart at det var litt surt å gå av før det skulle avgjøres, sier Melchior.

