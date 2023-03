Hat trick av Sævik da VIF-damene spilte 3-3

Karina Sævik burde blitt matchvinneren denne søndagen etter tre smarte scoringer, men i siste spilleminutt utlignet Rosenborg i denne topptesten foran seriestarter 25. mars.

Kampen ble spilt i Salmarhallen i Steinkjer.

Den første scoringen kom etter et drøyt kvarter da Sævik tok med seg ballen i løpet, passerte en forsvarsspiller og satte ballen i hjørnet.

Scoringen var fortjent etter en fin VIF-åpning på kampen.

Felicia Rogic er en av årets VIF-nykommere og hun markerte seg med sin kreativitet. Få minutter etter den første scoringen fikk vi se hennes påfunn, hun dro av to RBK-spillere og la et presist innlegg til Sævik som på direkten sikkert satte Vålerengas andre scoring.

VIF-jentene dominerte resten av omgangen, Rogic trodde også hun hadde scoret, men den ble annullert for offside.

Etter hvilen er Rosenborg mer aggressive og reduserer etter bare fire minutter. Det fører til et ganske massivt press fra trønderne og utligningen kommer etter mye kaos i feltet etter et hjørnespark. I denne perioden kunne Rosenborg også tatt ledelsen i kampen.

Men det er det Vålerenga og Karina Sævik som gjør. Han tar imot et langt oppspill bakfra, lurer av to motstandere og seter sin tredje via tverrliggeren. En sterk prestasjon av spilleren som nå framstår som Vålerengas farligste spiller.

I siste spilleminutt kommer Rosenborgs utligning da et langskudd endrer retning i en VIF-spiller og utmanøvrerer Guro Pettersen.

Toppseriens seriestart er lørdag 25. mars. Vålerenga møter Arna-Bjørnar på Intility, mens Rosenborg skal opp mot Stabæk på Koteng Arena





---

FAKTA

Treningskamp kvinner søndag:

Rosenborg – Vålerenga 3–3 (0–2)

Salmarhallen, Steinkjer.

Mål: 0–1 Karina Sævik (16), 0–2 Karina Sævik (19), 1–2 (49), 2–2 (58), 2–3 Karina Sævik (66), 3–3 (90)

Vålerenga: Guro Pettersen – Janni Thomsen, Ingibjörg Sigurdardóttir, Stine Ballisager Pedersen, Andrine Tomter – Ylinn Tennebø, Stine Brekken, Thea Bjelde – Olaug Tvedten, Karina Sævik, Felicia Rogic.

Innbyttere: Jalen Tompkins, Laura Guldbjerg Pedersen, Mari Nyhagen, Linn Vickius, Mawa Sesay, Emma Iversen, Elise Thorsnes.