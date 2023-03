Knudtzon imponert over Skeid: – Viser hvor gode de kan være

LSK-HALLEN (Dagsavisen): Han har hatt sine treningskamper og treningstimer inne i LSK-hallen Erling Knudtzon, som startet sin karriere i Ullern og Lyn, før han spilte åtte sesonger i Lillestrøm og nå har vært i Molde siden 2019. Søndag leverte han målgivende til Ola Brynhildsen da Molde slo tilbake etter Marcus Melchiors åpningsmål etter 18 minutter.

– Skeid viser hvor gode de kan være de med å ta ledelsen. Heldigvis responderte vi positivt og utlignet kjapt. Det er jeg glad for, hvis ikke kunne dette blitt langt mer ubehagelig, forteller Knudtzon til Dagsavisen etter kampslutt.

– Tok Skeid på fullt alvor

Det gikk nemlig ikke mange sekundene fra Melchior sendte Skeid i ledelsen, før Knudtzon fikk ballen på høyrekanten og la den inn til Ola Brynhildsen som headet inn 1-1. Det var også stillingen til pause, og etter hvilen skrudde Molde opp et hakk eller to og cruiset etter hvert inn til 3-1-seier og avansement.

– Skeid gjorde det veldig bra de, og kan være fornøyd med det de presterer. De tør å spille sitt eget spill, spiller seg fint ut bakfra og byr oss på enkelte problemer kampen gjennom. De er spesielt gode på kontringer, som de også i dag var veldig farlige på etter at vi gir dem noen muligheter til det fra våre egne cornere. Vi så dem på video før kamp, så vi visste hvor gode de kunne være, og jeg synes de leverte veldig bra, skryter Knudtzon.

Selv om Molde er regjerende cup- og seriemester, var det aldri snakk om noen undervurdering av Skeid.

– Vi tok dem på fullt alvor, og gjorde akkurat samme forberedelser som vi gjør til alle andre kamper. Vi visste at hvis vi har perioder der vi slakker av, så er Skeid fullt på høyde med oss og vel så det, så vi var forberedt på at vi kom til å få god motstand av Skeid. Det fikk vi også, sier Molde-veteranen og fortsetter:

– Nå er det ny sesong, og jeg vet ikke hvor bra Skeid kan prestere i år, men vi er stort sett vant til å være favoritter i alle kamper vi spiller hjemme i Norge. Vi vet at det å møte lag du skal være bedre enn i cupen er tøft, og vi har slitt mot svakere lag enn Skeid, så det var viktig å være fremme i skoene fra start av, sier Knudtzon.

Går for å vinne alt

Nå blir det kvartfinale for Molde mot Stabæk neste helg, mens Skeid fortsetter oppkjøringen med kamp mot Arendal.

– Det blir en tøff test også mot Stabæk, som er enda bedre enn det Skeid er. Etter det får vi litt mer tid til å prikke formen inn mot seriestart. Vi har ambisjoner om å vinne alle turneringene vi stiller opp i, og jeg synes vi ligger godt an med tanke på den oppkjøringen vi har hatt til nå, sier Knudtzon før han gikk bort for å snakke med gamle kjente på hans tidligere jaktmarker i Lillestrøm.

– Det er alltid fint å komme tilbake, og treffe gamle kjente. Jeg har tilbragt mye tid inne i denne hallen, og spilt min andel av treningskamper her. Det er litt annerledes enn det vi er vant med, og fotball skal jo helst spilles utendørs, men samtidig må vi også ta høyde for at vi bor i Norge. Det gjør at de fleste spillere er vant til å trene og spille innendørs, og i LSK-hallen er det en fin og jevn bane som gir forutsigbare forhold. Da kan vi ikke klage, avslutter Knudtzon.

