VALLE (Dagsavisen): Riisnæs ble matchvinner da Vålerenga vant 1-0 i treningskampen hjemme mot Fredrikstad FK fredag. I samme kamp fikk Palmeiras-innleide Vitinho sin debut for Dag-Eilev Fagermos mannskap.

– Vitinho er en utrolig spennende spiller. Selvfølgelig er det en utfordring for ham å ikke forstå språket ennå, men han er en juvel, han. Jeg tror han kan bli ekstremt bra. Det er bare å være tålmodig, så tror jeg han vil ta Eliteserien med storm, sier Magnus Bech Riisnæs til Dagsavisen.

Vålerenga har mer å gå på

Selv har han også et stort mål om å få sitt VIF-gjennombrudd i 2023.

– Vi får da håpe på at det skjer. Jeg prøver så godt jeg kan hver dag, jeg vil bevise at jeg kan spille her, sier midtbanemannen.

Han forventer at mange lag vil gjøre det samme som FFK på Intility Arena denne sesongen – legge seg dypt og forsvare seg. Så hvordan skal Vålerenga håndtere det?

– Det blir bare å fortsette med det vi har jobbet med. Klarer vi å ha bra balltempo og vende spillet, så vil det komme åpninger. Da er det bare å benytte seg av dem. Da kommer målene. Og poengene, sier Riisnæs, som mener Vålerenga fortsatt kan og vil heve seg et par hakk før sesongstarten mot Aalesund 10. april.

Ros fra VIF-treneren

Lagkamerat Vitinho var selv fornøyd med sin debut i Vålerenga-drakt, der han fikk en halvtime mot FFK med et par nesten-scoringer.

– Jeg er veldig glad for å ha fått mine første minutter i Vålerenga-trøya, og synes det gikk ganske greit. Det var synd å ikke få min første scoring samtidig, men jeg håper å bidra med mål i kampene som kommer, sier Vitinho til Dagsavisen.

– Han trenger å bli kjent med oss og vi med ham. Der er vi foreløpig, sier trener Fagermo til Dagsavisen om brassen.

Fagermo roser matchvinner Riisnæs for prestasjonen mot FFK.

– Magnus kom til flere sjanser utenom målet. Han er målfarlig, og det er viktig. Det å ha målfarlige folk på midten har vi jobbet med i vinter, og Magnus er målfarlig, sier Vålerenga-treneren.

Kampfakta

Fotball, treningskamp menn

Vålerenga – Fredrikstad FK 1-0 (1-0)

Intility Arena, 300 tilskuere

Mål: 1-0 Magnus Bech Riisnæs (41)

Gult kort: Fredrik Oldrup Jensen, Vålerenga. Mikail Maden og Julius Magnusson, Fredrikstad.

Dommer: Ola Hobber Nilsen

Vålerenga (4-3-3): Magnus Sjøeng – Vegar Eggen Hedenstad, Fredrik Oldrup Jensen, Aaron Kiil Olsen (Aleksander Hammer Kjelsen fra 60.), Leonard Zuta – Petter Strand (Omar Bully fra 77.), Odin Thiago Holm, Henrik Bjørdal (Magnus Bech Riisnæs fra 4.) – Mohamed Ofkir, Torgeir Børven (Vitinho fra 60.), Jacob Dicko Eng (Daniel Håkans fra 77.)

