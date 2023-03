VIF-profilen: – Det blir i overkant å snakke om medalje nå

VALLE (Dagsavisen): Vålerenga gikk på en smell med 1-3-tap i treningskampen mot Brann før helgen, og trener Dag-Eilev Fagermo har delt sin bekymring rundt at VIF-troppen ikke framstår som styrket. Det samme har kaptein Stefan Strandberg. Visekaptein Hedenstad svarer slik på Dagsavisens spørsmål om han deler bekymringen:

– Både ja og nei. Vi har fått inn del nye spillere, og så har vi mistet en del fra i fjor. Forskjellen er vel at de som har kommet inn trenger litt tid på å bli kjent med oss, med systemet og i tillegg bli godt integrert. De som har dratt, fungerte ganske godt i systemet vi hadde, innleder den tidligere Tyskland- og Tyrkia-proffen.

– Jeg er ganske sikker på at dem vi har hentet vil gjøre det bra. Men så er vi også litt sårbare, det er vi klare over. Vi håper og tror at unggutta blir enda litt bedre enn i fjor, og det tror jeg personlig at mange av dem er i ferd med å bli. Mange har hatt en ganske bra vinter. Men vi er litt avhengige av at noen av dem melder seg mer på. Det er mye talent her, men man er nødt til å ta et steg til for å bidra enda mer, fortsetter Hedenstad.

Vegar Eggen Hedenstad innrømmer at det kan være gunstig å forsterke troppen ytterligere før sesongstart. (Jørn H. Skjærpe)

Vålerenga må lære av Brann-tapet

31-åringen mener VIF ligger hakket lenger fram i løypa enn på samme tid i fjor, og at man må tørre å putte litt ekstra trening i banken på denne tiden av året, selv om det kan medføre litt tunge bein. Men han erkjenner samtidig at 1-3-tapet mot Brann var langt fra godt nok.

– Man merker jo trykket fra omgivelsene etter en sånn kamp, og vi kan ikke være bekjent av det som skjedde mot Brann. Men en sånn type kamp gir også noen svar, så det må vi bruke det for det det er verdt. Lærer man av det, kan det være en fin greie. Så vi skal bruke det som læring, forklarer Hedenstad.

– Det er en del fans som er bekymret. Hva vil du si til dem?

– Vi har veldig troen på dette. Den unge gjengen her, den er det veldig mye potensial i. Får vi skrudd til litt der, og hvis et par av dem virkelig melder seg på, så begynner det å se ganske bra ut. Men så er vi kanskje avhengig av å fylle på med litt flere folk også, da, sier backen.

Vegar Eggen Hedenstad mener Vålerenga er en klubb som alltid bør ha ambisjoner. (Jørn H. Skjærpe)

Hva så med ambisjonene for VIF i 2023?

– Jeg mener vi må tørre å ha ambisjoner, samtidig som man må være litt realistisk. I fjor ble vi nummer seks, og jeg synes vi skal bli bedre enn det i år. Gjerne medalje, men å gå ut og snakke om det ville vært litt i overkant per dags dato.

– Fordi?

– Akkurat nå er vi et lite hakk bak de aller beste. Men jeg tror og håper at vi i løpet av oppkjøringen skal klare å melde oss mer på. Vise at vi er et veldig godt fotballag. Periodevis har vi vist det i vinter, men det har liksom ikke vært ofte nok. Samtidig synes jeg VIF bør kunne snakke om at man skal ha ambisjoner, svarer visekapteinen.

Vil gjenskape VIFs fjorårsrekke

Han peker på da VIF snudde katastrofestart til suksess i 2022.

– Vi hadde en periode som var veldig god i fjor. Finner vi tilbake til den, kan det bli gøy i år. Det håper og tror jeg vi klarer. Det ble en forferdelig start i fjor, men fra sommeren av tok vi masse poeng og var veldig gode. Klarer vi å gjenskape det, er det ingen grunn til at vi ikke skal være med der oppe, poengterer Hedenstad.

Han ser fram til fredagens treningskamp mot Fredrikstad FK på Intility Arena.

– Jeg forventer at vi ser atskillig skarpere ut mot FFK enn i forrige match, sier Vålerenga-backen.

En som er ventet å få VIF-debuten der, er nykommer Vitinho. Den 19 år gamle brasilianeren ble nylig hentet fra storklubben Palmeiras.

– Man ser jo at det er noe der. En spennende spiller med fart og teknikk. Så tror jeg det er viktig å gi gutten litt tid. Jeg tror ikke man kan forestille seg hvordan det er å komme fra Brasil og hit til kunstgress i Oslo, påpeker Hedenstad.

Vitinho på Vålerenga-trening. (Jørn H. Skjærpe)

