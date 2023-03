Kamp om ledervervet i i Vålerenga

Mandag er det årsmøte i Vålerenga Fotball Elite og klubben får kanskje ikke valgt ny styreleder.

– Jeg har svart valgkomiteen at jeg stiller meg til disposisjon, sier Tuva Ørbeck Sørheim til Dagsavisen.

Men kandidaten valgkomiteen har foreslått, Jørgen Jalland, er ikke valgbar før om en drøy måned.

Stort underskudd

Vålerenga har sendt ut årsmøtedokumentene til sine medlemmer og der framgår det at underskuddet blir på 42,7 millioner kroner.

For mange er det sjokkerende høyt, men ifølge daglig leder Erik Espeseth har klubben full kontroll og underskuddet ble godkjent av eierselskapet.

Men valgkomiteen, som ledes av den tidligere Klans-profilen Gjermund Nordtug, er ikke fornøyd, og ønsker en ny ledelse.

“Valgkomiteen har med årets innstilling vektlagt klubbens sportslige resultater og økonomiske stilling. Vi tror ikke noen i klubben er tilfreds med de sportslige resultatene siden etableringen av Vålerenga Fotball Elite. Følgelig mener vi det velvære rett å forsøke ny styresammensetning”, skriver valgkomiteen i sin innstilling.

Midtbanespiller Jalland

Som ny styreleder foreslås den tidligere toppspilleren i VIF, Jørgen Jalland. Han spilte i Vålerenga i 2003 og 2004 da Kjetil Rekdal var trener.

– Jeg håper å kunne bidra til økt sportslig satsing som gjør at vi kan stabilisere osspå nivået vi forventer av Vålerenga. Vi bør ikke ligge midt på tabellen. Samtidig har jeg målsetting om å få på plass en mer forutsigbar og robust klubbøkonomi. Jobben med å bygge opp en økonomisk buffer vil være noe jeg vil invitere både klubb- og AS-styret til å gå i gang med raskt, sier Jørgen Jalland i presentasjonen i valgkomiteens innstilling.

Han beskrives som motegründer og butikkeier og er opprinnelig fra Sandefjord.

Jørgen Jalland kan bli ny styreleder i Vålerenga Fotball Elite. (Vegard Wivestad Grøtt/NTB)

Al-Samarai aktuell som NIF-president

Nestleder Zaineb Al-Samarai ble valgt for to år i fjor og er ikke på valg. Det spesielle rundt hennes situasjon er at hun er foreslått av flere idrettskretser som ny idrettspresident som utfordrer til Berit Kjøll. Det valget skjer på Idrettstinget i Bergen i juni.

Problemet med Jalland er at han ikke er valgbar på møtet kommende mandag fordi han har for kort fartstid i klubben i henhold til vedtektene.

Derfor må det en ekstraordinær generalforsamling etter 10. april for å få han valgt. Derfor er ingen innstilt som ny styreleder kommende mandag.

“Valgkomiteen har ikke fått en valgbar lederkandidat, samt medlemmer av kontrollkomiteen klar til årsmøtet. Vår lederkandidat Jørgen Jalland, og medlemmene i kontrollkomiteen blir valgbare først 10. april. Valgkomiteen beklager naturligvis alt merarbeid dette skaper”, skriver valgkomiteen.

