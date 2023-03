Her avgjør Riisnæs i Vitinhos VIF-debut

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Vålerenga jaktet en seier etter det tunge 1-3-tapet mot Brann forrige uke, og fredag ble det en knepen seier i kaldt, solfylt vær hjemme mot Fredrikstad foran 300 tilskuere. 18-åringen Riisnæs, som sikter mot sitt gjennombrudd i VIF-trøya i år, ble eneste målscorer.

Et skår i gleden var at Vålerengas viktige midtbanemann Henrik Bjørdal, som ble erstattet av nettopp Riisnæs, måtte tidlig ut med skade etter å ha blitt sparket ned av en Fredrikstad-spiller. VIF-trener Dag-Eilev Fagermo mente det burde ha vært rødt kort i situasjonen, men fikk ikke gehør av dommer Ola Hobber Nilsen.

Vålerenga-keeperen slapp med skrekken

Et høydepunkt for de frammøtte blant hjemmefansen var at Vitinho (19) fikk sin debut for Vålerenga. Brasilianeren, som fikk en halvtime som innbytter, fikk to gode muligheter til scoring, men det ble bare nesten en drømmedebut for nykommeren fra Palmeiras.

VIF-keeper Magnus Sjøeng holdt på å forære Fredrikstad en scoring etter et knapt kvarters spill, men gjestene klarte ikke å utnytte sisteskansens svake utspill.

Mohamed Ofkir fikk nettsus etter corner fem minutter før pause, men ble avvinket for offside etter litt klabb og babb. VIF-trener Dag-Eilev Fagermo var svært uenig på sidelinjen, men fikk heller ikke denne gang gehør av Hobber Nilsen.

Men kort tid etter skulle vertene få sin scoring. Nevnte Magnus Bech Riisnæs drev framover i banen, ladet skuddfoten og dunket til. Ballen gikk pent inn i nettmaskene via venstre stolpe, og dermed var Vålerenga i føringen.

Riki Tomas Alba fikk en gigantisk mulighet til å utligne kort tid etter hvilen, men alene mot Magnus Sjøeng i VIF-buret avsluttet han svakt utenfor.

Endelig VIF-debut

Mohamed Ofkir var nær 2-0 kort tid etter Alba-missen, men forsøket hans ble avverget på streken fra bortelaget.

Så kom Vitinho inn for Torgeir Børven, og spissen scoret nesten på direkten etter et innlegg fra Mohamed Ofkir. Men 19-åringen rakk akkurat ikke fram til ballen. Kort tid etter ble det nok en nesten-scoring for brassen da han ble spilt fri på bakerste stolpe, men en FFK-forsvarer fikk klarert ballen på vei mot mål.

Brasilianske Vitinho (19) fikk sin Vålerenga-debut i treningskampen mot Fredrikstad på Intility Arena fredag. (Jørn H. Skjærpe)

Magnus Bech Riisnæs fikk nesten sin andre nettkjenning for dagen kvarteret før slutt, men midtbanespillerens avslutning fra gyllen posisjon inne i FFK-boksen gikk svakt over.

Mange bytter stykket opp resten av omgangen, og matchen ebbet ut i ettmålsseier for hjemmelaget.

Fotball, treningskamp menn

Vålerenga – Fredrikstad FK 1-0 (1-0)

Intility Arena, 300 tilskuere

Mål: 1-0 Magnus Bech Riisnæs (41)

Dommer: Ola Hobber Nilsen

Vålerenga (4-3-3): Magnus Sjøeng – Vegar Eggen Hedenstad, Fredrik Oldrup Jensen, Aaron Kiil Olsen (Aleksander Hammer Kjelsen fra 60.), Leonard Zuta – Petter Strand (Omar Bully fra 77.), Odin Thiago Holm, Henrik Bjørdal (Magnus Bech Riisnæs fra 4.) – Mohamed Ofkir, Torgeir Børven (Vitinho fra 60.), Jacob Dicko Eng (Daniel Håkans fra 77.)

